«U17 через год станет U18 и не сможет участвовать. Без гимна и флага – также сомнительная история». Аршавин о допуске юношеской сборной России к турнирам УЕФА

Теги Андрей Аршавин сборная России U-17 УЕФА РФС Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин выразил недоумение по поводу решения УЕФА касательно России U17.

«U17 через год станет U18, и они не смогут принимать участие, плюс без гимна и флага – также сомнительная история. В каких отборах они смогут играть – непонятно.

Но это говорит о том, что УЕФА не закрывает двери и находится в контакте с нашей федерацией», – отметил бывший полузащитник сборной России.

Эта сборная России вернется на международные турниры. Знакомимся!

«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Думаю, в УЕФА сами ещё не поняли, что сделали и как это будет работать на практике, если вообще будет.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Через год u16 станет u17 и может смочь?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
flash166
U17 будет оставаться такой весь цикл, странно, что об этом не знает футбольный функционер
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий