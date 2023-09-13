Кейн – самый влиятельный игрок «Баварии» вместе с Киммихом и Мюллером. Значение Нойера и Горетцки снизилось

Харри Кейн быстро стал одним из лидеров «Баварии».

Как пишет Bild, нападающий, который присоединился к мюнхенскому клубу в августе, стал важнейшим игроком в раздевалке команды наравне с и . Это самые влиятельные игроки «Баварии». В клубе считают вопрос о включении в командный совет формальностью. Нападающий готов взять на себя такую ответственность.

Роль Мануэля Нойера в команде снизилась, так как он не играл за «Баварию» с ноября 2022 года. Сейчас он не входит в число самых влиятельных футболистов «Баварии».

Влияние новичка команды на команду также высоко. Он привык быть лидером в «Наполи», поэтому с момента перехода в «Баварию» он уделяет особое внимание молодым игрокам. К советам Кима прислушивается даже . Всех в «Баварии» впечатляет дотошность защитника.

Снизилось влияние Леона Горетцки на «Баварию». Особенно – после того, как Томас Тухель посадил его в запас в ходе предсезонки, а Ханси Флик не вызвал в сборную Германии. Несмотря на это, слово Горетцки по-прежнему имеет большой вес в раздевалке. Отчасти – благодаря его близким отношениям с Киммихом.

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