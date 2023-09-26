Моуринью хочет, чтобы «Рома» подписала Санчо (Il Romanista)
«Рома» заинтересована в трансфере Джейдона Санчо.
По данным Il Romanista, главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет, чтобы руководство любой ценой подписало вингера «Манчестер Юнайтед», лишившегося места в составе на фоне разногласий с Эриком тен Хагом.
Утверждается, что «МЮ» будет готов продать футболиста тому, кто предложит больше денег. У «Ромы» мало шансов купить англичанина, но, возможно, она попытается его арендовать, как это произошло с Ромелу Лукаку.
В текущем сезоне Санчо провел 3 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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А то Тен каждый год выпинывает из команды пару топовых игроков, а авторитета все нет и нет