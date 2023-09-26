Журналист Пратс: «Реал» выбрал Хаби Алонсо тренером на следующий сезон. Он главный фаворит на замену Анчелотти»

Хаби Алонсо является фаворитом на замену Карло Анчелотти в «Реале».

Об этом в эфире Radio Marca рассказал журналист Матиас Пратс.

«Главным фаворитом на замену Анчелотти является . У меня нет никаких сомнений в том, что он станет главным тренером «белых». Это не чувство, это мнение.

На сегодняшний день « » выбрал Хаби Алонсо тренером команды на следующий сезон», – сказал Пратс.

В настоящий момент пост главного тренера «Реала» занимает , срок его контракта истекает в конце сезона. Хаби Алонсо возглавляет « », его контракт действует до 2026 года.

После 5 туров Бундеслиги клуб из Леверкузена набрал 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Команда Алонсо уступает «Баварии» по дополнительным показателям.

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