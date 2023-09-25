Президент «Атлетико» о Феликсе: «Фантастический игрок, в «Барсе» он воплощает все, на что способен. Великие всегда это доказывают»
Президент «Атлетико» высоко оценил игру Жоау Феликса за «Барселону».
Феликс перешел в «Барселону» на правах аренды этим летом. В 4 матчах за каталонский клуб португалец отметился 3 голами и 2 ассистами.
«Он наш игрок, мы должны защищать его, помогать ему и понимать, что если с ним все хорошо, это выгодно нам.
Я всегда говорил, что он фантастический игрок, и он демонстрирует это в «Барселоне». С нами он не адаптировался, ему не повезло. И все же в «Барселоне» он отличный игрок, и здесь он тоже был таким.
[Его уход] не причиняет мне боли. У нас он не раскрыл все, на что способен. Он перешел в «Челси» и тоже не показал этого. И теперь в «Барселоне» он воплощает это. Великие игроки в конечном итоге всегда это доказывают», – сказал Энрике Сересо.
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Просто волшебное трио в последних нескольких матчах.
Как будто всю жизнь втроём играли.
Барселона в покупке или Атлетико в продаже
Пример с Усманом некорректен в данном случае. В то время руководство Бартомеу в срочном порядке искало прямую замену Неймару и Дортмунд прекрасно знал, какие деньги каталонцы выручили за бразильского форварда. Они были в слабой позиции и им пришлось удовлетворить требования Боруссии
Что из этого есть в текущем кейсе?