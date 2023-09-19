«Рубин» не обратился в ЭСК по голу Изидора, хотя Рахимов говорил об офсайде. Лишь «Балтика» пожаловалась по итогам 8-го тура

Теги Зенит Ростов Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия судьи Балтика Евгений Турбин Даниил Уткин Вильзон Изидор Спорт-Экспресс Р-Спорт ЭСК РФС Футбол

«Рубин» не стал обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».

В 8-м туре «Рубин» на своем поле уступил «Зениту» со счетом 0:3. После матча главный тренер казанцев Рашид Рахимов заявил, что гол Вильзона Изидора на 8-й минуте засчитали ошибочно, поскольку был офсайд.

Как сообщает «СЭ» со ссылкой на пресс-службу «Рубина», клуб не стал обращаться в ЭСК по матчу с «Зенитом».

По данным «Р-Спорт», по итогам 8-го тура в ЭСК РФС обратилась лишь «Балтика», сыгравшая вничью с «Ростовом» (2:2). Калининградцы просят комиссию рассмотреть эпизоды на 7-й, 16-й и 32-й минуте – «Балтика» считает, что главный арбитр Евгений Турбин дважды не назначил пенальти в ворота «Ростова» и ошибочно засчитал гол Даниила Уткина.

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16 комментариев

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Александр Коларов
Повтор посмотрели поэтому и не подали
+21
-1
+20
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Oleg Olegov
Вижу в одном предложении Балтика и 8, в голове сразу всплывает слово Пшеничное.
+19
0
+19
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Дмитрий9779
Так там всё чисто,они на одной линии с защитником,для тех кто не по кнопочному телефону смотрит конечно😁
+13
-3
+10
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Дмитрий9779
Ответ Иван Новиков
Странно, что шапито затихарилось. Наверно, потому что выиграли.
При чем здесь сегодняшняя победа Спартака в кубке?
+9
-1
+8
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Mixet.spb
Ответ Иван Новиков
Странно, что шапито затихарилось. Наверно, потому что выиграли.
Потому что после 3го тура уже музей пополнили
+9
-1
+8
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Катя_СПб
Ответ Ковид 07.10.52
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Не раньше Спартака.
+6
0
+6
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Виктор
Надо было Зениту обратиться по поводу не показанный второй жёлтой Кабутову.
+8
-3
+5
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Катя_СПб
Ответ Ковид 07.10.52
Смешно, но модернатор не знает , что Грозный Казань к России присоединил...о времена о нравы...
Смешно, но многие не знают, что Грозный, Государь, Царь и Великий Князь всея Руси, присоединил Казань не к России, а к Руси.
+2
0
+2
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ТрактоПоктер
Ответ Иван Новиков
Странно, что шапито затихарилось. Наверно, потому что выиграли.
3-0
Порвали пари не
+1
0
+1
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Ковид 07.10.52
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Валерий Трушин
Ответ Катя_СПб
Смешно, но многие не знают, что Грозный, Государь, Царь и Великий Князь всея Руси, присоединил Казань не к России, а к Руси.
При Иване IV "Грозном" Россия именовать Русским царством, а Русь было просторечное название и объединяло все земли, которые были во времена Ярослава, до междуусобицы. Они включали в себя земли , которые тогда были и под поляками.
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Валерий Трушин
Ответ Катя_СПб
Смешно, но многие не знают, что Грозный, Государь, Царь и Великий Князь всея Руси, присоединил Казань не к России, а к Руси.
Смешно, но не к Руси, а к Русскому царству
0
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Катя_СПб
Ответ Валерий Трушин
При Иване IV "Грозном" Россия именовать Русским царством, а Русь было просторечное название и объединяло все земли, которые были во времена Ярослава, до междуусобицы. Они включали в себя земли , которые тогда были и под поляками.
Да, Иван IVI "Грозный" именовал себя просторечным названием. Шутейно. Всея Руси. Чтобы шпионы не догадались. Правда из-за неправильного титула тогда войны начинались, но Грозный себя так сам, неправильно, именовал.
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