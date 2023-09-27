Гладилин о Бабиче: «Повторит путь Видича, возможно – «Спартак» был трамплином для многих сербских игроков. Станет ведущим футболистом и уедет в топ-5 лиг»

Валерий Гладилин считает, что Срджан Бабич перейдет из «Спартака» в клуб топ-5 лиг.

– Возможно, Бабич повторит путь . «Спартак» для многих сербских игроков был трамплином для дальнейшей карьеры. Бабич сделал правильный выбор. Здесь он станет ведущим игроком и уедет.

Не надо в этом сомневаться. Если Срджан в будет хорошо играть, он переберется в топ-5 европейских чемпионатов. Любой футболист к этому стремится.

– – сильный футболист?

– Да, с ним «Спартак» играет на ноль. Бабич усилил команду, составил конкуренцию. Конкуренция качественных футболистов – это всегда хорошо, – сказал бывший игрок « ».

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