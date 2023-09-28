Эменике о Карпине: «Однажды он возглавит сборную Нигерии, надеюсь»
Эммануэль Эменике надеется, что Валерий Карпин станет тренером сборной Нигерии.
— Карпин — очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Он хорош и как тренер, и как игрок. Надеюсь, однажды он возглавит сборную Нигерии (смеется).
— С вами в тренерском штабе?
— Да. Когда я его встречу, обязательно об этом скажу. Мне бы очень хотелось это увидеть. Более того, могу это устроить, – сказал экс-форвард, работавший под руководством Карпина в «Спартаке».
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