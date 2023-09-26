Анчелотти о критике: «Сомневаться в команде, выигравшей 6 из 7 матчей, – это слишком. У каждой схемы есть слабые места – ромб не идеален, как и 4-3-3»
Карло Анчелотти считает преждевременными выводы о проблемах «Реала».
В 6-м туре Ла Лиги «Реал» уступил «Атлетико» со счетом 1:3. «Сливочные» потеряли очки в чемпионате впервые с начала сезона.
– Как вы восприняли критику, прозвучавшую в последнее время?
– Критика – часть моей работы в качестве тренера. Когда вы руководите «Мадридом», и дела идут не очень хорошо, она расцветает. Это логично. На меня это не влияет. Я должен оценить, что у нас получается не очень хорошо – таких вещей немного, но над этим нужно работать. Мое видение отличается от многих.
До [поражения на] «Метрополитано» у нас все было хорошо, и мы должны продолжать так же. У каждой системы есть свои слабые места – ромб не идеален, как и схема 4-3-3. Ромб позволяет выше прессинговать, играть более интенсивно, но соперник может поймать тебя в центре при потере позиции. Мы работаем над этим. Проблема очевидна, но ее можно устранить.
– Вы понимаете сомнения по поводу схемы?
– Каждый имеет право на свое мнение и может говорить все, что ему заблагорассудится. Все идеи достойны уважения. Но я не могу в это вникать. Я должен оценивать все более взвешенно, и, к счастью, это заложено у меня в генах.
Я сдержанный человек и могу спокойно анализировать происходящее. Сомневаться в команде, которая выиграла шесть матчей из семи... мне кажется, это слишком, – сказал главный тренер мадридского «Реала».
Анчелотти вернул забытую схему-елочку. Провал – «Атлетико» забил 3 гола-близнеца
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Вины Анчелотти что не взяли замену Бензема - нет
Беллингем безусловно топ-подписание, но он всё таки полузащитник, а не наконечник, и не может заменить креативного напа в лице Карима
Местные эксперты тебя быстро научат какую тактику и схему нужно ставить
Но Фран Гарсия, который нулевой в защите, выпускается вместе с Кроссом, который и 10 лет назад не бегал и не отрабатывал в обороне. А на подмену ему травмат Менди, у которого нулевое видение поля.
Алаба, конечно, провалил матч. Но у него была архисложная задача - закрыть сразу и центр, и левый край, и даже левый опорный полуфланг.
Надеюсь, Кросс больше не будет играть без Камавинги на фланге и Тчуамени в опорной. А то получается полная какашка в обороне. Либо надо сажать Кросса - Феде и Камавинга могут его заменить без больших потерь.
Ну и Мистер лукавит, когда говорит, что до матча в вскр все было хорошо) Последние игры начинаются с того, что Мадриду приходится отыгрываться или валидол в концовке, как с Унионом