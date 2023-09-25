Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду встречается с «Оходом», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Джабалайн»

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Александар Митрович Садьо Мане Малком Футбол

«Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» начали свой путь в Кубке короля Саудовской Аравии.

В 1/16 финала турнира «Аль-Хилаль» с Малкомом и Александаром Митровичем в составе победил «Аль-Джабалайн» (1:0). «Аль-Наср» Криштиану Роналду и Садьо Мане встречается с «Оходом». Мане попал в стартовый состав, Криштиану пропускает матч: его нет даже в запасе.

Кубок короля Саудовской Аравии

1/16 финала

«Аль-Джабалайн» – «Аль-Хилаль» – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Невеш (64).

«Оход» – «Аль-Наср»0:0 (первый тайм)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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16 комментариев

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Ярик01
Ответ Artem Piatkov
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Доброжелатель98
У Авейру сегодня понос. Он играть не будет.
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GuruFutbola
Сколько еще кубков придумают для кринжа, чтобы не такое стыдное было отставание от чемпиона мира?)
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Любезный Коссутий
в ВК пишут, что Кришти дали официальный выходной, поэтому, он играть не будет. призываю фанов обеих гоатов расходиться - смотреть там больше не на что
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
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Ну чемп, лч, кубок и суперкубок - это понятно, хотя Аль-Наср не должен был участвовать в ЛЧ и суперкубке, но вот Кубок Арабских чемпионов - это товарищеский кринж, который учитывают только фанаты Кришти.
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Zed_patriot
сколько там кубков в пустыне? 🙀
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Любезный Коссутий
Кубок короля Саудовской Аравии проводится с сезона 1956/57, но после сезона 1989/90 его прекратили аж на 27 лет, и возобновили только с сезона 2007/08.
победители - сплошь знакомые все лица, в виде Насров, Итихалов, Итифаков и Хилялей.
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Leon Betov
Мессиботы, можете не смотреть, Роналду не будет сегодня
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