Рахимов о 18 клубах в РПЛ: «Любящих футбол регионов много, но если разбавлять и уровень будет падать – это не совсем правильно»

Рашид Рахимов высказался о возможном расширении Мир РПЛ до 18 клубов.

– Имеет ли смысл расширить лигу до 18 команд, чтобы не заполнять паузы кубковыми матчами, в которых уже все запутались?

– Нужно говорить не об этом, а о том, что у нас отсутствуют еврокубки. Многие команды ориентируются на еврокубки.

Если мы говорим о 18 командах, то они должны соответствовать уровню Премьер-лиги. Если разбавлять и уровень будет падать, то это не совсем правильно.

Хотя понятно, что страна большая, регионов, любящих футбол, много. Волгоград должен быть представлен в Премьер-лиге, там стадион заполняется. Есть другие города. Конечно, если будут команды, соответствующие уровню – это положительный момент, – сказал главный тренер « ».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS