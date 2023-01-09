Радченко о санкциях Украины против Тимощука: «Это политические моменты, обидно и неправильно – нельзя мешать политику и спорт»

Теги Зенит Анатолий Тимощук Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Дмитрий Радченко Политика Владимир Зеленский Футбол

Дмитрий Радченко прокомментировал введение санкций против Анатолия Тимощука.

«Мы понимаем, что санкции от Зеленского, которые коснулись Тимощука – это просто политические моменты. Анатолий – большой профессионал, он сделал много для нашего и украинского футбола.

Да, прежде всего, обидно, что он был капитаном сборной Украины, а теперь Зеленский наложил такие санкции против него. Его лишили всех титулов – это неправильно. Я всегда говорил, что политику и спорт связывать нельзя.

Будет ли оказана Тимощуку поддержка со стороны клуба и болельщиков? Его и раньше все поддерживали, не надо мешать ничего. Нужно сосредоточиться на футболе.

Все понимают, что Анатолия всегда будут поддерживать болельщики, он много сделал для «Зенита». Можно развешивать всякие баннеры, но это не главное, всем все понятно», – сказал экс-нападающий «Зенита».

Украина ввела санкции против Тимощука. Экс-игрока сборной лишили наград, его активы заблокировали

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20 комментариев

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инок
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Человек столько лет играл и бился за свою страну. Был образцом профессионализма. А сейчас просто думает головой и понимает, что все не так однозначно. И ситуацию изнутри явно знает.
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Artuom Batishev
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Ответ Dauren Zhalgasbayev
Правильно все делает Украина. Тимощук ладно, работал в России до войны, но после войны мог хотя бы выступить против войны. А он трус, сидит в насиженном месте, когда его страну бомбят, когда дети его страны стали сиротам, когда граждане его страны идут по миру. Нет Тимощуку оправдания, как и всем украинцам, поддерживащие или кто молчат во время войны.
Никто в Киеве не выступил в 14-15 годах со словами о прекращении войны, когда восточную Украину свои же бомбили, дети становились сиротами и т.д.

А вот в обратной ситуации почему-то ДОЛЖНЫ...
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Денис Романов
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Ответ Dauren Zhalgasbayev
Правильно все делает Украина. Тимощук ладно, работал в России до войны, но после войны мог хотя бы выступить против войны. А он трус, сидит в насиженном месте, когда его страну бомбят, когда дети его страны стали сиротам, когда граждане его страны идут по миру. Нет Тимощуку оправдания, как и всем украинцам, поддерживащие или кто молчат во время войны.
война с 2014 года идет но украинцы молчали когда их власть тероризировала людей которые не согласились с переворотом , молча ждали чтобы война пришла к ним
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-DF-
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Ответ Ко-ко-джамбо
Ок. Может тогда ещё нельзя мешать госбабло и спорт? Че скажите спорттсменчики? Или че поразитировать на баблишке от губернаторов, депутатишек, чиновников это не политика? 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Меган Рапино смотрит на тебя с недоумением и обидой.
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damondiamond
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Ответ Sevuska
Зеленский не виноват - он продал душу дьяволу , и им теперь управляет заокеанский сатана .
А бог охраняет Россию-матушку и взамен этого необходимо строить по 200 храмов в год
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Sevuska
В данной случае получается наоборот - на фашистов напали первыми на их же территории.
Кто-то ещё верит в миф про "Украинский нацизм"?
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Sevuska
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тимощук это заслужил. Представьте себе, если бы какой нибудь известный советский гражданин оставался бы в Германии, когда она напала на СССР, что бы вы сделали?
В данной случае получается наоборот - на фашистов напали первыми на их же территории.
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Ко-ко-джамбо
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Доколе государство должно оплачивать занятие спортом? Если какой то зенитовец хочет денег, то пусть идёт на контракт в чвк. Никакой политики, экономика
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Dauren Zhalgasbayev
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Правильно все делает Украина. Тимощук ладно, работал в России до войны, но после войны мог хотя бы выступить против войны. А он трус, сидит в насиженном месте, когда его страну бомбят, когда дети его страны стали сиротам, когда граждане его страны идут по миру. Нет Тимощуку оправдания, как и всем украинцам, поддерживащие или кто молчат во время войны.
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ChipsRobber
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Мог бы тогда возмутиться, почему матчи Шахтера группового этапа ЛЧ не показывали по российскому ТВ.
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Sevuska
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Зеленский не виноват - он продал душу дьяволу , и им теперь управляет заокеанский сатана .
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Рустам Атаев
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тимощук это заслужил. Представьте себе, если бы какой нибудь известный советский гражданин оставался бы в Германии, когда она напала на СССР, что бы вы сделали?
Это разное
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j30
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тимощук это заслужил. Представьте себе, если бы какой нибудь известный советский гражданин оставался бы в Германии, когда она напала на СССР, что бы вы сделали?
абсолютно разные войны и ситуации
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Alexandr Donskoy
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Отсталые какие-то
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ARIGAMI ARIGAMI
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Тимощук это заслужил. Представьте себе, если бы какой нибудь известный советский гражданин оставался бы в Германии, когда она напала на СССР, что бы вы сделали?
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Ко-ко-джамбо
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Ок. Может тогда ещё нельзя мешать госбабло и спорт? Че скажите спорттсменчики? Или че поразитировать на баблишке от губернаторов, депутатишек, чиновников это не политика? 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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Рустам Атаев
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Все таки дикие они
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Экспертное мнение
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Все процессы в странах зависят от политики, еще не дошло?
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damondiamond
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А когда на стадионах баннеры с буквами V и Z и деньги собираются на поддержку войны это другое?
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Арсений Элин
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О чем говорить там даже до Ломоченко докопались,уж казалось бы...((
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