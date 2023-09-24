Кейн – 4-й англичанин, сделавший хет-трик в матче Бундеслиги

забил три гола в матче чемпионате Германии с «Бохумом» (7:0).

Форвард «Баварии» стал четвертым в истории англичанином, сделавшим хет-трик в Бундеслиге.

Ранее это удалось (в декабре 1978 года), Тони Вудкоку (дважды – в мае 1980-го и апреле 1982-го) и (в мае 2020-го).

Подробнее статистика Кейна – здесь.

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