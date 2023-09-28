Мор о бойкоте матчей с командами России U17: «Беспредел, но нам и УЕФА нужно показывать принципиальность»

Теги сборная России U-17 УЕФА Эдуард Мор Политика Футбол

Эдуард Мор оценил отказ европейских сборных играть с россиянами.

На этой неделе УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Сборные Англии, Украины, Польши и Латвии объявили, что будут бойкотировать матчи с Россией.

— Чем это все закончится? Будет ли УЕФА стоять на своем, или сборные России не будут играть на международных турнирах?

— Очень сложный и больной вопрос, на который трудно ответить. Естественно, я надеюсь, что УЕФА проявит принципиальность, но когда столько стран заявили, что они играть не будут, сделать это будет очень сложно.

Я надеюсь, что женский Евро‑2024 U‑17 перенесут [из Швеции]. Творится беспредел, но нам нужно показывать свою принципиальность. У меня уже даже слов нет, это уже за гранью всего, чего можно.

— Верите, что УЕФА условной Англии выпишет техническое поражение за отказ играть с Россией?

— В это верится с трудом. Если бы была только одна Англия, это можно было бы предположить, но уж очень много стран. УЕФА будет сложно.

Из позитива хочется отметить, что УЕФА хочет показать, что поддерживает Россию и хочет, чтобы мы, например, не переходили в Азию. Попытки УЕФА есть, но сделать это будет очень сложно, — сказал бывший защитник «Спартака».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Так УЕФА под нас и подстроилась, ага. У них еще 60 команд, они всем будут рассылать письма «ну сыграйте с их молодняком, пожалуйста, ну сыграйте, а, че вы».
Конечно нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Никакого беспредела, нужно закончить убийствееную сво, не может быть такое в современном мире что нам кажется дикостью отмены и бойкоты, а убийство своих и чужих граждан нормой и вынужденной мерой которая везде поощрается.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий