Леау о Саудовской Аравии: «Лига чемпионов значит больше, чем зарплата в 10 млн евро. Хочу добиться чего-то великого в «Милане» в ближайшие два-три года»

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Рафаэл Леау деньги Футбол

Рафаэл Леау не рассматривает переход в лигу Саудовской Аравии в ближайшие годы.

«Я еще не добился больших результатов, чтобы выступать в чемпионате вроде этого. Лига чемпионов значит больше, чем зарплата в 10 миллионов евро.

В «Милане» меня хорошо приняли, и если бы я хотел уйти, я бы не продлил контракт. Я сосредоточен на том, чтобы добиться чего-то великого за два-три года в «Милане», – сказал полузащитник «Милана».

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39 комментариев

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Плевал я
Слабенько тебе предложили, 10млн всего
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Я всех их сделал
Ответ Andrey Andreev
Ну вот и оказалось, что этот Вейга - просто дурак, разменявший лучшие годы карьеры на прислуживание шейхам. К счастью, Леау куда адекватнее
В чём он дурак? Он сейчас за 3 года заработает себе на безбедную старость и спокойно вернётся в Европу в очень хорошем ещё возрасте и минимум с 10 годами карьеры впереди, если травмы не вмешаются. Пока дают - надо брать, чтоб потом не рвать волосы, когда карьера в Европе не сложится, а лавочку в Аравии уже прикроют. А так в любом случае человек себя уже обеспечил в 21 год на всю жизнь, а значит он кто угодно, но только не дурак.
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Andrey Andreev
Ответ Dan Kennedy
Габриэль Вейга, который уже в 21 год чисто пенсионер :D
Ну вот и оказалось, что этот Вейга - просто дурак, разменявший лучшие годы карьеры на прислуживание шейхам. К счастью, Леау куда адекватнее
+22
-12
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vzi
В Милане вряд ли. Но в другой команде постоянном участнике ЛЧ вполне.
+10
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+9
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AlexZhano__
Ответ Andrey Andreev
Ну вот и оказалось, что этот Вейга - просто дурак, разменявший лучшие годы карьеры на прислуживание шейхам. К счастью, Леау куда адекватнее
А может человек трезво оценивает свой уровень и думает о будущем. А игра в Аравии - это офигеть какие инвестиции в своё будущее.
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Andrey Andreev
Все правильно рассуждает. Аравия - это вариант чисто для пенсионеров
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Kemal Gul
Ответ Andrey Andreev
Ну вот и оказалось, что этот Вейга - просто дурак, разменявший лучшие годы карьеры на прислуживание шейхам. К счастью, Леау куда адекватнее
Да почему дурак-то? У людей могут быть разные цели в жизни и в карьере, разные приоритеты. Может, для Вейги футбол - просто работа, способ заработка. Тогда какие к нему претензии? Большинство людей не мечтают стать лучшими в своей профессии, а просто ищут баланс между комфортом и хорошим доходом. Почему футболисты должны действовать и думать иначе?
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Magico!
10 там бы всякие кокорины получали.
А если бы леау предложили лимонов 50 в год...
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VictorVallecano
Леау через 3 года: воодушевлен новым вызовом и хочу завоевать Азиатскую ЛЧ, ведь теперь мне предложили ЗП в 15 млн.
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FEF2
Он уйдет в АПЛ через 1-2 года
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Tayriz
Танцуй пока молодой мальчик 😂
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salas
-Лига чемпионов значит больше, чем зарплата в 10 млн евро!
-Даем 20 млн!
-Ребята, я в деле, где подписывать?
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Блуждающий странник
Ответ Я всех их сделал
В чём он дурак? Он сейчас за 3 года заработает себе на безбедную старость и спокойно вернётся в Европу в очень хорошем ещё возрасте и минимум с 10 годами карьеры впереди, если травмы не вмешаются. Пока дают - надо брать, чтоб потом не рвать волосы, когда карьера в Европе не сложится, а лавочку в Аравии уже прикроют. А так в любом случае человек себя уже обеспечил в 21 год на всю жизнь, а значит он кто угодно, но только не дурак.
Согласен с тем, что он не дурак. Заработать здесь и сейчас гарантированно, но в Европу он не вернется. По крайней мере об интересе Ливерпуля и остальных топов можно забыть. Никто после его ухода в Саудовскую Аравию в 21 не возьмет такого футболиста из топ-клубов, спортивных амбиций там нет. Да и за 3 года он перестанет быть подающим надежды и жутко деградирует
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Опа, Митяй
Ответ Антиглор17
И это нормально так думать в его возрасте, очень удивляют трансферы молодых и перспективных в эту дыру.
Современные реалии говорят, что не будет в Европе все хорошо. Бабки уходят в Азию
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Профессор из Кобхэма
Видимо Леау действительно не особо следит за рынком и деньги для него не так важны.
Ведь 10 миллионов ему дадут за пределами Милана. Думаю 18/20 клубов АПЛ потянут эту зарплату, не говоря уже о грандах мирового футбола.

А вот в Аравии лично ему дали бы 50-70 в год легко, с учетом возраста и статуса звезды.
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ДМ-1чемпион
В Милане не добьётся!
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Zed_patriot
отчислен из сборной
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Антиглор17
И это нормально так думать в его возрасте, очень удивляют трансферы молодых и перспективных в эту дыру.
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Iomov
Каждому свое конечно, но в целом вопрос дискуссионный! Кто-то выберет деньги.
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Dima Kakdima
наш слон 💪🏼💪🏼
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Ivan Ivanych
Насчёт аравии прав, но с миланом в ближайшее время ничего не светит...
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Sebastian Debussy
Ну тут уж каждый сам для себя решает что ему важнее, если для тебя карьера, то респект, но судить тех кто выбирает деньги тоже не правильно Имхо
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ALMANAC
Нолик потерял
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Ibra Meji
Если бы 100 миллионов...
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Кочевник56
просто мало ему предложили...
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