Экс-тренеру женской сборной Испании Вильде присвоен статус подозреваемого по делу Рубиалеса. Такое решение принял судья
Экс-тренер женской сборной Испании стал фигурантом дела Луиса Рубиалеса.
Напомним, на церемонии награждения женской сборной Испании по случают победу на чемпионате мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Девушка подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.
10 сентября Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого.
Судья Национального суда Франсиско де Хорхе, который ведет расследование в отношении Рубиалеса, решил включить бывшего тренера женской сборной Испании Хорхе Вильду в список подозреваемых. Такой же статус был присвоен экс-диретору команды Альбрто Луке.
В четверг Луке должен был дать показания в качестве свидетеля, но судья решил внести его в список подследственных.
Вильда возглавлял женскую сборную Испании с 2015 года. В начале сентября 2023-го он был уволен на фоне скандала с Рубиалесом.
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И водил по одной к Рубиалесу на случки.
И именно поэтому они смеялись в автобусе, когда обсуждали сам случай поцелуя