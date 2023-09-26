Моуринью хочет, чтобы «Рома» подписала Санчо (Il Romanista)

«Рома» заинтересована в трансфере Джейдона Санчо.

По данным Il Romanista, главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет, чтобы руководство любой ценой подписало вингера « », лишившегося места в составе на фоне разногласий с Эриком тен Хагом.

Утверждается, что «МЮ» будет готов продать футболиста тому, кто предложит больше денег. У «Ромы» мало шансов купить англичанина, но, возможно, она попытается его арендовать, как это произошло с Ромелу Лукаку.

В текущем сезоне провел 3 игры в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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