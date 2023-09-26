«Наполи» подозревают в предоставлении ложной отчетности по трансферу Осимхена из «Лилля». Прокуратура ведет дело

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен деньги Футбол

«Наполи» подозревают в ложной отчетности по трансферу Виктора Осимхена.

Прокуратура Рима внесла президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса в список подозреваемых по обвинению в предоставлении ложной бухгалтерской отчетности. Судебное разбирательство связано с предполагаемым фиктивным приростом капитала при трансфере Виктора Осимена из «Лилля» в 2020 году.

В июне 2022 года по поручению неаполитанской прокуратуры Финансовая гвардия изъяла документы, касающиеся покупки нигерийского нападающего. Обыски прошли в Италии и Франции. 

В 2020 году Де Лаурентис говорил, что «Лилль» получит около 80 миллионов евро за трансфер Осимхена

Отметим, что в прошлом сезоне Серии А «Ювентус» лишили 10 очков из-за дела о фиктивном приросте капитала.

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24 комментария

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Руслан Узденов
В футболе махинации есть везде, но у итальянцев особый талант палиться рано или поздно.
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Владимир Владимир
Вай вай, кто-то тоже использовал эти лазейки кроме Ювентуса? ДА НЕ МОЖЕТ ЭТОГО БЫТЬ

Срочно снять с Ювентуса очков 5 за то, что подали плохой пример
+13
-2
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Александр Грачев
Надо как с Юве, снять очки, забрать скудетто, а потом,хай доказывают!
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savik-A.M.
лет через пять в Италии чемпионом будет тот кого легат меньше очков а не тот кто больше на поле заработал , и будут чемпионами Эмполи да Лечче , при этом везде можно найти завышение цен на игроков , но итальянская прокуратура такое ощущение ради хайпа ищет кошку в черной комнате
+4
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MigraTjk
На черном рынке купили…
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Н.Ф.
Минус 18 очков, не меньше.
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Ramiz Tamazanov
Ответ Владимир Владимир
Вай вай, кто-то тоже использовал эти лазейки кроме Ювентуса? ДА НЕ МОЖЕТ ЭТОГО БЫТЬ Срочно снять с Ювентуса очков 5 за то, что подали плохой пример
а лучше 10
+1
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Kubinec_
ничего не сделают ведь это не Ювентус
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Surviving
Допрыгался аферист.
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Иван Иванов
Похоже Юве заключил сделку с органами. А там ещё и Джунтоли в цвет оказался. Узнаю любимую Италию))
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Strun108
Ответ Владимир Владимир
Вай вай, кто-то тоже использовал эти лазейки кроме Ювентуса? ДА НЕ МОЖЕТ ЭТОГО БЫТЬ Срочно снять с Ювентуса очков 5 за то, что подали плохой пример
5 очков Гриффиндору!
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JackDaniels
Ответ savik-A.M.
лет через пять в Италии чемпионом будет тот кого легат меньше очков а не тот кто больше на поле заработал , и будут чемпионами Эмполи да Лечче , при этом везде можно найти завышение цен на игроков , но итальянская прокуратура такое ощущение ради хайпа ищет кошку в черной комнате
Скорее тот, у кого «крыша» в прокуратуре есть
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Юра Бабин
Ответ Руслан Узденов
В футболе махинации есть везде, но у итальянцев особый талант палиться рано или поздно.
А может это просто полиция честная там?
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Ramiz Tamazanov
Ответ Руслан Узденов
В футболе махинации есть везде, но у итальянцев особый талант палиться рано или поздно.
это понятно, когда очки отнимать возвращать отбирать будут? поглядим..
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Ahmad Munir
Я один не понял, почему "прирост капитала" при входящем трансфере? Может дело против Лилля, а Наполи идёт как соучастник аферы? У Лилля тогда были вроде проблемы с ФФП, а президенты обоих клубов кореша.
Лилля даже в тегах к новости нет.
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Tun
Ща пойдут санкции, трепещи, Ювентус))
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Антиглор17
Не Ювентусом единым…
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