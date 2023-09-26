Марио Балотелли: «В 20 с небольшим в Саудовскую Аравию не уезжают. Тот, кто говорит, что едет туда за титулами – лжец»

Марио Балотелли сомневается в успехе чемпионата Саудовской Аравии.

«В Саудовскую Аравию не уезжают в двадцать с небольшим. Если игрок говорит, что едет туда за титулами, он лжец. Если я получу хорошее предложение, я уйду. Но я не скажу, что собираюсь бороться за титулы.

Лишь несколько игроков, которых они купили, сильны. Остальные игроки не готовы к новым вызовам. Если проект сработает, то я буду первым, кто отправится в Саудовскую Аравию», – сказал форвард « ».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS