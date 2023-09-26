Анчелотти о критике: «Сомневаться в команде, выигравшей 6 из 7 матчей, – это слишком. У каждой схемы есть слабые места – ромб не идеален, как и 4-3-3»

Карло Анчелотти считает преждевременными выводы о проблемах «Реала».

В 6-м туре « » уступил « » со счетом 1:3. «Сливочные» потеряли очки в чемпионате впервые с начала сезона.

– Как вы восприняли критику, прозвучавшую в последнее время?

– Критика – часть моей работы в качестве тренера. Когда вы руководите «Мадридом», и дела идут не очень хорошо, она расцветает. Это логично. На меня это не влияет. Я должен оценить, что у нас получается не очень хорошо – таких вещей немного, но над этим нужно работать. Мое видение отличается от многих.

До [поражения на] « » у нас все было хорошо, и мы должны продолжать так же. У каждой системы есть свои слабые места – ромб не идеален, как и схема 4-3-3. Ромб позволяет выше прессинговать, играть более интенсивно, но соперник может поймать тебя в центре при потере позиции. Мы работаем над этим. Проблема очевидна, но ее можно устранить.

– Вы понимаете сомнения по поводу схемы?

– Каждый имеет право на свое мнение и может говорить все, что ему заблагорассудится. Все идеи достойны уважения. Но я не могу в это вникать. Я должен оценивать все более взвешенно, и, к счастью, это заложено у меня в генах.

Я сдержанный человек и могу спокойно анализировать происходящее. Сомневаться в команде, которая выиграла шесть матчей из семи... мне кажется, это слишком, – сказал главный тренер мадридского «Реала».

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