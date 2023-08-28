Нойер тренировался с командой впервые за 8,5 месяцев после перелома

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу травмы Здоровье Футбол

Мануэль Нойер вернулся к тренировкам с командой.

По информации Bild, в понедельник, 28 августа, Нойер тренировался вместе с другими вратарями «Баварии». Это первая тренировка 37-летнего голкипера в общей группе за 8,5 месяцев после перелома.

Мануэль Нойер получил травму в декабре прошлого года – он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Голкипер «Баварии» и сборной Германии не выходил на поле с 1 декабря 2022 года.

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10 комментариев

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Тимур Таубаев
Будет киношная история , если вернется и выйдет на былой уровень , вытеснив конкурентов.
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Джон Харпер
Скорейшего восстановления Ману.Вчера пересматривал матчи 8/2 и 7/1 лучший немецкий футболист в 21 веке.
+8
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+6
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Surviving
Хромой и слепой Нойер все равно сильнее любого вратаря в мире.
+8
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leroc
Пару лет на высоком уровне должен поиграть, заодно и Переца натаскает
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deutschmann 73
Ответ ПавелАвер
37 лет надо уже думать головой и заканчивать как Лам
Да, Паша, что-то ты не в ту степь полез, наговаривая на нашего всё!!! Вратарь- не защитник, и до сорока поиграет!
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ПавелАвер
Ответ deutschmann 73
Да, Паша, что-то ты не в ту степь полез, наговаривая на нашего всё!!! Вратарь- не защитник, и до сорока поиграет!
помню я Кана... надо уметь вовремя заканчивать....
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Чёрный тюльпан
Ответ deutschmann 73
Я тоже помню Кана, который в тот момент уже проигрывал конкуренцию Леманну. А Нойер...., ну нет таких, кто сейчас мог бы заменить его и в сборной, ну и в Баварии. Ману знает это, и знаем все мы, что с ним намного лучше, чем без него!
А каков нынешний Нойер? Так-то у Германии есть Штеген, который уже не первый сезон в ударе, по сути Барселона и держится в обороне за счёт него, как Ливерпуль на Алиссоне.
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