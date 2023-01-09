Радченко о санкциях Украины против Тимощука: «Это политические моменты, обидно и неправильно – нельзя мешать политику и спорт»

прокомментировал введение санкций против .

«Мы понимаем, что санкции от Зеленского, которые коснулись Тимощука – это просто политические моменты. Анатолий – большой профессионал, он сделал много для нашего и украинского футбола.

Да, прежде всего, обидно, что он был капитаном сборной Украины, а теперь Зеленский наложил такие санкции против него. Его лишили всех титулов – это неправильно. Я всегда говорил, что политику и спорт связывать нельзя.

Будет ли оказана Тимощуку поддержка со стороны клуба и болельщиков? Его и раньше все поддерживали, не надо мешать ничего. Нужно сосредоточиться на футболе.

Все понимают, что Анатолия всегда будут поддерживать болельщики, он много сделал для «Зенита». Можно развешивать всякие баннеры, но это не главное, всем все понятно», – сказал экс-нападающий « ».

Украина ввела санкции против Тимощука. Экс-игрока сборной лишили наград, его активы заблокировали