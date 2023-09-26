«U17 через год станет U18 и не сможет участвовать. Без гимна и флага – также сомнительная история». Аршавин о допуске юношеской сборной России к турнирам УЕФА

Андрей Аршавин выразил недоумение по поводу решения УЕФА касательно России U17.

«U17 через год станет U18, и они не смогут принимать участие, плюс без гимна и флага – также сомнительная история. В каких отборах они смогут играть – непонятно.

Но это говорит о том, что УЕФА не закрывает двери и находится в контакте с нашей федерацией», – отметил бывший полузащитник сборной России.

Эта сборная России вернется на международные турниры. Знакомимся!

«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага

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