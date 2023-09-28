Хвича о 1-м голе за полгода: «Рад, что вернулся. Нервничал из-за того, что не мог забить»

Теги серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия высказался о том, что прервал серию без голов из 23 матчей.

Вингер «Наполи» выразил мнение после игры Серии А с «Удинезе» (4:1).

«Я рад, что вернулся. Я не мог забить шесть месяцев, нервничал из-за этого, и это нормально.

Сегодня мы одержали заслуженную победу. И неважно, кто забивает, главное – вносить вклад в победу. Вперед, «Наполи»!» – сказал Кварацхелия.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forrest Gamp
мы сами тут все изнервничались)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demyan Grachev
продолжай в том же духе, генацвале!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Хвича. Какое же у него фонетически мерзкое имя. Я бы даже собаку так не назвал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий