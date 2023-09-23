Кейн о походе на Октоберфест с «Баварией»: «Будет приятно отпраздновать там победу. Я хочу познакомиться с культурой»

Теги Бавария бундеслига Германия Харри Кейн алкоголь и спорт Футбол

Харри Кейн поделился ожиданиями от похода на Октоберфест с партнерами по «Баварии».

«Я никогда раньше не был там. Я с нетерпением жду этого. Будет приятно отпраздновать там победу.

Я хочу познакомиться с культурой – и нет ничего лучше, чем быть частью завтрашнего мероприятия», – сказал Кейн после матча с «Бохумом» в Бундеслиге (7:0).

Октоберфест – народный фестиваль, ежегодно проводимый в Мюнхене. Праздник отличается большим количеством пивных палаток и разнообразных аттракционов.

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6 комментариев

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Streetbor
пивка для рывка и водочки для обводочки) // Могут себе позволить, дальше кубок с клубом из третьей лиги.
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AlexPaxare
Да что знакомиться, наливай да пей )
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kaimussen
Такой хороший праздник пива в Лужниках был, но нет, дотянулись до него руки врагов народа.
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Амин Чич
Как раз попробует наше Хадыженское нефильтрованное))) оно как то туда попало
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pantriashvili
С такой бы культурой и я познакомился бы
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benjamin92
Чтобы возродить интригу в Бундеслиге, Баварии нужно устроить Октоберфест на весь сезон и играть либо пьяненькими, либо с бодуна
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