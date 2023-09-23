Кейн о походе на Октоберфест с «Баварией»: «Будет приятно отпраздновать там победу. Я хочу познакомиться с культурой»

Харри Кейн поделился ожиданиями от похода на Октоберфест с партнерами по «Баварии».

«Я никогда раньше не был там. Я с нетерпением жду этого. Будет приятно отпраздновать там победу.

Я хочу познакомиться с культурой – и нет ничего лучше, чем быть частью завтрашнего мероприятия», – сказал после матча с «Бохумом» в Бундеслиге (7:0).

Октоберфест – народный фестиваль, ежегодно проводимый в Мюнхене. Праздник отличается большим количеством пивных палаток и разнообразных аттракционов.

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