Осимхен продлит контракт с «Наполи» до 2026 года, зарплата – больше 10 млн евро в год. Отступные в 150 млн активируются в 2024-м, для клубов Италии – в 2025-м

Виктор Осимхен близок к продлению контракта с «Наполи».

Согласно информации Sky Sport, по новому соглашению, рассчитанному до лета 2026 года, Осимхен будет получать более 10 миллионов евро за сезон. Сумма отступных составит 150 миллионов евро и активируется для зарубежных клубов в 2024 году. Для итальянских клубов отступные активируются в 2025 году.

Сообщалось, что приобрести нападающего хотел саудовский «Аль-Хилаль».

В Серии А-2022/23 провел за « » 32 матча и забил 26 голов. Подробная статистика 24-летнего форварда доступна здесь.

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