Кейн смотрел голы Герда Мюллера на YouTube: «Он был невероятным бомбардиром и человеком. Пойти по его стопам – нечто особенное»

Теги Бавария бундеслига Германия Герд Мюллер Харри Кейн YouTube Футбол

Харри Кейн рассказал, зачем смотрел видео голов Герда Мюллера на YouTube.

Англичанин ответил на вопрос о давлении, которое оказывает личность Мюллера на нынешних нападающих «Баварии». 

«Честно говоря, самое сильное давление я оказываю сам на себя (смеется). Я хочу чего-то достичь.

Я хотел узнать, каким он был и как играл. Он был невероятным бомбардиром и, судя по тому, что я слышал, прежде всего, невероятным человеком. Для меня пойти по его стопам – нечто особенное», – сказал Кейн.

Герд Мюллер играл за «Баварию» с 1964 по 1979 год. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба – на его счету 571 гол. 

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9 комментариев

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SCHOKKKK
Негрейра смотрел работу Эвребе на YouTube:" Он был невероятным человеком. Пойти по его стопам - это нечто"
+8
-4
+4
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slow focus
а когда Кононов на телефон заснял повтор гола Симоняна в музее Спартака, его засрали все кому не лень)))
+2
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Vatikan
Мостовой одобряет
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Герд Мюллер был Чемпионом Мира, Европы и 3х кратным победителем КЕЧ 👑 Но всё равно считается хуже Круйффа 👎 Поэтому победа на ЧМ в споре Роналду-Месси - не показатель если быть последовательными
Никакого спора не было никогда. Вы просто ловите кайф лишь от одного упоминания своего Рончика рядом с Месси, чувствуете близость к величию таким образом. На самом деле ваша задача не доказать превосходство Рона, вы и так прекрасно понимаете абсурдность этого, вам важен лишь сам факт упоминания Рона рядом с Месси. По факту, не раз уже говорил, будь Рон игроком эпохи Герда Мюллера и даже имея все те показатели что и сейчас - он бы котировался ниже Герда за то что немец чемпион мира. О Пеле и Марадоне даже речи не идет. Большая удача Криша - стал современником самого Месси и смог примазаться к нему благодаря статке.
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