«Рубин» не обратился в ЭСК по голу Изидора, хотя Рахимов говорил об офсайде. Лишь «Балтика» пожаловалась по итогам 8-го тура

«Рубин» не стал обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».

В 8-м туре «Рубин» на своем поле уступил « » со счетом 0:3. После матча главный тренер казанцев заявил, что гол на 8-й минуте засчитали ошибочно, поскольку был офсайд.

Как сообщает «СЭ» со ссылкой на пресс-службу « », клуб не стал обращаться в ЭСК по матчу с «Зенитом».

По данным « », по итогам 8-го тура в ЭСК РФС обратилась лишь «Балтика», сыгравшая вничью с «Ростовом» (2:2). Калининградцы просят комиссию рассмотреть эпизоды на 7-й, 16-й и 32-й минуте – «Балтика» считает, что главный арбитр Евгений Турбин дважды не назначил пенальти в ворота «Ростова» и ошибочно засчитал гол Даниила Уткина.

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