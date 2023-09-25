Маротта о европейском футболе: «Саудовская Аравия забрала важных игроков, мы потеряли в конкурентоспособности. Если они инвестируют деньги, мы должны вкладывать знания»

Беппе Маротта рассказал о конкуренции европейского футбола с Саудовской Аравией.

– Саудовская Аравия накачивает рынок, каковы будут контрмеры?

– Мы должны как следует оценить эффект от этого нового сценария. На данный момент мы потеряли конкурентоспособность и качество нашего продукта: саудовцы забрали важных игроков, а не тех, кто досрочно уходит доигрывать. Большой риск того, что наш футбол может обнищать, а следовательно [снизится] экономическая мощь с точки зрения устойчивости и продажи телевизионных прав. Очевидно, у нас была финансовая выгода, потому что, продавая, мы получали деньги, которые затем реинвестировали, но мы должны противостоять арабскому рынку ограничениями на трансферы и мерами, которые помогут защитить наше техническое наследие.

Футбол в Саудовской Аравии обладает огромным богатством, которое позволяет инвестировать в инфраструктуру, спортивные права, тренеров, привносит менталитет победителя. Конкуренция не должна нас пугать, но большой разрыв в покупательской способности очевиден. Мы должны найти выход, развивая навыки управления и предпринимательства – если они вкладывают деньги, мы должны вкладывать знания, – сказал генеральный директор « ».

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