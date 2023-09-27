Журналист Гальего заявил, что «Реал» рассматривает назначение Де Дзерби: «Топовый специалист, его команда играет зрелищно»
«Реал» рассматривает Роберто Де Дзерби как одного из кандидатов на пост тренера.
Напомним, ранее журналист Матиас Пратс заявил, что мадридский клуб уже выбрал Хаби Алонсо как тренера, который заменит Карло Анчелотти. Испанский специалист является главным фаворитом на должность.
Однако журналист Хесус Гальего заявил, что «Реал» еще не определился с новым тренером и рассматривает разные кандидатуры. Одним из вариантов является назначение Роберто Де Дзерби.
«На рынке есть и другие тренеры, которые также нравятся мадридскому «Реалу». Тренеры, за которыми они следят и у которых нет прошлого в «Реале», что иногда может служить аргументом «за» или «против».
Он [Де Дзерби] – топовый специалист, а его команда играет зрелищно», – сказал Гальего в эфире El Larguero.
В настоящее время итальянский тренер возглавляет «Брайтон». Команда занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков после 6 туров.
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Перестройка нужна не только в составе, но и на тренерском мостике.
Уважаю Карло безмерно, и допускаю, что после ухода из Реала он не потеряется (с Бразилией это сложно), но хотелось бы увидеть в Реале более системного тренера - сейчас ростер игроков такой, что игроки могут пахать