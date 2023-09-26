Санчо удалил аккаунт в инстаграме. Хавбек «МЮ» отстранен от тренировок из-за ссоры с тен Хагом

Джейдон Санчо деактивировал аккаунт в инстаграме.

Напомним, у Санчо возник конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом после nого, как вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой – он сможет вернуться в состав, только извинившись перед тен Хагом.

Во вторник Санчо деактивировал свой аккаунт в инстаграме.

Ранее вингер «МЮ» удалил свой твит с заявлением по поводу слов тен Хага.

Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS