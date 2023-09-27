«Челси» победил впервые за 4 матча – «Брайтон» в Кубке лиги
«Челси» одержал первую победу за последние четыре матча.
Команда Маурисио Почеттино одолела «Брайтон» (1:0) в Кубке английской лиги.
«Синие» прервали серию матчей без побед, длившуюся с начала сентября.
В предыдущих трех встречах «Челси» уступил «Ноттингем Форест» (0:1), сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0) и проиграл «Астон Вилле» (0:1). Далее он встретится с «Фулхэмом» – это произойдет 2 октября.
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Ну и рад победе. Сегодня команда билась, много жестких стыков
Опять были чуть лучше соперника, только в этот раз забил именно Челси, а не соперник.
На самом деле Челси играет лучше, чем в прошлом году. Но вот реализация просто ужас. Надеюсь попрет в ближайшее время.