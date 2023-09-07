Хвича получает 1 млн евро в год – меньше 17 игроков «Наполи». Лидирует Осимхен с 4,5 млн
Большинство футболистов «Наполи» зарабатывает больше Хвичи Кварацхелии.
Calcio e Finanza сообщает, что зарплата грузинского вингера составляет 1 млн евро (1,3 млн до уплаты налогов). Самым же высокооплачиваемым игроком является Виктор Осимхен – 4,5 млн в год.
Суммарно чемпионы Италии тратят на зарплаты 68 млн евро (42,5 без учета налогов).
В первую шестерку входят:
1. Виктор Осимхен – 4,5 млн евро (5,9 после уплаты налогов);
2-3. Петр Зелиньски – 3,5 млн евро (6,4);
2-3. Станислав Лоботка – 3,5 млн евро (4,5);
4. Джованни Ди Лоренцо – 3 млн евро (5,5);
5-6. Диего Демме – 2,5 млн евро (3,2);
5-6. Джакомо Распадори – 2,5 млн евро (4,6).
Кварацхелия занимает в списке 18-20-е место.
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