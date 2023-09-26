«Наполи» подозревают в предоставлении ложной отчетности по трансферу Осимхена из «Лилля». Прокуратура ведет дело
«Наполи» подозревают в ложной отчетности по трансферу Виктора Осимхена.
Прокуратура Рима внесла президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса в список подозреваемых по обвинению в предоставлении ложной бухгалтерской отчетности. Судебное разбирательство связано с предполагаемым фиктивным приростом капитала при трансфере Виктора Осимена из «Лилля» в 2020 году.
В июне 2022 года по поручению неаполитанской прокуратуры Финансовая гвардия изъяла документы, касающиеся покупки нигерийского нападающего. Обыски прошли в Италии и Франции.
В 2020 году Де Лаурентис говорил, что «Лилль» получит около 80 миллионов евро за трансфер Осимхена.
Отметим, что в прошлом сезоне Серии А «Ювентус» лишили 10 очков из-за дела о фиктивном приросте капитала.
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