«Челси» победил впервые за 4 матча – «Брайтон» в Кубке лиги

«Челси» одержал первую победу за последние четыре матча.

Команда Маурисио Почеттино одолела « » (1:0) в Кубке английской лиги.

«Синие» прервали серию матчей без побед, длившуюся с начала сентября.

В предыдущих трех встречах « » уступил «Ноттингем Форест» (0:1), сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0) и проиграл «Астон Вилле» (0:1). Далее он встретится с «Фулхэмом» – это произойдет 2 октября.

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