Стэн Коллимор: «Мудрик еще может реализовать потенциал, ему всего 22 года. Надо уходить в аренду, «Дортмунд» – идеальный вариант»

Стэн Коллимор считает, что Михаил Мудрик еще может реализовать потенциал.

«Появилась информация о том, что Мудрик может уйти в январе на правах аренды. Я считаю, что это отличная идея.

Не будем забывать, что он молодой игрок, который провел всего 44 матча за донецкий «Шахтер», прежде чем «Челси» приобрел его почти за 90 млн. фунтов. Одни игроки могут оправдать надежды, другие – нет, и пока что Мудрик не оправдывает их.

Он еще может реализовать свой потенциал – ему всего 22 года, но надо больше играть, прежде чем «Челси» сможет рассчитывать на него как на основного. Михаил просто слишком неопытен.

Если говорить о том, куда Мудрик мог бы уйти, то я знаю, что Роберто Де Дзерби его большой фанат – он даже сказал, что в будущем Михаил может выиграть «Золотой мяч», но я бы не стал отправлять его в аренду в другой клуб Премьер-лиги.

Что касается «Брайтона», то было бы оскорблением для Митомы даже предположить, что Мудрик перейдет туда и займет его место.

Думаю, Михаилу нужно опуститься на ступень ниже, но перейти в клуб, где от него ждут побед из недели в неделю, так же как и в «Челси».

Примут ли его – это другой вопрос, но, думаю, что дортмундская «Боруссия» могла бы стать идеальным местом для того, чтобы Мудрык заиграл и встал на правильный путь становления того игрока, которым он потенциально может стать», – написал экс-форвард «Ливерпуля» и «Астон Виллы» в колонке для CaughtOffside.

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