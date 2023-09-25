Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду встречается с «Оходом», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Джабалайн»
«Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» начали свой путь в Кубке короля Саудовской Аравии.
В 1/16 финала турнира «Аль-Хилаль» с Малкомом и Александаром Митровичем в составе победил «Аль-Джабалайн» (1:0). «Аль-Наср» Криштиану Роналду и Садьо Мане встречается с «Оходом». Мане попал в стартовый состав, Криштиану пропускает матч: его нет даже в запасе.
Кубок короля Саудовской Аравии
1/16 финала
«Аль-Джабалайн» – «Аль-Хилаль» – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Невеш (64).
«Оход» – «Аль-Наср» – 0:0 (первый тайм)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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победители - сплошь знакомые все лица, в виде Насров, Итихалов, Итифаков и Хилялей.