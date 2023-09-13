Кейн – самый влиятельный игрок «Баварии» вместе с Киммихом и Мюллером. Значение Нойера и Горетцки снизилось

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Томас Мюллер Харри Кейн Леон Горетцка Йозуа Киммих Ким Мин Чжэ Джамал Мусиала Футбол

Харри Кейн быстро стал одним из лидеров «Баварии».

Как пишет Bild, нападающий, который присоединился к мюнхенскому клубу в августе, стал важнейшим игроком в раздевалке команды наравне с Томасом Мюллером и Йозуа Киммихом. Это самые влиятельные игроки «Баварии». В клубе считают вопрос о включении Кейна в командный совет формальностью. Нападающий готов взять на себя такую ответственность.

Роль Мануэля Нойера в команде снизилась, так как он не играл за «Баварию» с ноября 2022 года. Сейчас он не входит в число самых влиятельных футболистов «Баварии».

Влияние новичка команды Кима Мин Чжэ на команду также высоко. Он привык быть лидером в «Наполи», поэтому с момента перехода в «Баварию» он уделяет особое внимание молодым игрокам. К советам Кима прислушивается даже Джамал Мусиала. Всех в «Баварии» впечатляет дотошность защитника.

Снизилось влияние Леона Горетцки на «Баварию». Особенно – после того, как Томас Тухель посадил его в запас в ходе предсезонки, а Ханси Флик не вызвал в сборную Германии. Несмотря на это, слово Горетцки по-прежнему имеет большой вес в раздевалке. Отчасти – благодаря его близким отношениям с Киммихом.

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17 комментариев

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deadjoker
Сводки из FM :))
+56
0
+56
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Sergey Kuznetsov
вот это авторитет на хату заехал)
+31
0
+31
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ПравдоРуб
А можно рейтинг игроков Баварии по влиянию на команду
+15
0
+15
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serginn
Правильно себя поставил)
+6
0
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Бодратустра
Не понимаю как они это высчитывают))))Рейтинг Горецки упал на три пункта, Киммих укрепился, Кейн и Ким стартовали с высокими показателями, волатильность обуславливается нестабильностью Тухеля.
+6
-1
+5
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Алмаз Хазиев
Ответ deadjoker
Сводки из FM :))
текст даже в таком стиле написан
+4
0
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deadjoker
Ответ Алмаз Хазиев
текст даже в таком стиле написан
Это как раз и натолкнуло на ассоциацию :)
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Egorushka56
Ответ ПравдоРуб
А можно рейтинг игроков Баварии по влиянию на команду
Футболисты, оказывавшие большое влияние на раздевалку команды. Где они сейчас?)
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Spaten
А вас Киммих, я попрошу остаться!
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Egorushka56
Ответ serginn
Правильно себя поставил)
Вилкой в глаз или авторитет в раздевалке на раз?
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Egorushka56
Ответ che kaif
Приехал чувак из середняка апл с 0 трофеев за 30 лет и самый влиятельный в бавар проекте))все что нужно знать об этом шапито
О, куртизанки парижские подъехали)
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arlovski
прямо Дом-2 какой-то...
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PabloCSKA
Можно хотя бы 2-3 конкретных примера, в чём это «влияние» выражается? Пока больше похоже на новость, высосанную из пальца
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TravenS
А в прошлом сезоне самый высокий рейтинг был у Мане)
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