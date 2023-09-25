Экс-форвард сборной Украины Милевский госпитализирован. Об этом рассказал Алиев: «Состояние очень тяжелое, но врачи борются»
Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский госпитализирован в тяжелом состоянии.
Об этом рассказал его бывший партнер по команде Александр Алиев.
«Всем привет. Хочу прояснить ситуацию по Теме Милевскому. Слава богу, удалось его положить в больницу. Он уже на протяжении 5 дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются.
Хочу выразить большую благодарность киевскому «Динамо» и, конечно, Игорю Михайловичу Суркису. Все расходы он взял на себя. Какая будет ситуация – я буду вам сообщать. Я к нему езжу и посещаю его в больнице постоянно», – сказал Алиев для видео в соцсети.
Милевский наиболее известен по игре за киевское «Динамо» и сборной Украины. Он завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В ходе карьеры у экс-футболиста неоднократно возникали проблемы с алкоголем.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
"Надо меньше пить".
✔️ Четвертьфиналист ЧМ (2006)
✨ Полуфиналист КУЕФА (2009)
🏆 4-кратный Чемпион Украины и Чемпион Беларуси
⚽ Член клуба Олега Блохина (124 голов + 104 ассиста за карьеру)
👍 4+1 против Спартака в квалификации ЛЧ :)
👑 2-жды признавался Игроком Года в Украине
Прекрасная карьера, которая условному Кокорину и не снилась