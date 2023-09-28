Хвича о 1-м голе за полгода: «Рад, что вернулся. Нервничал из-за того, что не мог забить»

Хвича Кварацхелия высказался о том, что прервал серию без голов из 23 матчей.

Вингер «Наполи» выразил мнение после игры Серии А с «Удинезе» (4:1).

«Я рад, что вернулся. Я не мог забить шесть месяцев, нервничал из-за этого, и это нормально.

Сегодня мы одержали заслуженную победу. И неважно, кто забивает, главное – вносить вклад в победу. Вперед, « »!» – сказал Кварацхелия.

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