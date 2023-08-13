Осимхен продлит контракт с «Наполи» до 2026 года, зарплата – больше 10 млн евро в год. Отступные в 150 млн активируются в 2024-м, для клубов Италии – в 2025-м
Виктор Осимхен близок к продлению контракта с «Наполи».
Согласно информации Sky Sport, по новому соглашению, рассчитанному до лета 2026 года, Осимхен будет получать более 10 миллионов евро за сезон. Сумма отступных составит 150 миллионов евро и активируется для зарубежных клубов в 2024 году. Для итальянских клубов отступные активируются в 2025 году.
Сообщалось, что приобрести нападающего хотел саудовский «Аль-Хилаль».
В Серии А-2022/23 Осимхен провел за «Наполи» 32 матча и забил 26 голов. Подробная статистика 24-летнего форварда доступна здесь.
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