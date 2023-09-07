Хвича получает 1 млн евро в год – меньше 17 игроков «Наполи». Лидирует Осимхен с 4,5 млн

Теги серия А Италия рейтинги Наполи Диего Демме Петр Зелиньски Станислав Лоботка Виктор Осимхен Джованни Ди Лоренцо Хвича Кварацхелия Джакомо Распадори деньги Футбол

Большинство футболистов «Наполи» зарабатывает больше Хвичи Кварацхелии.

Calcio e Finanza сообщает, что зарплата грузинского вингера составляет 1 млн евро (1,3 млн до уплаты налогов). Самым же высокооплачиваемым игроком является Виктор Осимхен – 4,5 млн в год.

Суммарно чемпионы Италии тратят на зарплаты 68 млн евро (42,5 без учета налогов).

В первую шестерку входят:

1. Виктор Осимхен – 4,5 млн евро (5,9 после уплаты налогов);

2-3. Петр Зелиньски – 3,5 млн евро (6,4);

2-3. Станислав Лоботка – 3,5 млн евро (4,5);

4. Джованни Ди Лоренцо – 3 млн евро (5,5);

5-6. Диего Демме – 2,5 млн евро (3,2);

5-6. Джакомо Распадори – 2,5 млн евро (4,6).

Кварацхелия занимает в списке 18-20-е место.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Schiaff1no
Ответ Покерный Футбол
Зарплаты в Серии А конечно на фоне АПЛ просто небо и земля. В Ноттингем Форест лавочник получает больше Хвичи в чемпионском Наполи.
Больше Хвичи и в сериале куча лавочников получает
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amalfitano
Пожелаем Хвичи удачи в будущем, но прошедший сезон был самым ярким в его карьере и контракт на улучшенных условиях надо было продлевать летом. Дальше будет спад.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ Покерный Футбол
Зарплаты в Серии А конечно на фоне АПЛ просто небо и земля. В Ноттингем Форест лавочник получает больше Хвичи в чемпионском Наполи.
При этом можешь скринить, Милан вынесет Ньюкасл тупо на классе, как тот же Тоттенхэм в прошлом сезоне. Когда-нибудь люди поймут что такой футбол, но это уже совсем другая история.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Квасников
скоро будет подругому.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ночной кошмар Логинова
Несправедливо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gukmamop
Осимхен, Зелински и Демме в фильме "Что здесь делает Демме?"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Покерный Футбол
Зарплаты в Серии А конечно на фоне АПЛ просто небо и земля. В Ноттингем Форест лавочник получает больше Хвичи в чемпионском Наполи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
вот поэтому Зобнин никогда не будет играть в Европе...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Moffo
Сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя. Топовая зп от Хвичи никуда не денется если так играть будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Невский баклан
Ответ Покерный Футбол
Зарплаты в Серии А конечно на фоне АПЛ просто небо и земля. В Ноттингем Форест лавочник получает больше Хвичи в чемпионском Наполи.
Ни то что АПЛ, даже на фоне РПЛ, мертвый Зобнин 3,5 миллионов евро, Хвича 1 миллон, разница большая как в игроках, так и в з/п)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий