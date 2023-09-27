Экс-игрок «Атлетико» Футре о Феликсе: «Ни Артета, ни Пеп, ни Клопп его не хотели – это ненормально, почему? Я хотел, чтобы Жоау перешел в любой клуб, кроме «Барсы»

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Паулу Футре не хотел перехода Жоау Феликса в «Барселону».

Португальский вингер перешел в «Барселону» из «Атлетико» этим летом на правах аренды. В 5 матчах за каталонский клуб Феликс отметился 2 голами и 3 ассистами.

«Когда Жоау сказал, что мечтает играть за «Барсу», моя жизнь превратилась в кошмар, который длится по сей день. Я еще не выступал на португальском телевидении, потому что не могу врать об этом своей аудитории.

С Жорже Мендешем я познакомился, когда играл в «Милане» – он был никем, у него был лишь ночной клуб в Виана-ду-Каштелу. Я позвонил ему и спросил, были ли заявления Жоау [о мечте играть за «Барселону»] делом его рук, и он ответил: «Нет». Мы поссорились во время телефонного разговора, и он сказал, что говорил с «Манчестер Юнайтед». Я проверил его слова через своих друзей – это оказалось правдой. Потом я также подтвердил переговоры с «Манчестер Сити» – они тоже не захотели видеть Жоау.

То, что произошло между Жоау и Чоло (Диего Симеоне – Sports.ru), случается в футболе ежедневно. Это нормально. Ненормально, что выдающиеся тренеры знали, что Жоау гений, который подходит их системе, но никто его не хотел. Ни Артета, ни Гвардиола, ни Клопп, ни кто-либо другой... Вопрос в том, почему никто не хотел Жоау? Единственной командой, которая хотела его подписать, была «Астон Вилла» Мончи и Эмери. Жоау сказал «нет», когда в начале июля «Атлетико» и «Астон Вилла» договорились.

Я не хотел, чтобы он переходил в «Барсу», потому что это наш соперник. Он провел два матча, и все уничтожают Чоло – тренера, которого я очень люблю. Я хотел, чтобы он перешел в любой клуб, кроме «Барсы», – сказал бывший игрок «Атлетико».

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11 комментариев

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Артур Артур
Наверное его не хотели, потому что он провалился в Атлетико,а затем и в Челси. Да и до сих пор свою лучшую игру он выдавал только в Бенфике.
+16
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+13
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Александр Сандалов
Фелик чем то похож на Хаверца в этом плане,как чемодан без ручки ,таким игрокам нужно позицию на поле придумывать ,системным тренерам такие не нужны ,им наоборот нужны игроки для определенных задач.
+5
-1
+4
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6tspey7tb5
Наш соперник😂😂😂😂
+6
-3
+3
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&_Bishep_&
Футре, не автор победного гола в финале ЛЧ Бавария-Порто? Или ассист?
+1
0
+1
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алекс голудин
Брать кота в мешке за 80+?
+2
-1
+1
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saintveles
В Ливерпуле его-то куда, там и так группа атаки забита под завязку
+1
0
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olander
В Мадрид тоже?
0
0
0
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Zed_patriot
Ответ Someone from Internet
Завидует нашей Барселоне 💯. Под чутким наблюдением топаря Хави станет мегатопом и выиграет ЧМ в Америке!
думаешь Кринж на ЧМ всё таки не поедет?
+3
-3
0
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Роман
Ответ Александр Сандалов
Фелик чем то похож на Хаверца в этом плане,как чемодан без ручки ,таким игрокам нужно позицию на поле придумывать ,системным тренерам такие не нужны ,им наоборот нужны игроки для определенных задач.
Феликс лучше. Хавертц после гола в финале ЛЧ ещё не показывал ничего. А Феликс прямо сейчас показывает уровень потенциала в нём
+4
-4
0
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