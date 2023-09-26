Карло Анчелотти отреагировал на слух о том, что Хаби Алонсо сменит его в «Реале».

Вчера журналист Матиас Пратс заявил, что Алонсо является фаворитом на пост главного тренера «Реала» в следующем сезоне.

«Хаби Алонсо был моим игроком. Он разбирается в футболе на высоком уровне, он очень хорошо работает в « », и я желаю чтобы однажды они все – , и Хаби Алонсо – оказались в «Реале».

Все они люди, которых я очень люблю, и я надеюсь, что однажды они смогут стать тренерами мадридского « », – сказал .

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS