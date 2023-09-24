Мудрик провел 20 матчей в АПЛ. У него 0 голов и 2 ассиста

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик провел 20-й матч в АПЛ.

Юбилейной для вингера «Челси» стала игра против «Астон Виллы» – украинец вышел в старте и был заменен на 61-й минуте.

За 20 матчей у Мудрика 0 голов и 2 ассиста.

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43 комментария

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Отец Абду
Таким темпом скоро обгонит самого Чеха по сухим матчам за Челси...

Статистика Чеха: 433 игр, на ноль 202 игр
Статистика Мудрика: 20 игр, на ноль 20 игр
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rigobersong
Ответ Kemal Gul
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Мудрику никто зла не желает, все понимают, этот игрок реально млн 10 стоит, просто все рофлят с суммы которую за него заплатили:)) А команда может и не забивает, потому что такие топы в атаке?:) Ты не думал об этом?:))
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Amalfitano
Смотришь на весь этот пиляятский цирк в Челси и не понимаешь как за 1 календарный год можно было превратить топ клуб в середняк. Нет, можно конечно превратить. Но обычно когда всех распродают. Мол, бабки закончились. Всем спасибо - все свободны. Тут то всё наоборот. Они превратились в середняка потратив за этот год беспрецедентно большие деньги. Как?)))
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alexmixer9
По 50 лямов за пас, вот это уровень
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Alex1104
Ответ Kemal Gul
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Человек 20 матчей не забивает... "Усиление"
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Квадратное личико
Ответ Kemal Gul
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Так рофлим со всего Челси, кроме Энцо, наверное, да и тот в последних матчах не блещет. Ну а Михайло - как квинтэссенция этого абсурда. Безотносительно симпатий и антипатий, какой игрок ярче символизирует импотенцию Челси на чужой половине поля, чем он?
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Как дела на заводе
Ответ ZarvuR2020
Я вообще не понял, почему он вышел, а Чиллуэл был на лавке
с незалежой попросили)))
+9
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Крэнг
Сердце и диспетчер, чивоуштам бгг
+8
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Как дела на заводе
Ответ Отец Абду
Таким темпом скоро обгонит самого Чеха по сухим матчам за Челси... Статистика Чеха: 433 игр, на ноль 202 игр Статистика Мудрика: 20 игр, на ноль 20 игр
Легенда спортс ру. Миша Мудрик))
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_Beast_
весь Челси показывает футбол очень низкого качества
Обвинять одного Мудрика это глупо, хотя он действительно не уровень АПЛ
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поколение пепси
Замечательно, поразительно, гениально
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ArnoNeputevy
20 матчей! Ветеран АПЛ!
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ZarvuR2020
Я вообще не понял, почему он вышел, а Чиллуэл был на лавке
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Как дела на заводе
Сезон 23/24
Джонни Эванс 0+1
Мудрик 0 г+п
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Хызыр
Зато после очередного безголевого матча Мудрика можно выпускать подобные новости и собирать трафик как в первый раз
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waleri
Не вижу особой разницы с KPI Энцо и Кайседо по результатам. Бездарный менеджмент со скаутингом.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Крэнг
Сердце и диспетчер, чивоуштам бгг
Такими темпами, уже скоро наводчик и механик-водитель🤓
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Sanan1908
Нужно время и минимум 200 игр))
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the80dream
Можно считать трансфер отбился
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Акира_1
Сегодня был не так плох, как обычно бывает. Но положительный ли это момент для чела за 70 миллионов с 2 голевыми?
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tolstiy
ну, для опорника или защитника, нормальная стата...
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Шахтёр 👏
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Блуждающий странник
Очередной суперматч от лучшего футболиста. Ржут с Кокорина, но он даже после тюрьмы в 30+ лет лучше Мудрика
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Самозанятый
Ответ alex052010
Тут дело в другом. Шахтер всегда ставили в пример другим клубам (в основном российским) как клуб с грамотным менеджментом. Продажа Мудрика за большие деньги была одним из многих этому доказательств. Теперь же, когда у него неудачные результаты в команде, тем, кого раздражал этот пример есть повод для возражений - не такой уж ваш Шахтер успешный в менеджменте.
Вот прям наоборот — сверхудачный. Продать Мудрика за 70 лямов — эталон.
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Акира_1
Ответ Как дела на заводе
Сезон 23/24 Джонни Эванс 0+1 Мудрик 0 г+п
Но оба уже легенды)
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