Мор о бойкоте матчей с командами России U17: «Беспредел, но нам и УЕФА нужно показывать принципиальность»

Эдуард Мор оценил отказ европейских сборных играть с россиянами.

На этой неделе УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Сборные Англии, Украины, Польши и Латвии объявили, что будут бойкотировать матчи с Россией.

— Чем это все закончится? Будет ли УЕФА стоять на своем, или сборные России не будут играть на международных турнирах?

— Очень сложный и больной вопрос, на который трудно ответить. Естественно, я надеюсь, что УЕФА проявит принципиальность, но когда столько стран заявили, что они играть не будут, сделать это будет очень сложно.

Я надеюсь, что женский Евро‑2024 U‑17 перенесут [из Швеции]. Творится беспредел, но нам нужно показывать свою принципиальность. У меня уже даже слов нет, это уже за гранью всего, чего можно.

— Верите, что УЕФА условной Англии выпишет техническое поражение за отказ играть с Россией?

— В это верится с трудом. Если бы была только одна Англия, это можно было бы предположить, но уж очень много стран. УЕФА будет сложно.

Из позитива хочется отметить, что УЕФА хочет показать, что поддерживает Россию и хочет, чтобы мы, например, не переходили в Азию. Попытки УЕФА есть, но сделать это будет очень сложно, — сказал бывший защитник «Спартака».

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