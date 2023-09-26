Интер Майами — Хьюстон Динамо: прогноз на матч 28.09.2023, Открытый кубок США
Даже если команда Лионеля Месси не попадет в плей-офф, то сезон для «Интера Майами» уже можно будет считать удачным. Все-таки впервые в истории команда завоевала первый трофей — Кубок лиг. В Открытом кубке США смогла дойти до финала, между прочим, одного из самых престижных соревнований за океаном и третьем по продолжительности открытом турнире в мире. Впервые кубок был проведен в сезоне 1913-1914 года, а принимают участие в нем команды из всех дивизионов США, включая любительские. Полное название турнира звучит таким образом — Открытый кубок США по футболу имени Ламара Ханта. Победа в нем это не только престиж и гравировка названия команды на кубке, но еще и прямая путевка в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Выйти туда по итогам чемпионата и Кубка МЛС «Интеру Майами» будет очень затруднительно. Впрочем с приходом аргентинца в команде будто переключился какой-то тумблер, и она перестала проигрывать. После победы в Кубке лиг пришлось возвращаться в чемпионат МЛС. Тут дела, с одной стороны, несколько поправились, по крайней мере, удалось уйти с последнего места. С другой, Месси и Жорди Альба получили травмы и в двух последних матчах команды участия не принимали. Тут и подоспело первое поражение в «эпоху Месси». «Хьюстон Динамо» совсем не подарок. Во-первых, команда уверенно идет в зоне плей-офф Западной конференции, во-вторых, для каждой из команд МЛС одержать победу над командой Месси теперь дело принципа, даже несмотря на то, что поединок состоится в гостях в Форт-Лодердейле, начало матча в 03:30 по московскому времени.
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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 3
Интер Майами
За последние два-три месяца после переезда Лионеля Месси из Европы в Северную Америку про «Интер Майами» сообщают не только спортивные средства массовой информации, но и многие другие. По этому показателю аргентинец точно переплюнул Криштиану Роналду с его переходом в «Аль-Наср Эр-Рияд». Примерно девяносто процентов внимания уделяется чемпиону мира, еще пять процентов перепадает владельцу клуба Дэвиду Бэкхему, все остальное другим игрокам.
Вообще, «Интер Майами» клуб в МЛС совершенно новый и стартовал в лиге всего лишь три года назад. Звезд с неба команда не успела нахватать, пару раз цеплялась за зону плей-офф, но только и всего. По окончании предыдущего сезона был уволен главный тренер Гари Нэвилл, когда-то игравший с Бэкхемом за «Манчестер Юнайтед». Началось лето, и оно выдалось для «Цапель» весьма жарким. К тому же помимо Месси команда в июле подписала других ветеранов «Барселоны» Жорди Альбу и Серхио Бускетса. На пост главного тренера пришел аргентинский специалист Харардо Мартино. С точки зрения бизнеса владельцы «Интера Майами» попади в точку. Одни лишь продажи футболок и сувениров точно окупят пребывание в команде Лионеля Месси, не считая абонементов и прочих доходов.
Главное, что в спортивном плане уже пришли первые успехи. Стоит сейчас выиграть финал, а затем попасть в плей-офф, там впереди еще пять матчей, и «Интера Майами» будет считаться одним из фаворитов. Тем более, что в полуфинале Открытого кубка США удалось выбить из турнира лидера чемпионата «Цинциннати». Перед вами результаты пяти последних матчей с участием команды из Флориды.
- МЛС. 25.09.2023, «Орландо Сити» — «Интер Майами» — 1 : 1
- МЛС. 21.09.2023, «Интер Майами» — «Торонто» — 4 : 0
- МЛС. 17.09.2023, «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» — 5 : 2
- МЛС. 10.09.2023, «Интер Майами» — «Спортинг КС» — 3 : 2
- МЛС. 04.09.2023, «Лос-Анджелес» — «Интер Майами» — 1 : 3
Факты и цифры
- «Интер Майами» принимал участие в розыгрыше Открытого кубка США лишь раз в минувшем сезоне, команда дошла до 1/8 финала, где уступила в серии пенальти будущему обладателю трофея «Орландо Сити»
- Лионель Месси провел за команду 12 матчей и забил 11 голов, по этому показателю он сравнялся с эквадорцем Леонардо Кампаной, но тот сыграл 33 матча
- Лучший ассистент команды финский полузащитник Роберт Тейлор, на его счету 8 голевых передач
- Самый недисциплинированный игрок — полузащитник из Гондураса Давид Руис, на его счету 1 удаление и 6 предупреждений
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Хьюстон Динамо
Пусть «Хьюстон» тоже не назовешь старожилом МЛС, команда была основана уже в новом столетии, но в ее активе две победы в Кубке МЛС в 2006 и 2007 годах, а также в Открытом кубке США в 2018 году. Впрочем, начиная именно с 2018 года динамовцы не никак не могут выйти в плей-офф. Более того, команда последние три года заканчивает год на дне турнирной таблицы Западной конференции. В прошлом сезоне руководство сменило сразу трех наставников и, судя по результатам, с третьим тренером угадало.
С ноября 2022 года во главе «Хьюстона» встал американский специалист Бен Олсен. Ранее он десять лет работал с «Ди Си Юнайтед». В итоге «Оранжевые» прямо сейчас занимают четвертое место в Западной конференции и имеют хорошие шансы продолжить борьбу за Кубок МЛС. Кроме того есть отличный шанс повторить достижение пятилетней давности и выиграть Открытый кубок США. В составе команды много латиноамериканцев, что неудивительно, поскольку значительную часть болельщиков также составляют выходцы из Латинской Америки.
Клубу в свое время даже пришлось сменить логотип. На эмблеме был изображен силуэт генерала Сэма Хьюстона, который был победителем в войне за независимость Техаса 1836 года. Именно тогда территория штата отошла от Мексики к США. Среди владельцев команды есть лица ничуть не менее медийные, чем Дэвид Бэкхем. Часть акций принадлежит бывшему боксеру Оскару Де Ла Хойе и баскетболисту Джеймсу Хардену. В отличие от «Интера Майами» динамовцы очень уверенно прошли по сетке турнира, им не разу не пришлось доводить дело до серии пенальти. Перед вами результаты пяти последних матчей «Хьюстона».
- МЛС. 24.09.2023, «Спортинг КС» — «Хьюстон Динамо» — 2 : 1
- МЛС. 21.09.2023, «Хьюстон Динамо» — «Ванкувер Уайткэпс» — 4 : 1
- МЛС. 17.09.2023, «Хьюстон Динамо» — «Сент-Луис Сити» — 1 : 1
- МЛС. 03.09.2023, «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Хьюстон Динамо» — 0 : 0
- МЛС. 31.08.2023, «Хьюстон Динамо» — «Коламбус Крю» — 2 : 0
Факты и цифры
- В 2018 году команда «Хьюстон Динамо» впервые в истории стала обладателем Открытого кубка США
- Среди бомбардиров в команде лидирует американский нападающий Кори Бэрд, на его счету 12 забитых мячей
- Лучший ассистент полузащитник сборной Мексики Эктор Эррера — 12 голевых передач
- Он же лидер по нарушениям, судьи показали ему 2 красные карточки и 6 желтых
История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч Интер Майами — Хьюстон Динамо
Учитывая, что команды играют в разных конференциях, а также то, что для «Интера Майами» это всего лишь третий полноценный сезон в МЛС, в 2021 году в его приведение вмешивалась пандемия коронавируса, было проведено всего три поединка. Футболисты из Флориды смогли выиграть в дебютном сезоне у себя на поле, но в остальных матчах сильнее было «Хьюстон Динамо». Все встречи были проведены в рамках регулярного сезона МЛС, в Открытом кубке США команды будут играть впервые и сразу финал. Представляем вашему вниманию результаты всех матчей команд между собой.
- МЛС. 23.04.2023, «Хьюстон Динамо» — «Интер Майами» — 1 : 0
- МЛС. 03.04.2022, «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо» — 1 : 3
- МЛС. 11.10.2020, «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо» — 1 : 0
После победной серии у «Интера Майами» случилось поражение и ничья, дело усугубляется еще и травмами Лионеля Месси и Жорди Альбы. В последних играх футболисты на поле не выходили, но, скорее всего, в финале сыграют. Плюс для команды Мартинеса еще и в том, что игра состоится дома при огромной поддержке болельщиков. Динамовцам не привыкать играть в такой атмосфере, к тому же все последние этапы кубка они прошли очень уверенно. Лишь в первых двух раундах они побеждали своих соперников с минимальным преимуществом, а начиная с 1/8 финала провели в ворота соперников 11 мячей. Букмекеры тем временем считают, что шансы у команды гостей в Форт-Лодердейле не очень высоки. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.
- Победа «Интера Майами» — 1,81
- Ничья — 4,08
- Победа «Хьюстон Динамо» — 4,72
Безусловно, хозяева будут стремится вновь порадовать своих болельщиков. Многое будет зависеть от футболистов «Хьюстона Динамо». Если они будут слишком уважительно относиться к Месси и компании, тогда матч будет заранее проигран. Если не испугаются авторитетов и дадут бой, то выиграют. В конце концов, в составе гостей тоже есть представители сборных команд своих стран. И все же должен сказаться домашний фактор.
Где смотреть матч Интер Майами – Хьюстон Динамо
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- Дата проведения
- 28 сентября, 03.30, «DRV PNK Stadium»
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