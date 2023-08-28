Нойер тренировался с командой впервые за 8,5 месяцев после перелома

Мануэль Нойер вернулся к тренировкам с командой.

По информации Bild, в понедельник, 28 августа, Нойер тренировался вместе с другими вратарями «Баварии». Это первая тренировка 37-летнего голкипера в общей группе за 8,5 месяцев после перелома.

получил травму в декабре прошлого года – он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Голкипер «Баварии» и сборной Германии не выходил на поле с 1 декабря 2022 года.

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