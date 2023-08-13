Осимхен продлит контракт с «Наполи» до 2026 года, зарплата – больше 10 млн евро в год. Отступные в 150 млн активируются в 2024-м, для клубов Италии – в 2025-м

Теги серия А Италия Наполи Виктор Осимхен деньги Футбол

Виктор Осимхен близок к продлению контракта с «Наполи».

Согласно информации Sky Sport, по новому соглашению, рассчитанному до лета 2026 года, Осимхен будет получать более 10 миллионов евро за сезон. Сумма отступных составит 150 миллионов евро и активируется для зарубежных клубов в 2024 году. Для итальянских клубов отступные активируются в 2025 году.

Сообщалось, что приобрести нападающего хотел саудовский «Аль-Хилаль».

В Серии А-2022/23 Осимхен провел за «Наполи» 32 матча и забил 26 голов. Подробная статистика 24-летнего форварда доступна здесь.

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2 комментария

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Покерный Футбол
Ответ Роман
На фоне Хвичи гораздо солиднее продлился, показательно для чего нужны агенты порой футболистам
Ну так и спрос на него был куда выше чем на Хвичу. Забивной ЦН сейчас много кому нужен.
+1
0
+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
На фоне Хвичи гораздо солиднее продлился, показательно для чего нужны агенты порой футболистам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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