Вратарь пляжного «Спартака» Пархоменко: «Слава и деньги — это хорошо, но у меня есть медаль ЧМ, а у российских футболистов ее никогда не будет»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Спартак пляжный футбол Денис Пархоменко Футбол

Денис Пархоменко высказался о том, что футболисты зарабатывают больше, чем игроки в пляжный футбол.

— Справедливо, что пляжные футболисты, будучи чемпионами мира и Европы, получают в разы меньше зарплату, чем российские игроки из большого футбола?

— Справедливость одна: мы — чемпионы, а они — нет. У меня есть медаль чемпионата мира, а у них ее никогда не будет. Вот и вопрос.

Слава и деньги, конечно, хорошо, но подумайте: когда ты отдаешь всю жизнь спорту, но так и не добиваешься результатов на международной арене, каково это. Думаю, перед смертью мне бы точно аукнулось как истинному любителю футбола.

Те, кто просто этим зарабатывает, их это не волнует. Но мы же говорим про спортсменов и профессионалов. Любовь к спорту — прежде всего, — сказал вратарь пляжного клуба «Спартак».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

12 комментариев

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Xm.md
Ну чемпионы мира по поеданию бургеров тоже бывают, однако ценности у такой медали нет
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Dergachoff
Тут же вопрос интереса. Сколько болельщиков на стадионе и на трансляциях соберёт большой футбол и пляжный? Ну от этого и деньги и спонсоры и т. п. Да и конкуренция - наверное в одной Британии больше профессиональных футбольных команд чем во всем мире профессиональных пляжных. Медаль есть - круто, молодец, но сравнивать глупо
+7
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Женька Овомоела
А у кого-то есть медаль за первое место на чемпионате по поеданию эчпочмаков🤷🏼‍♂️
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Artyom Bytsko
А где твоя медаль АПЛ??
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Доктор Верховцев
У меня тоже много всякой ерунды есть, которой у футболистов никогда не будет.
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tritonoflife
Каждому своё, кто-то на медальки фапает, кто-то деньги зарабатывает - никого не осуждаю.
Круто тем, кто подзаработал и медалек насобирал
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Vlad Ashurkov
Сказочный) забыл только упомянуть, что в пляжку идут те, кого во вторую лигу большого футбола не взяли, а так да, чемпион мира
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Огюст
Пляжный футбол по своему интересен и азартен но сравнивать его по аудитории болельщиков и спонсоров равносильно тому ,что сравнить езду на велосипеде и мотоцикле !
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Vlad Zakirov
Ответ Vlad Ashurkov
Сказочный) забыл только упомянуть, что в пляжку идут те, кого во вторую лигу большого футбола не взяли, а так да, чемпион мира
Я еще знаю нескольких чемпионов, но кроме них самих никто об этом не знает.
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