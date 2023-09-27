«Челси» победил впервые за 4 матча – «Брайтон» в Кубке лиги

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок английской лиги Брайтон Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» одержал первую победу за последние четыре матча.

Команда Маурисио Почеттино одолела «Брайтон» (1:0) в Кубке английской лиги.

«Синие» прервали серию матчей без побед, длившуюся с начала сентября.

В предыдущих трех встречах «Челси» уступил «Ноттингем Форест» (0:1), сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0) и проиграл «Астон Вилле» (0:1). Далее он встретится с «Фулхэмом» – это произойдет 2 октября.

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11 комментариев

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Отец Абду
У Джексона лучший гол месяца:)
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+14
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headmaster
Ну хоть один гол за месяц забили. А то был бы вообще позор.

Ну и рад победе. Сегодня команда билась, много жестких стыков
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+5
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Sans Skeleton
Ответ headmaster
Ну хоть один гол за месяц забили. А то был бы вообще позор. Ну и рад победе. Сегодня команда билась, много жестких стыков
вообще два забили,оба чистых,но....
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+3
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Rostislav Kosyakin
С почином? Или на большее Челси не хватит?
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Профессор из Кобхэма
Челси сыграл как обычно играет в этом сезоне, может чуть увереннее.
Опять были чуть лучше соперника, только в этот раз забил именно Челси, а не соперник.

На самом деле Челси играет лучше, чем в прошлом году. Но вот реализация просто ужас. Надеюсь попрет в ближайшее время.
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Direct free kick
Ответ headmaster
Ну хоть один гол за месяц забили. А то был бы вообще позор. Ну и рад победе. Сегодня команда билась, много жестких стыков
Травма Нкунку считай запорола сезон
+3
-3
0
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