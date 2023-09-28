«Хвича творил, потому что был расслаблен. Сейчас у него ощущение – «я должен». Корнеев о вингере «Наполи»

Игорь Корнеев высказался о том, почему Хвича Кварацхелия не забивал полгода.

«Всегда тяжело повторить второй год, потому что к тебе готовы, плюс окружение игрока тоже не способствует тому, чтобы он был более собран. Давление, которое испытывает… Он творил, потому что был расслаблен, а сейчас у него ощущение – «Я должен».

Как только он вернется в мальчишеское состояние, когда он только начинал играть в футбол, все придет автоматически», — сказал экс-игрок ЦСКА.

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