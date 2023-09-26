Журналист Пратс: «Реал» выбрал Хаби Алонсо тренером на следующий сезон. Он главный фаворит на замену Анчелотти»
Хаби Алонсо является фаворитом на замену Карло Анчелотти в «Реале».
Об этом в эфире Radio Marca рассказал журналист Матиас Пратс.
«Главным фаворитом на замену Анчелотти является Хаби Алонсо. У меня нет никаких сомнений в том, что он станет главным тренером «белых». Это не чувство, это мнение.
На сегодняшний день «Мадрид» выбрал Хаби Алонсо тренером команды на следующий сезон», – сказал Пратс.
В настоящий момент пост главного тренера «Реала» занимает Карло Анчелотти, срок его контракта истекает в конце сезона. Хаби Алонсо возглавляет «Байер», его контракт действует до 2026 года.
После 5 туров Бундеслиги клуб из Леверкузена набрал 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Команда Алонсо уступает «Баварии» по дополнительным показателям.
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