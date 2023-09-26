Рахимов о 18 клубах в РПЛ: «Любящих футбол регионов много, но если разбавлять и уровень будет падать – это не совсем правильно»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия регламент Футбол

Рашид Рахимов высказался о возможном расширении Мир РПЛ до 18 клубов.

– Имеет ли смысл расширить лигу до 18 команд, чтобы не заполнять паузы кубковыми матчами, в которых уже все запутались?

– Нужно говорить не об этом, а о том, что у нас отсутствуют еврокубки. Многие команды ориентируются на еврокубки.

Если мы говорим о 18 командах, то они должны соответствовать уровню Премьер-лиги. Если разбавлять и уровень будет падать, то это не совсем правильно.

Хотя понятно, что страна большая, регионов, любящих футбол, много. Волгоград должен быть представлен в Премьер-лиге, там стадион заполняется. Есть другие города. Конечно, если будут команды, соответствующие уровню – это положительный момент, – сказал главный тренер «Рубина».

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7 комментариев

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Антимосковский
Ответ GloryReal
Надо расширять до 20 команд. Посмотрите на топ-5 лиг. У всех по 20 команд. А Россия огромная страна и всего 16 команд в лиге. Позор.
у нас еще и население почти в 2 раза больше чем во франции или германии, значит нужно минимум 38-40 команд и в фнл столько же.
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GloryReal
Надо расширять до 20 команд. Посмотрите на топ-5 лиг. У всех по 20 команд. А Россия огромная страна и всего 16 команд в лиге. Позор.
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Simplicissimus
Уберите бг-мерзкое госфинансирование из футбола, направьте его в спортшколы. Чемпионат сильно сядет, зато будет играть по рыночным правилам. И Кутеповы с Ташаевыми и прочими Соловьевыми, потекут на на золотые скамейки, а в легион.
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Антимосковский
Ответ romanisti89
да и зенита хватает, который убивает весь российский футбол
из-за зенита педо плавает в фнл, да-да))
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Сергей Галынский
Ответ romanisti89
да и зенита хватает, который убивает весь российский футбол
А у Факела денег больше,чем у Торпедо?
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