Экс-тренеру женской сборной Испании Вильде присвоен статус подозреваемого по делу Рубиалеса. Такое решение принял судья

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Экс-тренер женской сборной Испании стал фигурантом дела Луиса Рубиалеса.

Напомним, на церемонии награждения женской сборной Испании по случают победу на чемпионате мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Девушка подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.

10 сентября Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого.

Судья Национального суда Франсиско де Хорхе, который ведет расследование в отношении Рубиалеса, решил включить бывшего тренера женской сборной Испании Хорхе Вильду в список подозреваемых. Такой же статус был присвоен экс-диретору команды Альбрто Луке. 

В четверг Луке должен был дать показания в качестве свидетеля, но судья решил внести его в список подследственных. 

Вильда возглавлял женскую сборную Испании с 2015 года. В начале сентября 2023-го он был уволен на фоне скандала с Рубиалесом

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35 комментариев

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headmaster
Это уже настолько мемно, что даже придумывать ничего не надо))
+42
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tolstiy
интересно теперь хоть один мужчина свяжется с женской командой после такого цирка....
+29
0
+29
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Drob003
Даже и не знаю какой комент написать... 🤔
+17
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Aleksey Yashin
Скоро окажется, что вся испанская сборная - это ОПГ
+12
0
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Ебздрогыч
Сейчас тренеру предъявят обвинение в сутенерстве, что он специально Эрмосо вызвал для Рубиалеса, доставил ее на церемонию награждения и нарядил в форму сборной Испании по требованию клиента
+8
0
+8
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Кинг Конг Жив
Испанская инквизиция. Видел ведь как ермосу в губы поцеловал Рубиалес, но не сообщил в надзорно карательные органы. Значит тоже виноват.
+7
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Topordo
Испанский стыд…
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Великий Додда
вот мне интересно если Вильде решит бежать их страны, в интерпол на него подадут?
+5
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Pushka Zotova
Поцелуй группой лиц по предварительному сговору)
+4
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Семён Жуйло
А журналистов, которые стояли рядом и фотографировали? Они же тоже видели момент страшного преступления. Не вмешались, не заступились за бедную девочку, и даже потом продали эту порнографию за большие деньги в свои медиа. Виноваты однозначно!
+3
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+3
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El_Ilusionista
Лучше бы Тебаса заподозрили хоть в чем-то
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ЛыСъ
Норм, к гадалке не ходи - скоро предварительный сговор вменят.
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Рашпель793
Дурка конкретная...
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АРТУР АЛИЕВ
Думаю, скоро в Испании вернут смертную казнь
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Shuller18
Там раскрыли целую криминальную сеть, получается?
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Baobabb forever
Ответ Pushka Zotova
Вы хоть расшифровывайте, подозреваемого в чем? Вынужден признать, что моя фантазия не столь богата, как фантазия испанских судей. Так что прям затрудняюсь представить, в чем провинился тренер.
Щас окажется что он их растлевал все годы тренерства.
И водил по одной к Рубиалесу на случки.
И именно поэтому они смеялись в автобусе, когда обсуждали сам случай поцелуя
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tolobas
Меня тоже включите в этот список. Я играл в футбол, целовал женщин, знаю несколько слов по испански
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Российский пользователь
Наш Басманный суд отдыхает, по сравнению с этими "клоунами",,,, (ребята работающие в цирке без обид)
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Армен Онфрой
Ахахахахахххххахаахаха
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shishovv
Вы что творите, козлы вонючие?😂(с) Газзаев 🐶
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GloryReal
А что она сделала?
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Le_Mogul
и все из за одно сранного поцелуя.
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Иван Шитик
Луке. Я даже не сразу по фото узнал, что этот тот самый, что за Депор какое-то время феерил)
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Waiway
Ответ Aleksey Yashin
Скоро окажется, что вся испанская сборная - это ОПГ
ОПГ Засос
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Олег Щёголев
Европейцы настолько прогрессивные, настолько шустрые, что подбираются к инквизиции уже с обратной стороны.
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