«Прожил бы месяц на 50 000 рублей. Это ведь легко». Форвард «Локо» Сарвели о деньгах

Владислав Сарвели заявил, что смог бы прожить на зарплату в 50 тысяч рублей.

– Тратишь ли ты в месяц больше 500 000 рублей?

– Нет. Я не трачу такую сумму.

– Смог бы ты один месяц прожить на зарплату в 50 000 рублей?

– Да. Это ведь легко. Это легкий вопрос, я не знаю. Я бы прожил на эту сумму.

– На что тратишь вообще деньги?

– На еду и все. Нет, ну, конечно, трачу на шмотки тоже. Но это редко, два-три раза в год, – сказал нападающий « ».

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