Эменике о Карпине: «Однажды он возглавит сборную Нигерии, надеюсь»

Эммануэль Эменике надеется, что Валерий Карпин станет тренером сборной Нигерии.

— — очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Он хорош и как тренер, и как игрок. Надеюсь, однажды он возглавит сборную (смеется).

— С вами в тренерском штабе?

— Да. Когда я его встречу, обязательно об этом скажу. Мне бы очень хотелось это увидеть. Более того, могу это устроить, – сказал экс-форвард, работавший под руководством Карпина в «Спартаке».

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