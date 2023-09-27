Гладилин о Бабиче: «Повторит путь Видича, возможно – «Спартак» был трамплином для многих сербских игроков. Станет ведущим футболистом и уедет в топ-5 лиг»

Теги Спартак Неманя Видич премьер-лига Россия Срджан Бабич Валерий Гладилин Футбол

Валерий Гладилин считает, что Срджан Бабич перейдет из «Спартака» в клуб топ-5 лиг.

– Возможно, Бабич повторит путь Видича. «Спартак» для многих сербских игроков был трамплином для дальнейшей карьеры. Бабич сделал правильный выбор. Здесь он станет ведущим игроком и уедет.

Не надо в этом сомневаться. Если Срджан в РПЛ будет хорошо играть, он переберется в топ-5 европейских чемпионатов. Любой футболист к этому стремится.

Бабич – сильный футболист?

– Да, с ним «Спартак» играет на ноль. Бабич усилил команду, составил конкуренцию. Конкуренция качественных футболистов – это всегда хорошо, – сказал бывший игрок «Спартака».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sob4kin.s@yandex.ru
Да он и так играл в одной из Тор-5 лиг
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Джикия🗿
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Большой аванс,но пока смотрится хорошо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
27 лет Бабичу уже, для повторения пути Видича надо быть помоложе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yushania
Он приехал из топ 5 лиг))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Шарапов
В Альмерию например
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Древний спартач
Это неважно , уедет Бабич , когда и в какую лигу . Главное , чтобы он приносил пользу Спартаку за время пребывания в команде . Игрок он хороший и хочется , чтобы его окружали защитники такого же уровня и без особых косяков .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Узденов
Только вот Бабич уже приехал из топ 5, логичнее сказать, что может уехать в сильную евро команду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andyon
Ответ Ярик01
27 лет Бабичу уже, для повторения пути Видича надо быть помоложе
Эвансу вон 35, а он из чемпионшипа в ЛЧ попал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий