Кейн – 4-й англичанин, сделавший хет-трик в матче Бундеслиги

Теги Бавария бундеслига Германия Кевин Киган Харри Кейн Тони Вудкок Джейдон Санчо Футбол

Харри Кейн забил три гола в матче чемпионате Германии с «Бохумом» (7:0).

Форвард «Баварии» стал четвертым в истории англичанином, сделавшим хет-трик в Бундеслиге.

Ранее это удалось Кевину Кигану (в декабре 1978 года), Тони Вудкоку (дважды – в мае 1980-го и апреле 1982-го) и Джейдону Санчо (в мае 2020-го).

Подробнее статистика Кейна – здесь.

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9 комментариев

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corazón blanco
Ответ Redwhite heart
Харри конечно топчик.Столько лет держит уровень не опускаясь ниже.Без всякой адаптации стал сходу забивать в другой лиге.Недооцененный игрок
Кейн- это точно не недооцененный игрок. Лучший бомбардир Тоттенхэма и сборной Англии, 10 лет играет на высочайшем уровне. В своих рядах его хотели видеть тренера всех топ-клубов мира. Все эксперты и люди из мира футбола восхищаются им и справедливо считают одним из лучших центральных нападающих. Так что речи о какой-то недооценке и идти не может.
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Redwhite heart
Харри конечно топчик.Столько лет держит уровень не опускаясь ниже.Без всякой адаптации стал сходу забивать в другой лиге.Недооцененный игрок
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Spaten
Играть в футбол всегда проще когда у тебя есть мяч (Кевин Киган)
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avcgloronalduMU
вот и достижение для полки)
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neolol0
Рад за Харри, конечно, но достижение такое себе. Такой Бохум даже Ипсвич бы размотал. Кто посмотрит хотя бы обзор, тот поймёт, что прям ну очень низкий уровень.
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Смари Муха
Ответ corazón blanco
Кейн- это точно не недооцененный игрок. Лучший бомбардир Тоттенхэма и сборной Англии, 10 лет играет на высочайшем уровне. В своих рядах его хотели видеть тренера всех топ-клубов мира. Все эксперты и люди из мира футбола восхищаются им и справедливо считают одним из лучших центральных нападающих. Так что речи о какой-то недооценке и идти не может.
Но обычные фанаты в футболе не хотят его замечать изза того что у него нет трофеев. Можно сказать что он недооценён именно среди болельщиков.
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Тюменец
Харри крут. Как всегда, впрочем.
Те, кто считал его игроком «одного сезона» или «одного клуба» устали считать сезоны и теперь видят как обстоят дела в другом клубе.))
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Сергей Попов
Ответ Смари Муха
Но обычные фанаты в футболе не хотят его замечать изза того что у него нет трофеев. Можно сказать что он недооценён именно среди болельщиков.
Конечно, Кейн – достаточно недооцененный игрок среди фанатов. Я думаю, что многие футбольные болельщики привязывают значение только к количеству трофеев, которые завоевал игрок. Но это глупо сужать оценку игрока только на основе количества наград. Кейн – замечательный форвард, его достижения и статистика говорят сами за себя. Недавний хет-трик в Бундеслиге – лишь одна из его многочисленных ярких игр. Вместо того, чтобы недооценивать его, фанаты должны ценить его способность поражать ворота и быть эффективным в команде. ⚽️💥
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