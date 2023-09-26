Анчелотти о возможном назначении Алонсо: «Он очень хорошо работает в «Байере». Надеюсь, что Хаби, Рауль и Арбелоа однажды станут тренерами «Реала»
Карло Анчелотти отреагировал на слух о том, что Хаби Алонсо сменит его в «Реале».
Вчера журналист Матиас Пратс заявил, что Алонсо является фаворитом на пост главного тренера «Реала» в следующем сезоне.
«Хаби Алонсо был моим игроком. Он разбирается в футболе на высоком уровне, он очень хорошо работает в «Байере», и я желаю чтобы однажды они все – Рауль, Арбелоа и Хаби Алонсо – оказались в «Реале».
Все они люди, которых я очень люблю, и я надеюсь, что однажды они смогут стать тренерами мадридского «Реала», – сказал Анчелотти.
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Зная требования Реала,постоянное давление, плюс наверняка под Алонсо надо будет приобретать игроков.А зная зацикленость Переса на Мбаппе,сомневаюсь что следующим летом будет масштабная закупка.
Если Карло уйдёт летом 24 го,интересно на ком все же остановиться Перес.
- не требуют таких результатов как у Реала
- ЛЧ в след году уже с составом, собранным под себя