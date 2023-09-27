Гладилин о Бабиче: «Повторит путь Видича, возможно – «Спартак» был трамплином для многих сербских игроков. Станет ведущим футболистом и уедет в топ-5 лиг»
Валерий Гладилин считает, что Срджан Бабич перейдет из «Спартака» в клуб топ-5 лиг.
– Возможно, Бабич повторит путь Видича. «Спартак» для многих сербских игроков был трамплином для дальнейшей карьеры. Бабич сделал правильный выбор. Здесь он станет ведущим игроком и уедет.
Не надо в этом сомневаться. Если Срджан в РПЛ будет хорошо играть, он переберется в топ-5 европейских чемпионатов. Любой футболист к этому стремится.
– Бабич – сильный футболист?
– Да, с ним «Спартак» играет на ноль. Бабич усилил команду, составил конкуренцию. Конкуренция качественных футболистов – это всегда хорошо, – сказал бывший игрок «Спартака».
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