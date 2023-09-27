«Прожил бы месяц на 50 000 рублей. Это ведь легко». Форвард «Локо» Сарвели о деньгах
Владислав Сарвели заявил, что смог бы прожить на зарплату в 50 тысяч рублей.
– Тратишь ли ты в месяц больше 500 000 рублей?
– Нет. Я не трачу такую сумму.
– Смог бы ты один месяц прожить на зарплату в 50 000 рублей?
– Да. Это ведь легко. Это легкий вопрос, я не знаю. Я бы прожил на эту сумму.
– На что тратишь вообще деньги?
– На еду и все. Нет, ну, конечно, трачу на шмотки тоже. Но это редко, два-три раза в год, – сказал нападающий «Локомотива».
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