Денис Пархоменко высказался о том, что футболисты зарабатывают больше, чем игроки в пляжный футбол.

— Справедливо, что пляжные футболисты, будучи чемпионами мира и Европы, получают в разы меньше зарплату, чем российские игроки из большого футбола?

— Справедливость одна: мы — чемпионы, а они — нет. У меня есть медаль чемпионата мира, а у них ее никогда не будет. Вот и вопрос.

Слава и деньги, конечно, хорошо, но подумайте: когда ты отдаешь всю жизнь спорту, но так и не добиваешься результатов на международной арене, каково это. Думаю, перед смертью мне бы точно аукнулось как истинному любителю футбола.

Те, кто просто этим зарабатывает, их это не волнует. Но мы же говорим про спортсменов и профессионалов. Любовь к спорту — прежде всего, — сказал вратарь пляжного клуба «Спартак».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?