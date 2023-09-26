Санчо удалил аккаунт в инстаграме. Хавбек «МЮ» отстранен от тренировок из-за ссоры с тен Хагом
Джейдон Санчо деактивировал аккаунт в инстаграме.
Напомним, у Санчо возник конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом после nого, как вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».
Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой – он сможет вернуться в состав, только извинившись перед тен Хагом.
Во вторник Санчо деактивировал свой аккаунт в инстаграме.
Ранее вингер «МЮ» удалил свой твит с заявлением по поводу слов тен Хага.
Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками
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Вот за что я уважал Роналду, так за то, что он бы так не сдался, а пер бы до конца
Не стоит тут заливать про сам виноват) Мага тоже сам виноват, но его никак не спровацируют на уход и скандал, все терпит, на всё согласен. На пустом месте с ним не устроить скандал)