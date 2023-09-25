Леау о Саудовской Аравии: «Лига чемпионов значит больше, чем зарплата в 10 млн евро. Хочу добиться чего-то великого в «Милане» в ближайшие два-три года»
Рафаэл Леау не рассматривает переход в лигу Саудовской Аравии в ближайшие годы.
«Я еще не добился больших результатов, чтобы выступать в чемпионате вроде этого. Лига чемпионов значит больше, чем зарплата в 10 миллионов евро.
В «Милане» меня хорошо приняли, и если бы я хотел уйти, я бы не продлил контракт. Я сосредоточен на том, чтобы добиться чего-то великого за два-три года в «Милане», – сказал полузащитник «Милана».
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А если бы леау предложили лимонов 50 в год...
-Даем 20 млн!
-Ребята, я в деле, где подписывать?
Ведь 10 миллионов ему дадут за пределами Милана. Думаю 18/20 клубов АПЛ потянут эту зарплату, не говоря уже о грандах мирового футбола.
А вот в Аравии лично ему дали бы 50-70 в год легко, с учетом возраста и статуса звезды.