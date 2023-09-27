«Реал» рассматривает Роберто Де Дзерби как одного из кандидатов на пост тренера.

Напомним, ранее журналист Матиас Пратс заявил, что мадридский клуб уже выбрал как тренера, который заменит . Испанский специалист является главным фаворитом на должность.

Однако журналист Хесус Гальего заявил, что « » еще не определился с новым тренером и рассматривает разные кандидатуры. Одним из вариантов является назначение .

«На рынке есть и другие тренеры, которые также нравятся мадридскому «Реалу». Тренеры, за которыми они следят и у которых нет прошлого в «Реале», что иногда может служить аргументом «за» или «против».

Он [Де Дзерби] – топовый специалист, а его команда играет зрелищно», – сказал Гальего в эфире El Larguero.

В настоящее время итальянский тренер возглавляет «Брайтон». Команда занимает 3-е место в турнирной таблице , набрав 15 очков после 6 туров.

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