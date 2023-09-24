Мудрик провел 20 матчей в АПЛ. У него 0 голов и 2 ассиста

Михаил Мудрик провел 20-й матч в АПЛ.

Юбилейной для вингера «Челси» стала игра против «Астон Виллы» – украинец вышел в старте и был заменен на 61-й минуте.

За 20 матчей у Мудрика 0 голов и 2 ассиста.

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