Маротта о европейском футболе: «Саудовская Аравия забрала важных игроков, мы потеряли в конкурентоспособности. Если они инвестируют деньги, мы должны вкладывать знания»

Теги Интер серия А Италия бизнес высшая лига Саудовская Аравия Беппе Маротта деньги Футбол

Беппе Маротта рассказал о конкуренции европейского футбола с Саудовской Аравией.

– Саудовская Аравия накачивает рынок, каковы будут контрмеры?

– Мы должны как следует оценить эффект от этого нового сценария. На данный момент мы потеряли конкурентоспособность и качество нашего продукта: саудовцы забрали важных игроков, а не тех, кто досрочно уходит доигрывать. Большой риск того, что наш футбол может обнищать, а следовательно [снизится] экономическая мощь с точки зрения устойчивости и продажи телевизионных прав. Очевидно, у нас была финансовая выгода, потому что, продавая, мы получали деньги, которые затем реинвестировали, но мы должны противостоять арабскому рынку ограничениями на трансферы и мерами, которые помогут защитить наше техническое наследие.

Футбол в Саудовской Аравии обладает огромным богатством, которое позволяет инвестировать в инфраструктуру, спортивные права, тренеров, привносит менталитет победителя. Конкуренция не должна нас пугать, но большой разрыв в покупательской способности очевиден. Мы должны найти выход, развивая навыки управления и предпринимательства – если они вкладывают деньги, мы должны вкладывать знания, – сказал генеральный директор «Интера».

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6 комментариев

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VERBLYUD
Каких важных игроков они забрали? По сути туда поехали только пенсионеры и сбитые летчики. Ни одного топа на пике формы не подписали. Даже Салах не поехал туда. Скоро увидят, что от этих трансферов нет никакого эффекта и перестанут инвестировать такие деньги.
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113k
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А не покупать газ и нефть у них ума не хватает?
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Слончик
Почувствуй себя Бразилией или Аргентиной.
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Nick Dovgo
Италия продлила карьеры многим ветеранам, поэтому жаль, что такие игроки, как например Бензема, выбрали СА
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ILya__Filimonov
Ответ VERBLYUD
Каких важных игроков они забрали? По сути туда поехали только пенсионеры и сбитые летчики. Ни одного топа на пике формы не подписали. Даже Салах не поехал туда. Скоро увидят, что от этих трансферов нет никакого эффекта и перестанут инвестировать такие деньги.
Ну Неймара точно так не назовешь)
Мане ,Фирмино, Марез тоже не стоит забывать и другие
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Vanich_fm
Ответ VERBLYUD
Каких важных игроков они забрали? По сути туда поехали только пенсионеры и сбитые летчики. Ни одного топа на пике формы не подписали. Даже Салах не поехал туда. Скоро увидят, что от этих трансферов нет никакого эффекта и перестанут инвестировать такие деньги.
Милинкович-Савич, Канте, Кулибали, Марез, Мане, + бразильцы
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