Анчелотти о возможном назначении Алонсо: «Он очень хорошо работает в «Байере». Надеюсь, что Хаби, Рауль и Арбелоа однажды станут тренерами «Реала»

Теги Байер Карло Анчелотти Альваро Арбелоа Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид Рауль Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти отреагировал на слух о том, что Хаби Алонсо сменит его в «Реале».

Вчера журналист Матиас Пратс заявил, что Алонсо является фаворитом на пост главного тренера «Реала» в следующем сезоне.

«Хаби Алонсо был моим игроком. Он разбирается в футболе на высоком уровне, он очень хорошо работает в «Байере», и я желаю чтобы однажды они все – Рауль, Арбелоа и Хаби Алонсо – оказались в «Реале».

Все они люди, которых я очень люблю, и я надеюсь, что однажды они смогут стать тренерами мадридского «Реала», – сказал Анчелотти.

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12 комментариев

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Артём Клагиш
Хаби ведёт замечательный проект в Байере. дайте ему еще пару лет, а потом забирайте
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rwkq485579
Я видел схему Арбелоа
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Тиджани Бабангида
Анчелотти вырастил целую плеяду очень сильных игроков. Некоторые из них имеют потенциал стать сильными тренерами
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vcaireac
То что Рауль или Х.Алонсо однажды возглавят Реал у меня нет сомнений.Другое дело когда это произойдет,Рауль пока что работает с молодежью,Алонсо тоже в Байере не так давно...
Зная требования Реала,постоянное давление, плюс наверняка под Алонсо надо будет приобретать игроков.А зная зацикленость Переса на Мбаппе,сомневаюсь что следующим летом будет масштабная закупка.
Если Карло уйдёт летом 24 го,интересно на ком все же остановиться Перес.
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Tristan...
Ответ Тиджани Бабангида
Анчелотти вырастил целую плеяду очень сильных игроков. Некоторые из них имеют потенциал стать сильными тренерами
Зидорф, Пирло, Гаттузо, Ф. Индзаги уже стали ими...
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Dzmitry Lavysh
Надеюсь, что Хаби и сам понимает, что лучше в Байере 2-3 года еще побыть:
- не требуют таких результатов как у Реала
- ЛЧ в след году уже с составом, собранным под себя
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Алмаз K
Держись дед не сдавайся, сезон только начался! Утри нос хейтерам без топ форварда и потом посмотрим кто сможет повторить твой успех!
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KVENTIN
Пока что это утопично, хотя и красиво, конечно.
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