Журналист Гальего заявил, что «Реал» рассматривает назначение Де Дзерби: «Топовый специалист, его команда играет зрелищно»

Теги Карло Анчелотти Хаби Алонсо премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

«Реал» рассматривает Роберто Де Дзерби как одного из кандидатов на пост тренера.

Напомним, ранее журналист Матиас Пратс заявил, что мадридский клуб уже выбрал Хаби Алонсо как тренера, который заменит Карло Анчелотти. Испанский специалист является главным фаворитом на должность. 

Однако журналист Хесус Гальего заявил, что «Реал» еще не определился с новым тренером и рассматривает разные кандидатуры. Одним из вариантов является назначение Роберто Де Дзерби

«На рынке есть и другие тренеры, которые также нравятся мадридскому «Реалу». Тренеры, за которыми они следят и у которых нет прошлого в «Реале», что иногда может служить аргументом «за» или «против».

Он [Де Дзерби] – топовый специалист, а его команда играет зрелищно», – сказал Гальего в эфире El Larguero. 

В настоящее время итальянский тренер возглавляет «Брайтон». Команда занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков после 6 туров.

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31 комментарий

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Адепт Суперлиги
Ответ mihail77777777777777
Если Де Дзерби придет в Реал интересно заберёт он собой Мудрика в Реал у них очень хорошие отношения.
Мудрика забрать может только Шахтёр обратно, в родной колхоз) Реалу уж он точно не сдался
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corazón blanco
Ответ JENNINGS
Только Хаби Алонсо!🙏🙏🙏
Очень рад за Рыжую Бороду и как у него складывается тренерская карьера. Но нужно хотя бы дождаться окончания сезона и посмотреть на его результаты. Плюс стоит учитывать то, что он играет по совершенно другой схеме и под эту схему необходимы трансферы крайних защитников ( которые в принципе и так напрашиваются). Плюс давление которое будет на него оказываться и с которым не каждый опытный тренер то приходя в Мадрид справляется. Конечно хотелось бы чтобы Хаби когда-нибудь возглавил команду, но не хотелось бы чтобы он пришел- у него не получилось и тогда от такого удара можно и не оправиться. Хотя это только наши суждения и домыслы, все равно мы лишь только зрители и от нашего мнения ничего не зависит. Как будет, так будет. Но Де Дзерби тоже классный вариант + опыта куда побольше.
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JENNINGS
Только Хаби Алонсо!🙏🙏🙏
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Homelender_666
Ответ Сергей Максимюк
когда системный тренер имел успех в Мадриде?)
А когда в клубе был системный тренер?)
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Рустам Ахалавов
Ответ Greg Jackson
Лучше Зидана или Алонсо можно и Раулю дать шанс
только не Зидан,при всем к нему уважению
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Ренат Фаткулин
Ответ corazón blanco
Очень рад за Рыжую Бороду и как у него складывается тренерская карьера. Но нужно хотя бы дождаться окончания сезона и посмотреть на его результаты. Плюс стоит учитывать то, что он играет по совершенно другой схеме и под эту схему необходимы трансферы крайних защитников ( которые в принципе и так напрашиваются). Плюс давление которое будет на него оказываться и с которым не каждый опытный тренер то приходя в Мадрид справляется. Конечно хотелось бы чтобы Хаби когда-нибудь возглавил команду, но не хотелось бы чтобы он пришел- у него не получилось и тогда от такого удара можно и не оправиться. Хотя это только наши суждения и домыслы, все равно мы лишь только зрители и от нашего мнения ничего не зависит. Как будет, так будет. Но Де Дзерби тоже классный вариант + опыта куда побольше.
Ну как раз Дэвиса же хотят подписать, велика вероятность, что он не продлит контракт, плюс того же Фримпонга на правый край Хаби может перетащить с Байера) думаю трансферы не проблема, а в остальном согласен)
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Greg Jackson
Лучше Зидана или Алонсо можно и Раулю дать шанс
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Andrey Ashhabadskiy
😁
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Михаил Ханжин
Анчи, конечно, классно работает со звёздами, свой парень в раздевалке и т.п., но сейчас уже Реал - не тот Галактикос, что был раньше.
Перестройка нужна не только в составе, но и на тренерском мостике.
Уважаю Карло безмерно, и допускаю, что после ухода из Реала он не потеряется (с Бразилией это сложно), но хотелось бы увидеть в Реале более системного тренера - сейчас ростер игроков такой, что игроки могут пахать
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Сергей Орлов
Алонсо или Де Дзерби – два на выбор. Нелёгкий выбор, причём.
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&_Bishep_&
Мостового. Королевский клуб должны тренировать цари!
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тим иванов
Анчелотти лучше
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ArboCs
Пусть Реал берет Хаби, Де Дзерби в идеале должен сменить Пиоли и поставить нормальный футбол а не то, что ставит физрук.
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Стахович
Де Дзерби в Ювентус,в Реал Алонсо или Клоппа
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vel
Де Дзерби в Ювентус! Джунтоли не тупи...
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ mihail77777777777777
Если Де Дзерби придет в Реал интересно заберёт он собой Мудрика в Реал у них очень хорошие отношения.
Только не Мудрик
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Сергей Максимюк
когда системный тренер имел успех в Мадриде?)
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Геннадий Чеботарев
Ответ Рустам Ахалавов
только не Зидан,при всем к нему уважению
а почему?
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<~Inter~>
Де Дзерби неплохо вписывается под нынешний состав Мадрида. Представить его 4-2-3-1 в Реале сильно проще, чем 3-4-2-1 Алонсо
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Uriy walmart
Ответ Сергей Орлов
Клопп в Мадриде это всё равно что Хасбик в опере.
😂😂😂
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