Леау о Саудовской Аравии: «Лига чемпионов значит больше, чем зарплата в 10 млн евро. Хочу добиться чего-то великого в «Милане» в ближайшие два-три года»

Рафаэл Леау не рассматривает переход в лигу Саудовской Аравии в ближайшие годы.

«Я еще не добился больших результатов, чтобы выступать в чемпионате вроде этого. Лига чемпионов значит больше, чем зарплата в 10 миллионов евро.

В «Милане» меня хорошо приняли, и если бы я хотел уйти, я бы не продлил контракт. Я сосредоточен на том, чтобы добиться чего-то великого за два-три года в «Милане», – сказал полузащитник « ».

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