Кейн – самый влиятельный игрок «Баварии» вместе с Киммихом и Мюллером. Значение Нойера и Горетцки снизилось
Харри Кейн быстро стал одним из лидеров «Баварии».
Как пишет Bild, нападающий, который присоединился к мюнхенскому клубу в августе, стал важнейшим игроком в раздевалке команды наравне с Томасом Мюллером и Йозуа Киммихом. Это самые влиятельные игроки «Баварии». В клубе считают вопрос о включении Кейна в командный совет формальностью. Нападающий готов взять на себя такую ответственность.
Роль Мануэля Нойера в команде снизилась, так как он не играл за «Баварию» с ноября 2022 года. Сейчас он не входит в число самых влиятельных футболистов «Баварии».
Влияние новичка команды Кима Мин Чжэ на команду также высоко. Он привык быть лидером в «Наполи», поэтому с момента перехода в «Баварию» он уделяет особое внимание молодым игрокам. К советам Кима прислушивается даже Джамал Мусиала. Всех в «Баварии» впечатляет дотошность защитника.
Снизилось влияние Леона Горетцки на «Баварию». Особенно – после того, как Томас Тухель посадил его в запас в ходе предсезонки, а Ханси Флик не вызвал в сборную Германии. Несмотря на это, слово Горетцки по-прежнему имеет большой вес в раздевалке. Отчасти – благодаря его близким отношениям с Киммихом.
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