Журналист Пратс: «Реал» выбрал Хаби Алонсо тренером на следующий сезон. Он главный фаворит на замену Анчелотти»

Теги Байер Карло Анчелотти Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Хаби Алонсо является фаворитом на замену Карло Анчелотти в «Реале».

Об этом в эфире Radio Marca рассказал журналист Матиас Пратс.

«Главным фаворитом на замену Анчелотти является Хаби Алонсо. У меня нет никаких сомнений в том, что он станет главным тренером «белых». Это не чувство, это мнение.

На сегодняшний день «Мадрид» выбрал Хаби Алонсо тренером команды на следующий сезон», – сказал Пратс. 

В настоящий момент пост главного тренера «Реала» занимает Карло Анчелотти, срок его контракта истекает в конце сезона. Хаби Алонсо возглавляет «Байер», его контракт действует до 2026 года. 

После 5 туров Бундеслиги клуб из Леверкузена набрал 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Команда Алонсо уступает «Баварии» по дополнительным показателям. 

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20 комментариев

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Ебздрогыч
Неплохой выбор - вон какую конфетку из Байера сделал!
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ХавиГави_Паратрупер
Алонсо бы Байер до ума (а может, и до трофеев, чем чёрт не шутит?) довести, а уже потом нырять в перестройку с таким давлением. Или вообще не нырять - можно на всю карьеру резюме испортить🤷‍♂️
+11
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N. Vidich
Хаби крутой тренер. Реал конечно не Леверкузен, но он себя показал, и в Мадриде может добиться многого. Возможно скажу пока безосновательно, но он вполне может стать одним из лучших тренеров на ближайшие 10-20лет, идеи и способности тренировать и ставить игру у него явно есть.
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Антонио Мартынов
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Алонсо бы Байер до ума (а может, и до трофеев, чем чёрт не шутит?) довести, а уже потом нырять в перестройку с таким давлением. Или вообще не нырять - можно на всю карьеру резюме испортить🤷‍♂️
Много ли есть людей, которые Реалу могут отказать в предложении стать тренером? Да и футболистом
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Hans Castorp
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Алонсо бы Байер до ума (а может, и до трофеев, чем чёрт не шутит?) довести, а уже потом нырять в перестройку с таким давлением. Или вообще не нырять - можно на всю карьеру резюме испортить🤷‍♂️
Перестройка по сути окончена , из старичков в команде всего 3 человека : Кроос, Модрич, Карвахаль + Начо , который вроде и старичок , но не настолько , да и основным никогда не считался. Все остальные игроки в команде- это уже результат перестройки , больше никого из тех , кто был а первый приход Анчелотти, или даже тех кто был при Зизу не осталось. Если Алонсо станет тренером Мадрида , то как раз может быть ему и предоставят возможность подписать 2-3 игроков подходящих под его видение , но мне почему-то кажется что Алонсо в Реал не возьмут , он системный тренер, а у системных в Реале не очень получается
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madaev
Ответ Карен Григорян
Все так рады приходу Хаби Алонсо, но у меня вопрос - хаби играет в пять защитников, без крайних нападающих и с огромным центральным нападающим(1.90 и 1.90). Куда в таком случае девать Вини и Родриго? Кто будет двухметровым столбом? И кто будет вытянутыми вперед латералями? Карвахаль и Менди сейчас то не добегают, а там вообще туда-сюда летать придется. Хаби очень хорош, но с его тактикой - это придется пол Реала выбрасывать.
Карвахаля и Менди давно пора выбрасывать
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Карен Григорян
Все так рады приходу Хаби Алонсо, но у меня вопрос - хаби играет в пять защитников, без крайних нападающих и с огромным центральным нападающим(1.90 и 1.90). Куда в таком случае девать Вини и Родриго? Кто будет двухметровым столбом? И кто будет вытянутыми вперед латералями? Карвахаль и Менди сейчас то не добегают, а там вообще туда-сюда летать придется. Хаби очень хорош, но с его тактикой - это придется пол Реала выбрасывать.
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Антонио Мартынов
Капитан очевидность)
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Андрей
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Логичнее всего сделать прощальный матч для Карло, уволить и уже во время паузы на сборные назначить Алонсо. Было бы идеально 😋
зачем ему спешить у него сейчас дримтим, толковый тренер всегда в реал успеет. а вот вылети один раз и больше не вернут.
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Universal1000
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Логичнее всего сделать прощальный матч для Карло, уволить и уже во время паузы на сборные назначить Алонсо. Было бы идеально 😋
Хорошо страдаешь.
Умение страдать пригодится на весь сезон.
Дерби это только начало.
Хоселу, Алаба-цз и Кепа ван лав!
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Artem Piatkov
Ответ GuruFutbola
Лицо подкрасил после вчерашнего?)
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corazón blanco
Ответ madaev
Карвахаля и Менди давно пора выбрасывать
Карвахаль выбрасывать никуда не надо, просто ему нужно было найти хорошую подмену/будущую замену. Уж слишком он травматичен. Но этот сезон он начал очень сильно, как в лучшие годы.
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VictorVallecano
Ответ Карен Григорян
Все так рады приходу Хаби Алонсо, но у меня вопрос - хаби играет в пять защитников, без крайних нападающих и с огромным центральным нападающим(1.90 и 1.90). Куда в таком случае девать Вини и Родриго? Кто будет двухметровым столбом? И кто будет вытянутыми вперед латералями? Карвахаль и Менди сейчас то не добегают, а там вообще туда-сюда летать придется. Хаби очень хорош, но с его тактикой - это придется пол Реала выбрасывать.
Крайки как раз будут новыми, я думаю. Дэвис и Фримпонг - идеальные кандидаты для такой схемы.
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