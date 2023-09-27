Кейн смотрел голы Герда Мюллера на YouTube: «Он был невероятным бомбардиром и человеком. Пойти по его стопам – нечто особенное»

Харри Кейн рассказал, зачем смотрел видео голов Герда Мюллера на YouTube.

Англичанин ответил на вопрос о давлении, которое оказывает личность Мюллера на нынешних нападающих «Баварии».

«Честно говоря, самое сильное давление я оказываю сам на себя (смеется). Я хочу чего-то достичь.

Я хотел узнать, каким он был и как играл. Он был невероятным бомбардиром и, судя по тому, что я слышал, прежде всего, невероятным человеком. Для меня пойти по его стопам – нечто особенное», – сказал .

играл за «Баварию» с 1964 по 1979 год. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба – на его счету 571 гол.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS