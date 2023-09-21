Тчуамени об Анчелотти, который не считает «Реал» главным фаворитом ЛЧ: «Что, «Ман Сити»? Он правда сказал это? Поговорю с ним»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Орельен Тчуамени ахахаха Футбол

Орельен Тчуамени в шутку не согласился с Карло Анчелотти.

Перед игрой с «Унионом» главный тренер «Реала» заявил, что не считает свою команду главным претендентом на победу в Лиге чемпионов: «Сити» – фаворит, потому что выиграл ее в прошлом сезоне».

«Я поговорю с Анчелотти. Что, «Ман Сити»? Он правда сказал это? Я всегда говорю: «Реал Мадрид», – сказал полузащитник со смехом.

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12 комментариев

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Sergey Kuznetsov
кто еще с кем поговорит после таких слов))
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Dexter Morgan
Ответ rigobersong
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Ригоберка, ты про себя что ли? Самокритично.
+11
-4
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Dexter Morgan
Обожаю этот клуб. Все максималисты.
+6
-2
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GuruFutbola
Очередной провальный трансфер мчк за 116 млн
+2
-1
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ман сити фейк
Ждём ответа от Бернарду
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Makar Tert
Тчуамени конечно гений, надо было на поле доказывать, а не потом говорить что мы главные фавориты
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alireal
Ответ Tristan...
После пары отскоков в себя поверили...
А когда они в себя не верили?
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Makar Tert
Ответ GuruFutbola
Очередной провальный трансфер мчк за 116 млн
Гризманн, Дембеле, Коутиньо?
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