Мудрик провел 20 матчей в АПЛ. У него 0 голов и 2 ассиста
Михаил Мудрик провел 20-й матч в АПЛ.
Юбилейной для вингера «Челси» стала игра против «Астон Виллы» – украинец вышел в старте и был заменен на 61-й минуте.
За 20 матчей у Мудрика 0 голов и 2 ассиста.
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Статистика Чеха: 433 игр, на ноль 202 игр
Статистика Мудрика: 20 игр, на ноль 20 игр
Обвинять одного Мудрика это глупо, хотя он действительно не уровень АПЛ
Джонни Эванс 0+1
Мудрик 0 г+п