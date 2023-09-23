Беллингем и Винисиус тренировались в общей группе «Реала» перед дерби с «Атлетико», но бразилец вряд ли сыграет

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Арда Гюлер Футбол

Джуд Беллингем вернулся в общую группу «Реала».

По данным Marca, в общей группе перед дерби с «Атлетико» тренировались также Винисиус и Арда Гюллер.

При этом бразилец, скорее всего, не сыграет с «Атлетико», так как тренерский штаб «Реала» не хочет рисковать игроком.

Мадридское дерби состоится 24 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

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14 комментариев

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corazón blanco
Не стоит форсировать возвращение, хотя конечно без креатива Винисиуса иногда грустно наблюдать за игрой. Хорошие новости, что Вини и Гюлер вернулись. Жаль, что Карвахаль пропустит дерби, это весомая потеря для Мадрида.
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mc-manaman
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на счёт последнего у тебя вижу сильная боль...тебя отвергнули чтоль?
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Murtynya
в гостях будет сложно, но Мадрид есть Мадрид, т.е Реал Мадрид, как думаете, Беллингем опять зарешает?)
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войд
Если Белингем играет то это гарантированный гол от брита второму полосатому бусу)
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Дзмітрый Фарботка
Танцев не будет
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Ваня Ковалевич
класс но жаль что карвахаль пропустит
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Dexter Morgan
Баллингему можно выйти и на 90 минуте, чтобы зарешать. Винисиус скоро будет в строю.
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Tun
Сейчас Джуд важнее Винни
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a.akhtimenko97@icloud.com
☝🏼☝🏼☝🏼💪🏼
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БЕКБЕРГАН
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Ты это по опыту знаешь?
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Денис
Ответ QWertY
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За последний пункт поясни по существу, если нет, то сам себя объяви кем ты являешься!
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Tun
Ответ войд
Если Белингем играет то это гарантированный гол от брита второму полосатому бусу)
А кто первый?
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войд
Ответ Tun
А кто первый?
Каталонский)
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