«U17 через год станет U18 и не сможет участвовать. Без гимна и флага – также сомнительная история». Аршавин о допуске юношеской сборной России к турнирам УЕФА
Андрей Аршавин выразил недоумение по поводу решения УЕФА касательно России U17.
«U17 через год станет U18, и они не смогут принимать участие, плюс без гимна и флага – также сомнительная история. В каких отборах они смогут играть – непонятно.
Но это говорит о том, что УЕФА не закрывает двери и находится в контакте с нашей федерацией», – отметил бывший полузащитник сборной России.
Эта сборная России вернется на международные турниры. Знакомимся!
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