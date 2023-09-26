Санчо удалил аккаунт в инстаграме. Хавбек «МЮ» отстранен от тренировок из-за ссоры с тен Хагом

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия соцсети Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо деактивировал аккаунт в инстаграме.

Напомним, у Санчо возник конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом после nого, как вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой – он сможет вернуться в состав, только извинившись перед тен Хагом.

Во вторник Санчо деактивировал свой аккаунт в инстаграме.

Ранее вингер «МЮ» удалил свой твит с заявлением по поводу слов тен Хага.

Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками

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12 комментариев

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Lev Zucker
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Его борьба Вот за что я уважал Роналду, так за то, что он бы так не сдался, а пер бы до конца
В 23 года Роналду тренировался 24/7 как и сейчас собственно, ни о каких видеоиграх и не думал. Он «выковывал» свой авторитет очень долго, а не как Санчо-Марсьяли, пару сезонов и другие приоритеты
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Его борьба
Вот за что я уважал Роналду, так за то, что он бы так не сдался, а пер бы до конца
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Ложный Латераль
Заклевали парня, не каждый может справится с таким давлением от хейтеров. Ну насчёт таланта, он просто выбрал неправильный под себя клуб после Боруссии. Вот Феликс ошибся с Атлетико(не под его стиль) потом променял шило на мыло с кризисным Челси, но зато как засверкал в Барсе.

Не стоит тут заливать про сам виноват) Мага тоже сам виноват, но его никак не спровацируют на уход и скандал, все терпит, на всё согласен. На пустом месте с ним не устроить скандал)
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Локоть Артеста
В МЮ очень нездоровая атмосфера. Можно разогнать весь состав и уволить тренера, затем собрать команду заново. Только это не поможет. Начинать нужно с владельцев. Они должны продать клуб.
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rigobersong
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Nick Dovgo
детокс от соц сетей. можно сосредоточиться на играх
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Johnie
Ответ rigobersong
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С ЧСВ явно все в порядке.
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