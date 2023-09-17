Галактионов о 0:2 с «Оренбургом»: «Они играли лучше. У «Локо» после перерыва нарушены игровые связи, много ненужных вертикальных передач»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Оренбург Антон Миранчук Дмитрий Рыбчинский Михаил Галактионов Матч ТВ Наир Тикнизян Вильзон Изидор Тимур Сулейманов Владислав Сарвели Артем Карпукас Футбол

Михаил Галактионов отметил превосходство «Оренбурга» над «Локомотивом» (2:0).

– Мы слишком упростили игру. Слишком много вертикальных передач, которые не доходили до адресата. Нам показалось, что очень много брака. Пытались освежить игру заменами, но это не получилось. Какие‑то корректировки пытались внести, но…

Проигрывают не отдельные игроки, а команда и в первую очередь тренер. Сейчас надо по горячим следам все проанализировать. А соперника поздравить с победой: они играли лучше.

– Сегодня было много моментов у вашей команды. Чего не хватило, чтобы забить?

– Надо поздравить соперника, они играли лучше. Мы недавно собрались после перерыва, игровые связи были нарушены. Было много ненужных вертикальных передач. Не нужно было так упрощать игру. Надо было действовать более хладнокровно. Мы не имеем права проигрывать дома, если хотим на что‑то претендовать.

– Сможет Сулейманов навязать конкуренцию Сарвели? Он был куплен на замену Изидору?

– У него есть набор определенных качеств. Он сможет приносить пользу команде. К тому же он воспитанник нашей академии.

– Чем руководствовались при заменах?

– Хотели сделать скоростные фланги, выпустив Рыбчинского и Тикнизяна, все‑таки Миранчук – игрок другого плана. Карпукас мог сыграть лучше, поэтому его заменили. Сулейманов вышел вторым нападающим. К сожалению, два дальних удара соперника решили исход матча. Виноваты не игроки. В поражении виноват тренер, это очень болезненное поражение, мы не имеем права проигрывать дома.

– Команда очень прагматично играет на своем поле. Вы знаете, что следующая игра с «Зенитом». Не стоило ли рискнуть сегодня, сыграв в более атакующий футбол?

– Нельзя сказать, что мы глубоко оборонялись. Мы играли агрессивно на чужой половине. Когда мы были на мяче, много вертикальных передач делали. Вопрос в том, что нам не хватило терпения и хладнокровия. Играли в не свойственной себе манере.

– Нет ощущения, что игроки, выходящие с замены, ослабляют игру? Ведь и сегодня, и с «Балтикой» после замен стали пропускать мячи.

– Есть ответственность тренера за игроков и старта, и замены. Не имеет смысла говорить, кто лучше, а кто хуже, – отметил главный тренер «Локомотива».

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61 комментарий

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Sergey_363
Почему играют Куликов и Рыбчинский, которые и в обороне и в атаке ничего не могут? Им по 25 лет, а толку нет совсем. Посмотрите на их статистику, их можно не опекать, абсолютно посредственные игроки. Я этого не понимаю
+32
-1
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Фут.Боль
Ответ Кочевник56
очередное доказательство того, что наши физруки уступают иностранным специалистам,
Иностранец иностранцу рознь. Ярошик в Оренбурге и никому неизвестный Деограсия, например.
+20
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Кочевник56
очередное доказательство того, что наши физруки уступают иностранным специалистам,
+23
-7
+16
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vzi
Видимо, Гала следующий на выход.
На его место кто? Хохлов? Или сразу Григорян? ;)
+14
-2
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Дядя ТУРА
жалкие оправдания физручеллы. адепты Галактионова я вас не слышу
+14
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An Kr
как раз таки из-за бездарных дейставий Куликова и Рыбчинского проиграли. С 45 до 85 у Оренбурга не было ничего. Но Куликов в отбор не захотел идти и удар блокировать. вот и проиграли. Его давно нужно выгнать их команды.
+6
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Imax161
Ответ Кочевник56
Евсеев?
Черчесов
+5
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Алексей Бугаенко
Позор!
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Topordo
Миша, это ты всю игру сам сломал, выпустив мертвых Куликова и Рыбчинского.
Если Рыбчинский может хоть пробросить и бежать, то Куликов вообще ничего не может, вообще.
Зато сидит Марадишвили, который уже не раз забивал важные мячи в трудный момент.
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Амаль Мустафаев
Ответ Percival
А по-моему игра как раз таки очень стабильная
Ты имеешь ввиду стабильна слабая игра? Если так, то я соглашусь конечно
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Дмитрий Иванов
давайте Семина!
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Ден Ден
Дай Бог Палычу крепкого здоровья, скоро опять придёт время заводить паровоз. Только у него получается видимо ❤️💚
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artpal
Много ненужных вертикальных передач? То есть в идеале Галактиоша хотел, чтобы мяч ещё больше поперёк катали?
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vzi
Ответ Кочевник56
Евсеев?
Он уже в Кубани. Уже сгорел 0:1 сегодня. :)
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Дмитрий Иванов
давайте Семина!
Уж хуже точно не будет! Да и Палыча на пенсию можно будет по человечески проводить
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Фут.Боль
Галактионов очень странный тренер. Вечно придумывает какие-то замены, ротацию, получает поражение и в следующем матче выходят все сильнейшие по позициям на данный момент и сразу победа. Потом опять все повторяется. Ну определись ты уже со стартовым составом, который будет играть 70-80 минут, потом делай свои замены.
+3
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4181
Да он даже нормально отвечать не может, чего там про норм футбол ждём.
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soldat2212
У Оренбурга офигенная селекция!
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Imax161
Пришкольные тренер у Оренбурга) такие очки модные))) молодцы Оренбург
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Амаль Мустафаев
Уже много времени прошло с прошлого чемпионата и плюс ещё эти 8 туров, а стабильности в игре и по составу нет, хоть и игроки те же. Уже давно пора что-то менять, дальше уже некуда, по большей части всё сейчас очень плохо по всем показателям, хоть и состав по именам у нас не плохой. Займитесь делом уже наконец, позорники.....
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error505
Игровые связи нарушены, так как нет Карпукаса. Который раз убеждаюсь, что это ненужная замена
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9черное
Ответ Imax161
На выход! Нужно искать тренера иностранца, серба например)
Божович норм?
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Imax161
Ответ Фут.Боль
Галактионов очень странный тренер. Вечно придумывает какие-то замены, ротацию, получает поражение и в следующем матче выходят все сильнейшие по позициям на данный момент и сразу победа. Потом опять все повторяется. Ну определись ты уже со стартовым составом, который будет играть 70-80 минут, потом делай свои замены.
У Галактионов только одна тактика, которая работает с Дзюбой в составе, но сейчас уже и она не работает, а без Дзюбы так и не смог поставить игру в нападении с таким кол-вом атакуюших игроков, да ещё и Изидора профукали, позор какой то
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Imax161
На выход! Нужно искать тренера иностранца, серба например)
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Percival
Ответ Амаль Мустафаев
Уже много времени прошло с прошлого чемпионата и плюс ещё эти 8 туров, а стабильности в игре и по составу нет, хоть и игроки те же. Уже давно пора что-то менять, дальше уже некуда, по большей части всё сейчас очень плохо по всем показателям, хоть и состав по именам у нас не плохой. Займитесь делом уже наконец, позорники.....
А по-моему игра как раз таки очень стабильная
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