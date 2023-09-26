Марио Балотелли: «В 20 с небольшим в Саудовскую Аравию не уезжают. Тот, кто говорит, что едет туда за титулами – лжец»

Теги высшая лига Турция высшая лига Саудовская Аравия Марио Балотелли Адана Демирспор деньги Футбол

Марио Балотелли сомневается в успехе чемпионата Саудовской Аравии.

«В Саудовскую Аравию не уезжают в двадцать с небольшим. Если игрок говорит, что едет туда за титулами, он лжец. Если я получу хорошее предложение, я уйду. Но я не скажу, что собираюсь бороться за титулы.

Лишь несколько игроков, которых они купили, сильны. Остальные игроки не готовы к новым вызовам. Если проект сработает, то я буду первым, кто отправится в Саудовскую Аравию», – сказал форвард «Адана Демирспор».

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8 комментариев

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QWertY
Да понятно, что все уехали ради бабок. Ну кроме Кришти, он уехал ради Бадра
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Тиджани Бабангида
«Если проект сработает, то я буду первым, кто отправится в Саудовскую Аравию», – сказал форвард «Адана Демирспор» - мне одному кажется что это немного противоречивая концовка ответа ? Особенно если добавить «за титулами»
+3
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ QWertY
Да понятно, что все уехали ради бабок. Ну кроме Кришти, он уехал ради Бадра
Как тебе не стыдно, взрослый человек. Хотя бы ссылку на фото Роналду в руках Бадра прикрепил бы
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Назар Игорь
Не та у него репутация, а главное не тот уровень. Просрал карьеру, а какие надежды подавал.
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xoms
Ясно, не позвали, как был ребёнком трудным, так и остался им.
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Локоть Артеста
Ты тоже поехал бы туда, только никто не приглашает.
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Barry
А ведь в Адана Демирспор могла быть связка двух интеллектуально одаренных футболистов: Дзюба - Балотелли.
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Blaumerc
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Как тебе не стыдно, взрослый человек. Хотя бы ссылку на фото Роналду в руках Бадра прикрепил бы
😆
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