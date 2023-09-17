Галактионов о 0:2 с «Оренбургом»: «Они играли лучше. У «Локо» после перерыва нарушены игровые связи, много ненужных вертикальных передач»

Михаил Галактионов отметил превосходство «Оренбурга» над «Локомотивом» (2:0).

– Мы слишком упростили игру. Слишком много вертикальных передач, которые не доходили до адресата. Нам показалось, что очень много брака. Пытались освежить игру заменами, но это не получилось. Какие‑то корректировки пытались внести, но…

Проигрывают не отдельные игроки, а команда и в первую очередь тренер. Сейчас надо по горячим следам все проанализировать. А соперника поздравить с победой: они играли лучше.

– Сегодня было много моментов у вашей команды. Чего не хватило, чтобы забить?

– Надо поздравить соперника, они играли лучше. Мы недавно собрались после перерыва, игровые связи были нарушены. Было много ненужных вертикальных передач. Не нужно было так упрощать игру. Надо было действовать более хладнокровно. Мы не имеем права проигрывать дома, если хотим на что‑то претендовать.

– Сможет Сулейманов навязать конкуренцию ? Он был куплен на замену ?

– У него есть набор определенных качеств. Он сможет приносить пользу команде. К тому же он воспитанник нашей академии.

– Чем руководствовались при заменах?

– Хотели сделать скоростные фланги, выпустив Рыбчинского и , все‑таки – игрок другого плана. Карпукас мог сыграть лучше, поэтому его заменили. Сулейманов вышел вторым нападающим. К сожалению, два дальних удара соперника решили исход матча. Виноваты не игроки. В поражении виноват тренер, это очень болезненное поражение, мы не имеем права проигрывать дома.

– Команда очень прагматично играет на своем поле. Вы знаете, что следующая игра с «Зенитом». Не стоило ли рискнуть сегодня, сыграв в более атакующий футбол?

– Нельзя сказать, что мы глубоко оборонялись. Мы играли агрессивно на чужой половине. Когда мы были на мяче, много вертикальных передач делали. Вопрос в том, что нам не хватило терпения и хладнокровия. Играли в не свойственной себе манере.

– Нет ощущения, что игроки, выходящие с замены, ослабляют игру? Ведь и сегодня, и с «Балтикой» после замен стали пропускать мячи.

– Есть ответственность тренера за игроков и старта, и замены. Не имеет смысла говорить, кто лучше, а кто хуже, – отметил главный тренер «Локомотива».

Как расклеился «Локо»: получили два из-за штрафной за 10 минут. Первый раз в сезоне не забили – «Оренбургу»

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