Рахимов о низкой результативности «Рубина»: «Уже думаешь наказывать отжиманиями, сложно объяснить. Не вижу наглости в завершении атак, настырности»

Теги Ростов Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Рашид Рахимов объяснил низкую результативность «Рубина».

Команда проиграла «Ростову» (1:1, 2:4 пенальти) в матче Фонбет Кубка России.

– Чем можете объяснить низкую результативность команды?

– Мне сложно это объяснить. Мы заостряем внимание на том, чтобы на тренировках ребята реализовывали моменты.

Пока я не вижу наглости в завершении атак, настырности на ворота. И если все это появится, то перенесется и в игру.

Иногда и во время тренировочного процесса злишься на игроков, когда подход к мячу не тот, который должен быть, непопадание с 10-15 метров.

Уже думаешь, что нужно наказывать отжиманиями.

– «Рубин» в последнее время пропускает простые мячи после ошибок. Почему не делаются выводы?

– Если брать по матчам, то у нас мало позиционных ошибок. Очень мало.

Сегодня мы допустили позиционную ошибку – это недоработка. Здесь чисто человеческий фактор. Мы постоянно обращаем внимание на позиционную игру в обороне.

Но мы не можем изменить быстроту мышления у игроков или кричать в каждом моменте. Здесь уже сам футболист должен принимать решения, – сказал главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

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4 комментария

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21Savage
Физрук в деле?
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Ношу воду на тренировки
у клуба низкая реализация,как это решить?может что-то изменить в тренировочном процессе?тактика?разговоры тет-а-тет?сходить всей командой куда-нибудь? неее у Рахимова годами выстроенный подход - злиться,кричать,наказывать..)
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Дядя ТУРА
Ответ 21Savage
Физрук в деле?
почему физрук? это древняя методика. чем больше отжимаешься тем больше голов забиваешь! поэтому Месси и Давидыч лучшие бомбардиры мира
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RokeSantaCruz
Даку или Фамейе вместо Уридии и было бы всё ок сегодня
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