Форвард ХК «Динамо» Сушко: «В Бресте был футбольный бум, Марадона приезжал, Милевский. На «Динамо» ходили 11-12 тысяч. С началом пандемии ажиотаж спал»

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Форвард хоккейного «Динамо» Максим Сушко рассказал, за кого болеет в футболе.

«У меня в каждой лиге есть команда, которой я симпатизирую. В английской – «Челси», в немецкой – «Бавария», в испанской – «Барселона». Франция? Раньше нравился «Марсель», но сейчас мало смотрю французскую лигу.

Все новости знаю, общаюсь с белорусскими футболистами. У нас в Бресте пару лет назад был футбольный бум, Марадона приезжал. Вкладывали хорошие финансы в клуб, были активности разные – приезжали артисты, устраивали конкурсы.

На «Динамо-Брест» приходили 11-12 тысяч болельщиков, что очень круто. Милевский приезжал, другие ребята с опытом. Они еще тогда чемпионами стали, и весь город перекрасился в цвета клуба, шествие было – очень атмосферно.

С началом пандемии начались проблемы, ажиотаж спал. Но я все равно люблю следить и за ними, и за другими видами спорта – теннис, автоспорт», – сказал Сушко.

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