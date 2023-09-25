Экс-форвард сборной Украины Милевский госпитализирован. Об этом рассказал Алиев: «Состояние очень тяжелое, но врачи борются»

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал его бывший партнер по команде .

« привет. Хочу прояснить ситуацию по Теме Милевскому. Слава богу, удалось его положить в больницу. Он уже на протяжении 5 дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются.

Хочу выразить большую благодарность киевскому «Динамо» и, конечно, Игорю Михайловичу Суркису. Все расходы он взял на себя. Какая будет ситуация – я буду вам сообщать. Я к нему езжу и посещаю его в больнице постоянно», – сказал Алиев для видео в соцсети.

Милевский наиболее известен по игре за киевское « » и сборной . Он завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В ходе карьеры у экс-футболиста неоднократно возникали проблемы с алкоголем.

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