Даже если команда Лионеля Месси не попадет в плей-офф, то сезон для «Интера Майами» уже можно будет считать удачным. Все-таки впервые в истории команда завоевала первый трофей — Кубок лиг. В Открытом кубке США смогла дойти до финала, между прочим, одного из самых престижных соревнований за океаном и третьем по продолжительности открытом турнире в мире. Впервые кубок был проведен в сезоне 1913-1914 года, а принимают участие в нем команды из всех дивизионов США, включая любительские. Полное название турнира звучит таким образом — Открытый кубок США по футболу имени Ламара Ханта. Победа в нем это не только престиж и гравировка названия команды на кубке, но еще и прямая путевка в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Выйти туда по итогам чемпионата и Кубка МЛС «Интеру Майами» будет очень затруднительно. Впрочем с приходом аргентинца в команде будто переключился какой-то тумблер, и она перестала проигрывать. После победы в Кубке лиг пришлось возвращаться в чемпионат МЛС. Тут дела, с одной стороны, несколько поправились, по крайней мере, удалось уйти с последнего места. С другой, Месси и Жорди Альба получили травмы и в двух последних матчах команды участия не принимали. Тут и подоспело первое поражение в «эпоху Месси». «Хьюстон Динамо» совсем не подарок. Во-первых, команда уверенно идет в зоне плей-офф Западной конференции, во-вторых, для каждой из команд МЛС одержать победу над командой Месси теперь дело принципа, даже несмотря на то, что поединок состоится в гостях в Форт-Лодердейле, начало матча в 03:30 по московскому времени.

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Интер Майами

За последние два-три месяца после переезда Лионеля Месси из Европы в Северную Америку про «Интер Майами» сообщают не только спортивные средства массовой информации, но и многие другие. По этому показателю аргентинец точно переплюнул Криштиану Роналду с его переходом в «Аль-Наср Эр-Рияд». Примерно девяносто процентов внимания уделяется чемпиону мира, еще пять процентов перепадает владельцу клуба Дэвиду Бэкхему, все остальное другим игрокам.

Вообще, «Интер Майами» клуб в МЛС совершенно новый и стартовал в лиге всего лишь три года назад. Звезд с неба команда не успела нахватать, пару раз цеплялась за зону плей-офф, но только и всего. По окончании предыдущего сезона был уволен главный тренер Гари Нэвилл, когда-то игравший с Бэкхемом за «Манчестер Юнайтед». Началось лето, и оно выдалось для «Цапель» весьма жарким. К тому же помимо Месси команда в июле подписала других ветеранов «Барселоны» Жорди Альбу и Серхио Бускетса. На пост главного тренера пришел аргентинский специалист Харардо Мартино. С точки зрения бизнеса владельцы «Интера Майами» попади в точку. Одни лишь продажи футболок и сувениров точно окупят пребывание в команде Лионеля Месси, не считая абонементов и прочих доходов.

Главное, что в спортивном плане уже пришли первые успехи. Стоит сейчас выиграть финал, а затем попасть в плей-офф, там впереди еще пять матчей, и «Интера Майами» будет считаться одним из фаворитов. Тем более, что в полуфинале Открытого кубка США удалось выбить из турнира лидера чемпионата «Цинциннати». Перед вами результаты пяти последних матчей с участием команды из Флориды.

МЛС. 25.09.2023, «Орландо Сити» — «Интер Майами» — 1 : 1

МЛС. 21.09.2023, «Интер Майами» — «Торонто» — 4 : 0

— «Торонто» — : 0 МЛС. 17.09.2023, «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» — 5 : 2

— «Интер Майами» — : 2 МЛС. 10.09.2023, «Интер Майами» — «Спортинг КС» — 3 : 2

— «Спортинг КС» — : 2 МЛС. 04.09.2023, «Лос-Анджелес» — «Интер Майами» — 1 : 3

Факты и цифры

«Интер Майами» принимал участие в розыгрыше Открытого кубка США лишь раз в минувшем сезоне, команда дошла до 1/8 финала, где уступила в серии пенальти будущему обладателю трофея «Орландо Сити»

Лионель Месси провел за команду 12 матчей и забил 11 голов, по этому показателю он сравнялся с эквадорцем Леонардо Кампаной, но тот сыграл 33 матча

Лучший ассистент команды финский полузащитник Роберт Тейлор, на его счету 8 голевых передач

Самый недисциплинированный игрок — полузащитник из Гондураса Давид Руис, на его счету 1 удаление и 6 предупреждений

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Хьюстон Динамо

Пусть «Хьюстон» тоже не назовешь старожилом МЛС, команда была основана уже в новом столетии, но в ее активе две победы в Кубке МЛС в 2006 и 2007 годах, а также в Открытом кубке США в 2018 году. Впрочем, начиная именно с 2018 года динамовцы не никак не могут выйти в плей-офф. Более того, команда последние три года заканчивает год на дне турнирной таблицы Западной конференции. В прошлом сезоне руководство сменило сразу трех наставников и, судя по результатам, с третьим тренером угадало.

С ноября 2022 года во главе «Хьюстона» встал американский специалист Бен Олсен. Ранее он десять лет работал с «Ди Си Юнайтед». В итоге «Оранжевые» прямо сейчас занимают четвертое место в Западной конференции и имеют хорошие шансы продолжить борьбу за Кубок МЛС. Кроме того есть отличный шанс повторить достижение пятилетней давности и выиграть Открытый кубок США. В составе команды много латиноамериканцев, что неудивительно, поскольку значительную часть болельщиков также составляют выходцы из Латинской Америки.

Клубу в свое время даже пришлось сменить логотип. На эмблеме был изображен силуэт генерала Сэма Хьюстона, который был победителем в войне за независимость Техаса 1836 года. Именно тогда территория штата отошла от Мексики к США. Среди владельцев команды есть лица ничуть не менее медийные, чем Дэвид Бэкхем. Часть акций принадлежит бывшему боксеру Оскару Де Ла Хойе и баскетболисту Джеймсу Хардену. В отличие от «Интера Майами» динамовцы очень уверенно прошли по сетке турнира, им не разу не пришлось доводить дело до серии пенальти. Перед вами результаты пяти последних матчей «Хьюстона».

МЛС. 24.09.2023, «Спортинг КС» — «Хьюстон Динамо» — 2 : 1

— «Хьюстон Динамо» — : 1 МЛС. 21.09.2023, «Хьюстон Динамо» — «Ванкувер Уайткэпс» — 4 : 1

— «Ванкувер Уайткэпс» — : 1 МЛС. 17.09.2023, «Хьюстон Динамо» — «Сент-Луис Сити» — 1 : 1

МЛС. 03.09.2023, «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Хьюстон Динамо» — 0 : 0

МЛС. 31.08.2023, «Хьюстон Динамо» — «Коламбус Крю» — 2 : 0

Факты и цифры

В 2018 году команда «Хьюстон Динамо» впервые в истории стала обладателем Открытого кубка США

Среди бомбардиров в команде лидирует американский нападающий Кори Бэрд, на его счету 12 забитых мячей

Лучший ассистент полузащитник сборной Мексики Эктор Эррера — 12 голевых передач

Он же лидер по нарушениям, судьи показали ему 2 красные карточки и 6 желтых

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч Интер Майами — Хьюстон Динамо

Учитывая, что команды играют в разных конференциях, а также то, что для «Интера Майами» это всего лишь третий полноценный сезон в МЛС, в 2021 году в его приведение вмешивалась пандемия коронавируса, было проведено всего три поединка. Футболисты из Флориды смогли выиграть в дебютном сезоне у себя на поле, но в остальных матчах сильнее было «Хьюстон Динамо». Все встречи были проведены в рамках регулярного сезона МЛС, в Открытом кубке США команды будут играть впервые и сразу финал. Представляем вашему вниманию результаты всех матчей команд между собой.

МЛС. 23.04.2023, «Хьюстон Динамо» — «Интер Майами» — 1 : 0

— «Интер Майами» — : 0 МЛС. 03.04.2022, «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо» — 1 : 3

— 1 : МЛС. 11.10.2020, «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо» — 1 : 0

После победной серии у «Интера Майами» случилось поражение и ничья, дело усугубляется еще и травмами Лионеля Месси и Жорди Альбы. В последних играх футболисты на поле не выходили, но, скорее всего, в финале сыграют. Плюс для команды Мартинеса еще и в том, что игра состоится дома при огромной поддержке болельщиков. Динамовцам не привыкать играть в такой атмосфере, к тому же все последние этапы кубка они прошли очень уверенно. Лишь в первых двух раундах они побеждали своих соперников с минимальным преимуществом, а начиная с 1/8 финала провели в ворота соперников 11 мячей. Букмекеры тем временем считают, что шансы у команды гостей в Форт-Лодердейле не очень высоки. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Интера Майами» — 1,81

Ничья — 4,08

Победа «Хьюстон Динамо» — 4,72

Безусловно, хозяева будут стремится вновь порадовать своих болельщиков. Многое будет зависеть от футболистов «Хьюстона Динамо». Если они будут слишком уважительно относиться к Месси и компании, тогда матч будет заранее проигран. Если не испугаются авторитетов и дадут бой, то выиграют. В конце концов, в составе гостей тоже есть представители сборных команд своих стран. И все же должен сказаться домашний фактор.

Где смотреть матч Интер Майами – Хьюстон Динамо

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