Евгений Савин: «Совесть Тимощука закопана где-то между газпромовскими строениями. Ему никогда этого не простят»
Евгений Савин высказался о работе Анатолия Тимощука в «Зените» после 24 февраля 2022 года.
– Как ты выходил на Тимощука?
– Лично. Писал: «Толя, давай сделаем». Толя: «Я подумаю». Сначала он вообще не отвечал. Позже прислал сообщение: «Жека, извини. Я не хочу».
Я пишу: «Толя, честно, это было ожидаемо». Он типа: «Как скажешь». Я ему написал: «Толь, не важно, что я скажу. Важно, что ты себе скажешь, когда пройдет какое-то время».
Любому человеку можно найти миллиард оправданий. Я слышал версию, что у него русская жена, что у него все деньги в России. Но я уверен, что Тимощуку никогда этого не простят. Можно было оставить на какое-то время жену, можно вывести деньги из России – через крипту, через что угодно.
А вот совесть свою ты уже никогда никуда не вывезешь. Она закопана у него где-то там между газпромовскими строениями и навсегда останется там, – сказал Савин в интервью ютуб-каналу «ЧестнОК».
Тимощук с 2017 года работает ассистентом главного тренера «Зенита». Он выступал за российский клуб с 2007-го по 2009-й, а также с 2013-го по 2015-й. Также в ходе карьеры он играл за «Волынь», «Шахтер», «Баварию» и «Кайрат».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Савин ещё и спровоцировать пытался напоследок, но не получилось, Тимощук адекватным оказался.
по такой логике можно сказать - ты, Женечка, тоже не со своим народом, ты тоже его кинул, и тебе тоже этого не простят
А, понятно всё))))
Вот и с этими Савиными также.
То есть Тимощук должен всей семье жизнь перевернуть (детишки ж в школе и т. д), чтобы где-то отбитые радостно крикнули "о, наш человек"))
А бытовые проблемы, да даже вопросы нового дохода - эт так, пустяки, важна ж показуха
Хотя о чем я, кто с первого дня орал "до последнего украинца" вместо попыток быстрее решить конфликт (именно поиск компромисса, а не только уступки, конечно) с меньшим числом жертв - мы знаем
Человеку и так тяжко. НА его родине война, а тут еще это чучело лезет с нравоучениями.
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Он мог бы вывести деньги из России
Вот и вся суть, Женя говорит, что плохо работать на Газпром, но уехать и тратить эти деньги вне России вполне ок, считает Савин
что оставил в истории савин? в кабинке уборной пальцем что то написал используя самопроизводные материалы для рисования.
Понравилось еще, что можно «оставить жену на время», ну он серьезно это что ли?