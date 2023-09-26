Анчелотти о критике: «Сомневаться в команде, выигравшей 6 из 7 матчей, – это слишком. У каждой схемы есть слабые места – ромб не идеален, как и 4-3-3»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига тактика Метрополитано Футбол

Карло Анчелотти считает преждевременными выводы о проблемах «Реала».

В 6-м туре Ла Лиги «Реал» уступил «Атлетико» со счетом 1:3. «Сливочные» потеряли очки в чемпионате впервые с начала сезона.

– Как вы восприняли критику, прозвучавшую в последнее время?

– Критика – часть моей работы в качестве тренера. Когда вы руководите «Мадридом», и дела идут не очень хорошо, она расцветает. Это логично. На меня это не влияет. Я должен оценить, что у нас получается не очень хорошо – таких вещей немного, но над этим нужно работать. Мое видение отличается от многих.

До [поражения на] «Метрополитано» у нас все было хорошо, и мы должны продолжать так же. У каждой системы есть свои слабые места – ромб не идеален, как и схема 4-3-3. Ромб позволяет выше прессинговать, играть более интенсивно, но соперник может поймать тебя в центре при потере позиции. Мы работаем над этим. Проблема очевидна, но ее можно устранить.

– Вы понимаете сомнения по поводу схемы?

– Каждый имеет право на свое мнение и может говорить все, что ему заблагорассудится. Все идеи достойны уважения. Но я не могу в это вникать. Я должен оценивать все более взвешенно, и, к счастью, это заложено у меня в генах.

Я сдержанный человек и могу спокойно анализировать происходящее. Сомневаться в команде, которая выиграла шесть матчей из семи... мне кажется, это слишком, – сказал главный тренер мадридского «Реала».

Анчелотти вернул забытую схему-елочку. Провал – «Атлетико» забил 3 гола-близнеца

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9 комментариев

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Artem Piatkov
То, что не купили нападающего и отслюнявили только полумеру в лице Хоселу - это исключительно просчёт руководства

Вины Анчелотти что не взяли замену Бензема - нет

Беллингем безусловно топ-подписание, но он всё таки полузащитник, а не наконечник, и не может заменить креативного напа в лице Карима
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Martin Naceri
Карло,надеюсь ты читаешь тут комменты
Местные эксперты тебя быстро научат какую тактику и схему нужно ставить
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Bakha_uragan
Что в этом сезоне, что в прошлом - оборона не так уж крепка. Нехватку Каземиро и топового опорника можно восполнить наличием топовых крайних защитников и помощью скоростных и цепких центральных полузащитников.

Но Фран Гарсия, который нулевой в защите, выпускается вместе с Кроссом, который и 10 лет назад не бегал и не отрабатывал в обороне. А на подмену ему травмат Менди, у которого нулевое видение поля.

Алаба, конечно, провалил матч. Но у него была архисложная задача - закрыть сразу и центр, и левый край, и даже левый опорный полуфланг.

Надеюсь, Кросс больше не будет играть без Камавинги на фланге и Тчуамени в опорной. А то получается полная какашка в обороне. Либо надо сажать Кросса - Феде и Камавинга могут его заменить без больших потерь.
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Этот Райола хочет денег
У Анчи большой кредит доверия, но все же ему надо быстрее со схемами определяться. В этом сезоне ждем от Реала хороших результатов и в ЛЛ и в ЛЧ!
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SWAGG
перес подставил анчи и это мягко говоря. пожалел деньги на кейна, которого очень хотел анчи и взял затычку на хоселу. перес не захотел тратить деньги тк думал, что через год придет бесплатный мбаппе. теперь ни кейна, ни мбаппе через год
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jerry40
Ромб не идеален? Это он на кого батон крошит?!
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Bananes
Вопрос только в том, зачем было отходить от классического ромба в дерби и играть без номинальных форвардов?

Ну и Мистер лукавит, когда говорит, что до матча в вскр все было хорошо) Последние игры начинаются с того, что Мадриду приходится отыгрываться или валидол в концовке, как с Унионом
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