Моуринью хочет, чтобы «Рома» подписала Санчо (Il Romanista)

Теги Рома Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

«Рома» заинтересована в трансфере Джейдона Санчо.

По данным Il Romanista, главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет, чтобы руководство любой ценой подписало вингера «Манчестер Юнайтед», лишившегося места в составе на фоне разногласий с Эриком тен Хагом.

Утверждается, что «МЮ» будет готов продать футболиста тому, кто предложит больше денег. У «Ромы» мало шансов купить англичанина, но, возможно, она попытается его арендовать, как это произошло с Ромелу Лукаку.

В текущем сезоне Санчо провел 3 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Артём Алиев
Моур все еще продолжает тащить МЮ.
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Direct free kick
В отличие от 7хага великий Моуриньо настоящий тренер
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Алан Кайтуков
Ответ Direct free kick
В отличие от 7хага великий Моуриньо настоящий тренер
да видели мы его.. настоящий тренер... даже против аутсайдеров играть как трус с автобусом
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Даулет Калмагамбет
Ответ Алан Кайтуков
нормальные это кто? Роналду и Санчо?)))))
Ну уж точно не Антони с Онаной
+2
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Spaten
Жозе Дон Кихот
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Дима
Жозе решил помочь Хаагу с авторитетом в команде)
А то Тен каждый год выпинывает из команды пару топовых игроков, а авторитета все нет и нет
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Zlatan Ibra
Моур шарит, что у настоящего тренера этот Санчо заиграет, и пока есть Тен Хаг, который, отмывая бабло на трансферах в МЮ, разбазаривает норм игроков, надо пользоваться)
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Копатель морей
Де Хеа тоже подписывай, толмач
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Пашка Донофф
Там он на банку еще быстрее сядет капитально
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Ovsyankin
Вообще если бы не файр-плей подписали бы Де Хеа и Санчо, и спокойно бы боролись за топ4 и победу в Лиге Европы, но нет, денежный мешок Рома должна укладываться копейка в копейку.
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Антон Локтев
Ответ Direct free kick
В отличие от 7хага великий Моуриньо настоящий тренер
Почему 7хаг?
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w256pfwjsm
Ответ Direct free kick
В отличие от 7хага великий Моуриньо настоящий тренер
10хаг
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Иван Лапин
Ответ Антон Локтев
Почему 7хаг?
потому что проиграл 7:0
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