Президент «Атлетико» о Феликсе: «Фантастический игрок, в «Барсе» он воплощает все, на что способен. Великие всегда это доказывают»

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига Энрике Сересо Жоау Феликс Футбол

Президент «Атлетико» высоко оценил игру Жоау Феликса за «Барселону».

Феликс перешел в «Барселону» на правах аренды этим летом. В 4 матчах за каталонский клуб португалец отметился 3 голами и 2 ассистами.

«Он наш игрок, мы должны защищать его, помогать ему и понимать, что если с ним все хорошо, это выгодно нам.

Я всегда говорил, что он фантастический игрок, и он демонстрирует это в «Барселоне». С нами он не адаптировался, ему не повезло. И все же в «Барселоне» он отличный игрок, и здесь он тоже был таким.

[Его уход] не причиняет мне боли. У нас он не раскрыл все, на что способен. Он перешел в «Челси» и тоже не показал этого. И теперь в «Барселоне» он воплощает это. Великие игроки в конечном итоге всегда это доказывают», – сказал Энрике Сересо.

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13 комментариев

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fRsk
Если так и будет играть Феликс, то даже страшно представить какую цену на него заломят атлеты
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corazón blanco
Человек нашел свою команду и что самое важное стиль игры этой команды идеально подходит под Феликса. В атакующей команде он сразу же стал показывать именно тот футбол, который от него все и ждали. Давно писал, что Феликс ошибся с переходом в Атлетико и в условном Сити он бы выжигал напалмом, и сейчас в Барселоне он сразу с места в карьер начал свой футбольный подход. Рад за этого парня.
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Shadow1882
Как же Сересо хочет его продать!
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Бронислав Каминский
Ответ fRsk
Если так и будет играть Феликс, то даже страшно представить какую цену на него заломят атлеты
А смысл такую цену ломить,если он не хочет за АТМ играть?)По-моему тут все очевидно
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Shadow1882
Ответ Бронислав Каминский
А смысл такую цену ломить,если он не хочет за АТМ играть?)По-моему тут все очевидно
Очевидно пока только то, что он перед арендой контракт до 2029 продлил)
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bel01
Канселу - Феликс- Лёва
Просто волшебное трио в последних нескольких матчах.
Как будто всю жизнь втроём играли.
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Лука Стабровский
все равно у барсы нет денег на него и через год вернется в атлетико, если не купит какой-нибудь другой клуб из апл или псж
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василий иванов
скрестил пальцы чтобы он до конца сезон так феерил и уже считает сколько бабла выручит на его продаже. И самое ироничное что у Барсы нет столько денег сколько захочет хитрый Атлетико.
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Артемий Дмитриев
Ответ Бронислав Каминский
А смысл такую цену ломить,если он не хочет за АТМ играть?)По-моему тут все очевидно
Дембеле тоже не хотел в Боруссии играть и сколько с Барсы по итогу стрясли? 120/130 млн?? Тут все зависит от контракта и клуба в первую очередь, цена не устраивает - до свидания 👋
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Миша
Ответ Артемий Дмитриев
Дембеле тоже не хотел в Боруссии играть и сколько с Барсы по итогу стрясли? 120/130 млн?? Тут все зависит от контракта и клуба в первую очередь, цена не устраивает - до свидания 👋
Все бы хорошо, но большой вопрос кто больше будет заинтересован:

Барселона в покупке или Атлетико в продаже

Пример с Усманом некорректен в данном случае. В то время руководство Бартомеу в срочном порядке искало прямую замену Неймару и Дортмунд прекрасно знал, какие деньги каталонцы выручили за бразильского форварда. Они были в слабой позиции и им пришлось удовлетворить требования Боруссии

Что из этого есть в текущем кейсе?
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