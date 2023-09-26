Рахимов об 1:0 с «Факелом»: «Рубину» нужно было победить в психологическом плане. По игре мы не на своем месте»

Рашид Рахимов оценил победу «Рубина» над «Факелом» (1:0) в Мир РПЛ.

– Рассматривали ли вы эту игру как игру за 6 очков?

– Игру так рассматривать нельзя, потому что все равно это три очка. Но мы понимали, что это очень важная игра. И нам в психологическом плане было нужно одержать победу, набрать эти очки.

Я и до матча говорил, что по игре мы находимся не на своем месте. Мы достаточно много потеряли очков, по тем ошибкам, которые мы допускали, нам все залетало. Мы понимали, что нас ждет, что Воронеж – футбольный город, умеющий болеть, что болельщики будут гнать свою команду вперед. Нам нужно было быстро приспособиться к этой игре.

К сожалению, в первые 20-25 минут мы этого не сделали. Мы медленно контролировали мяч. Поле достаточно медленное, и скорость передач другая. Здесь нужно больше усилий прикладывать.

Плюс мы медленно выходили при выигрыше мяча из зоны давления. Делали 4-5 касаний, соперник успевал нас накрывать. В таких случаях, когда идет переходная фаза, ты должен поменять скорость передач и скорость движения. Мы этого поначалу не делали.

Вторую часть первого тайма и весь второй тайм мы очень быстро на эти моменты реагировали, думаю, игра получилась немножко другой.

– «Факел» удивил сегодня?

– Нет. Не удивил, потому что «Факел» всегда так играет. Я сказал команде на установке, что сегодня их ждет бойцовская команда, самоотдача, высокий эмоциональный фон. Сказал, что к этому нужно быть готовыми.

– Счет по игре?

– Игра шла с переменным успехом. Обе команды могли забить. Во втором тайме у нас был отрезок, когда мы создавали моменты и не забивали, а потом «Факел» перехватил инициативу. Но наша команда смогла перестроить игру и в последние 15 минут создавала моменты. До гола были моменты, поэтому так сложилось неудачно для « » и удачно для нас, – сказал главный тренер « ».

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