Экс-форвард сборной Украины Милевский госпитализирован. Об этом рассказал Алиев: «Состояние очень тяжелое, но врачи борются»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Александр Алиев Артем Милевский Игорь Суркис Здоровье Футбол

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал его бывший партнер по команде Александр Алиев

«Всем привет. Хочу прояснить ситуацию по Теме Милевскому. Слава богу, удалось его положить в больницу. Он уже на протяжении 5 дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются.

Хочу выразить большую благодарность киевскому «Динамо» и, конечно, Игорю Михайловичу Суркису. Все расходы он взял на себя. Какая будет ситуация – я буду вам сообщать. Я к нему езжу и посещаю его в больнице постоянно», – сказал Алиев для видео в соцсети. 

Милевский наиболее известен по игре за киевское «Динамо» и сборной Украины. Он завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В ходе карьеры у экс-футболиста неоднократно возникали проблемы с алкоголем. 

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32 комментария

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дриблинг горлуковича
Допился
+31
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Andreir888
Как бы ни было, пусть Артём поправляется! Талантом футболиста бог его не обидел, а про остальное...не судите
+29
-5
+24
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Nachalnik
Артему только здоровья. Конечно, он личность с неоднозначной репутацией, но человек неплохой, как мне кажется
+19
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Назар Игорь
Грех злословить в такой ситуации, но как говорил Женя Лукашин -
"Надо меньше пить".
+14
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mean machine/
Ответ Растиньяк
Наверно бухал вчера на морвокзале в Одессе
Не. В одноименной гостинице.
+10
-7
+3
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hulk&boloto
Ответ tolobas
Т.е. бомжей и прочих алкашей можно осуждать, а футболиста нет?
А какое право осуждать этих то есть, у кого?
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Axl_rose
Здоровья гуляке! Яркий человек.
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Дмитрий9779
Ответ Дядя ТУРА
с чего ради комментаторы решили, что из-за алкоголя? ситуации разные бывают. ничего не известно ж
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский попал в больницу из-за проблем с алкоголем. О госпитализации в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил его экс-партнер по национальной команде Александр Алиев.
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Kuryanin
Ответ дриблинг горлуковича
Допился
С мистер Синька веселей, с ним синеешь в два раза быстрей.
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mean machine/
Ответ Дмитрий9779
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский попал в больницу из-за проблем с алкоголем. О госпитализации в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил его экс-партнер по национальной команде Александр Алиев.
Вместе и пили, наверное. Алиев тот еще кадр.
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Северный болельщик
Кстати, где Сапогов?
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Локоть Артеста
Он когда-нибудь был трезвым?
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Artem Piatkov
Ответ Andreir888
Как бы ни было, пусть Артём поправляется! Талантом футболиста бог его не обидел, а про остальное...не судите
Ну а что судить?

✔️ Четвертьфиналист ЧМ (2006)
✨ Полуфиналист КУЕФА (2009)
🏆 4-кратный Чемпион Украины и Чемпион Беларуси
⚽ Член клуба Олега Блохина (124 голов + 104 ассиста за карьеру)
👍 4+1 против Спартака в квалификации ЛЧ :)

👑 2-жды признавался Игроком Года в Украине

Прекрасная карьера, которая условному Кокорину и не снилась
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Дмитрий9779
Ответ mean machine/
Вместе и пили, наверное. Алиев тот еще кадр.
Про это он умолчал.
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tolobas
Ответ Andreir888
Как бы ни было, пусть Артём поправляется! Талантом футболиста бог его не обидел, а про остальное...не судите
Т.е. бомжей и прочих алкашей можно осуждать, а футболиста нет?
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44ndfwwgbr
Синька убивает. Две недели назад по этой причине похоронил товарища по спорту.
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Gestor_36
Ответ Локоть Артеста
Он когда-нибудь был трезвым?
Видимо последние дня три))
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savik-A.M.
Ответ dronick
Он гражданин украины, о чем ты😁
уроженец Минска , там вся семья играет , и даже был заигран за молодёжку РБ , потом подписало его Динамо Киев и предложили гражданство , его младшая сестра была в сборной РБ по Теннису , и в принципе была не плоха
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dronick
Ответ savik-A.M.
тогда ему домой путь запрещен , он беларус и вся семья в РБ
Он гражданин украины, о чем ты😁
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окечуква
Жаль Милю, несмотря на все его «приколы» характера. Здоровья и силы духа, чтобы с синевой завязать.
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Alexey Alexeev
Здоровья!!!
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justbored
Не очень понятно, где за жизнь борются. Не в наркологии же. Ну да здоровья, как всем бухарикам.
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Артем Русанов
Артем, поправляйся! Люди, пейте, пожалуйста, в меру , если уж пьете !
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Дядя ТУРА
с чего ради комментаторы решили, что из-за алкоголя? ситуации разные бывают. ничего не известно ж
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Копатель морей
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