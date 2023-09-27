«Прожил бы месяц на 50 000 рублей. Это ведь легко». Форвард «Локо» Сарвели о деньгах

Теги Локомотив премьер-лига Россия Владислав Сарвели деньги Футбол

Владислав Сарвели заявил, что смог бы прожить на зарплату в 50 тысяч рублей.

– Тратишь ли ты в месяц больше 500 000 рублей?

– Нет. Я не трачу такую сумму.

– Смог бы ты один месяц прожить на зарплату в 50 000 рублей?

– Да. Это ведь легко. Это легкий вопрос, я не знаю. Я бы прожил на эту сумму.

– На что тратишь вообще деньги?

– На еду и все. Нет, ну, конечно, трачу на шмотки тоже. Но это редко, два-три раза в год, – сказал нападающий «Локомотива». 

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10 комментариев

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Zlatan Ibra
Ну, кстати, на одного 50к для многих - вполне себе хорошо.
+6
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masterwolw
Ответ Lindeman
На 50 тыс в месяц? В Москве? Ну-ну
Так его на базе кормят лечат че там еще делают не знаю, наверное и сможет
+7
-1
+6
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liverpoolart
Ответ Lindeman
На 50 тыс в месяц? В Москве? Ну-ну
А что Москва ? Если обойтись без гламурных клубов , цены там такие же как и везде : продукты , одежда, девайсы, бары итд
+1
0
+1
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Ебздрогыч
Если живешь один, клуб предоставляет и оплачивает жилье, выдает форму, кормит на базу - по 50 тысяч хватит с лихвой. В остальных случаях начинаются нюансы.
+3
-3
0
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igls54
У многих в пересчете на члена семьи и этого нет. А вообще - адекват
+2
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Barsa! bolshe chem klub
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Сергей Жарковский
Нормально проживёт, если на будет ходить по ночникам и покупать дурь у промессовских друзей.
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igls54
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Комментарий удален пользователем
Можно и покороче. Зарплата у меня хорошая, но маленькая
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