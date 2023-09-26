Пол Мерсон: «Для «Челси» Кубок лиги значит больше, чем для других. Вылет от «Брайтона» – последнее, что им нужно, следующие 10 матчей беспокоят – непонятно, в каком они победят»

Пол Мерсон считает матч с «Брайтоном» в Кубке лиги ключевым для «Челси».

«Челси» и «Брайтон» встретятся в 3-м раунде Кубка английской лиги в эту среду.

« английской лиги для «Челси» важнее, чем для любой другой команде. Кубковый матч с «Брайтоном» в среду значит для «Челси» больше, чем для любой другой команды, оставшейся в турнире.

Я сказал, что « » допустил ошибку, когда сыграл во втором раунде с более слабым составом и вылетел. Но если посмотреть на них сейчас и на то, как они начали, им нужно попасть в зону Лиги чемпионов. Поэтому я могу понять, почему они сейчас дали отдых игрокам.

Но «Челси» не может выиграть ни одного матча. У них тоже не было тяжелого старта – многие клубы откусили бы руку за такие матчи. «Ньюкасл» начал сезон [матчами] против «Астон Виллы», « », « » и «Брайтона», но набрал на четыре очка больше «Челси».

Последнее, что сейчас нужно «Челси», – это вылет от « » в Кубке лиги.

Если посмотреть на матчи «Челси», это вызывает беспокойство. Следующие 10 игр настолько важны для их сезона, что захватывает дух. Это гонка, в которой вы не знаете, когда они победят», – сказал бывший игрок «Арсенала».

«Челси» после матча с «Брайтоном» в Кубке лиги сыграет с «Фулхэмом», «Бернли», «Арсеналом», «Брентфордом», «Тоттенхэмом», «Ман Сити», «Ньюкаслом», вновь с «Брайтоном» и с «МЮ».

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