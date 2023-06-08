Евгений Савин: «Совесть Тимощука закопана где-то между газпромовскими строениями. Ему никогда этого не простят»

Теги Зенит Анатолий Тимощук Евгений Савин Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Политика Футбол

Евгений Савин высказался о работе Анатолия Тимощука в «Зените» после 24 февраля 2022 года.

– Как ты выходил на Тимощука?

– Лично. Писал: «Толя, давай сделаем». Толя: «Я подумаю». Сначала он вообще не отвечал. Позже прислал сообщение: «Жека, извини. Я не хочу».

Я пишу: «Толя, честно, это было ожидаемо». Он типа: «Как скажешь». Я ему написал: «Толь, не важно, что я скажу. Важно, что ты себе скажешь, когда пройдет какое-то время».

Любому человеку можно найти миллиард оправданий. Я слышал версию, что у него русская жена, что у него все деньги в России. Но я уверен, что Тимощуку никогда этого не простят. Можно было оставить на какое-то время жену, можно вывести деньги из России  – через крипту, через что угодно.

А вот совесть свою ты уже никогда никуда не вывезешь. Она закопана у него где-то там между газпромовскими строениями и навсегда останется там, – сказал Савин в интервью ютуб-каналу «ЧестнОК».

Тимощук с 2017 года работает ассистентом главного тренера «Зенита». Он выступал за российский клуб с 2007-го по 2009-й, а также с 2013-го по 2015-й. Также в ходе карьеры он играл за «Волынь», «Шахтер», «Баварию» и «Кайрат».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

219 комментариев

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Vanek1411
> Я пишу: «Толя, честно, это было ожидаемо». Он типа: «Как скажешь». Я ему написал: «Толь, не важно, что я скажу. Важно, что ты себе скажешь, когда пройдет какое-то время».

Савин ещё и спровоцировать пытался напоследок, но не получилось, Тимощук адекватным оказался.
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Nocturnal
А совесть Савина где?
+273
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+234
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ЛексЛютый
Ответ Bartez1986
Человек хочет жить в России и живёт в России. Он не имеет права на это что ли?
Савин - типичный представитель меньшинства(считающее себя самыми правильными россиянами), возомнивший, что его мнение самое правильное и беспристрастное.
+235
-24
+211
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Vatikan
Что за бред я прочитал?
+235
-28
+207
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Bartez1986
Человек хочет жить в России и живёт в России. Он не имеет права на это что ли?
+213
-23
+190
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amadeus_amadeus
очередной зомби
по такой логике можно сказать - ты, Женечка, тоже не со своим народом, ты тоже его кинул, и тебе тоже этого не простят
+114
-8
+106
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Ничего Смешного
Типичная позиция таких как Савин - есть правильно мнение, а есть остальные.
+116
-11
+105
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Caerly
"ЧЕСТНОК - проект спортивного портала Tribuna.com"

А, понятно всё))))
+111
-8
+103
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Оригинальный Ник
Ответ Nocturnal
А совесть Савина где?
А Савину нечего было закапывать, потому что совести никогда и не было
+121
-22
+99
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Британский шпион
Ответ Vanek1411
> Я пишу: «Толя, честно, это было ожидаемо». Он типа: «Как скажешь». Я ему написал: «Толь, не важно, что я скажу. Важно, что ты себе скажешь, когда пройдет какое-то время». Савин ещё и спровоцировать пытался напоследок, но не получилось, Тимощук адекватным оказался.
Какое же крысятническое хамство и высокомерие все-таки к Тимощуку. Где «угол головы» пердивного уровня, и где легенда постсоветского футбола Тимощук.
+109
-14
+95
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Teodrakis
Ответ ЛексЛютый
Савин - типичный представитель меньшинства(считающее себя самыми правильными россиянами), возомнивший, что его мнение самое правильное и беспристрастное.
У меня была знакомая шлюхенция, которая всех своих подруг высмеивала и унижала за то, что они встречаются по любви или учатся и работают, типа это с ними что-то не так, они не понимают жизни и не умеют жить.
Вот и с этими Савиными также.
+98
-15
+83
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Британский шпион
Женя по риторике потихоньку приближается к любимому тезису среди тифлисско-ереванского эмигрантского бомонда «Почему вы там в России ничего не делаете для свержения Путина, российские рабы». Если начинаются подобные нравоучения всех, кто под руку попадается, то и до такого социального расизма на почве съехавшей крыши от вращения в среде прошлогодней эмиграции близко.
+82
-9
+73
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ЛексЛютый
Ответ Vanek1411
> Я пишу: «Толя, честно, это было ожидаемо». Он типа: «Как скажешь». Я ему написал: «Толь, не важно, что я скажу. Важно, что ты себе скажешь, когда пройдет какое-то время». Савин ещё и спровоцировать пытался напоследок, но не получилось, Тимощук адекватным оказался.
Странное отношение «футбольного блоггера» к потенциальному гостю. От обиды провоцировал, но опять же для контента.
+79
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+72
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Caerly
Натурально бессовестный пропагандист смеет укорять кого-то в отсутствии совести? Шедеврально.
+66
-7
+59
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King_X
Савин 🤡🤡🤡

То есть Тимощук должен всей семье жизнь перевернуть (детишки ж в школе и т. д), чтобы где-то отбитые радостно крикнули "о, наш человек"))

А бытовые проблемы, да даже вопросы нового дохода - эт так, пустяки, важна ж показуха

Хотя о чем я, кто с первого дня орал "до последнего украинца" вместо попыток быстрее решить конфликт (именно поиск компромисса, а не только уступки, конечно) с меньшим числом жертв - мы знаем
+57
-6
+51
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андрей калуцких
"Можно было оставить на какое-то время жену" - и после таких слов это ущербное чудо еще рот свой открывает про совесть? Ведь это так просто....оставить жену, выдернуть детей из школы...от одноклассников....друзей....
Человеку и так тяжко. НА его родине война, а тут еще это чучело лезет с нравоучениями.
+47
-2
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Stasinho7
Ответ Nocturnal
А совесть Савина где?
Согласен. Почему этот правдоруб не расскажет про Крылья - Терек, где он участвовал
+50
-5
+45
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Marcus-light
Ответ Vitto
А у Тимощука есть мнение? И какое?
Может быть любое. И он не обязан его озвучивать в видеоблоге. Нет?
+43
-8
+35
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Peter Parker
Его совесть закопана между газпромовских строений
@
Он мог бы вывести деньги из России

Вот и вся суть, Женя говорит, что плохо работать на Газпром, но уехать и тратить эти деньги вне России вполне ок, считает Савин
+37
-3
+34
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Owen_the_Simple
Ответ amadeus_amadeus
очередной зомби по такой логике можно сказать - ты, Женечка, тоже не со своим народом, ты тоже его кинул, и тебе тоже этого не простят
Подозреваю, что народу на этого второсортного футболиста, запомнившегося в основном косноязычием, глубочайше....
+34
-6
+28
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D-eisler@yandex.ru
Тимощук оставил мощный по меркам восточной Европы след в футболе. Прекрасный футболист , топовый опорник и кэп Зенита, классный игрок сборной. В баварии поиграл взял ЛЧ.

что оставил в истории савин? в кабинке уборной пальцем что то написал используя самопроизводные материалы для рисования.
+33
-6
+27
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Космический Котик
Ответ Caerly
"ЧЕСТНОК - проект спортивного портала Tribuna.com" А, понятно всё))))
"спортивного портала"
+26
-1
+25
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Ape1sin
из озвученной истории переписки с Тимощуком, кажется, что Жека ведётся как ужаленая тёлка пмсная, а Толик как взрослый думающий мужчина, зачем ему записывать какие-то оправдания, для кого, для чего?
+27
-3
+24
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Андрей Балабаев
Ответ Vatikan
Что за бред я прочитал?
Типичный Савин
+25
-2
+23
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ЛексЛютый
«Можно вывести деньги из России в крипту».. норм схему расписал.
Понравилось еще, что можно «оставить жену на время», ну он серьезно это что ли?
+24
-2
+22
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