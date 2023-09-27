Экс-тренеру женской сборной Испании Вильде присвоен статус подозреваемого по делу Рубиалеса. Такое решение принял судья

Экс-тренер женской сборной Испании стал фигурантом дела Луиса Рубиалеса.

Напомним, на церемонии награждения женской сборной Испании по случают победу на чемпионате мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку . Девушка подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.

10 сентября Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого.

Судья Национального суда Франсиско де Хорхе, который ведет расследование в отношении Рубиалеса, решил включить бывшего тренера женской сборной Испании Хорхе Вильду в список подозреваемых. Такой же статус был присвоен экс-диретору команды Альбрто Луке.

В четверг Луке должен был дать показания в качестве свидетеля, но судья решил внести его в список подследственных.

Вильда возглавлял женскую сборную Испании с 2015 года. В начале сентября 2023-го он был уволен на фоне скандала с .

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