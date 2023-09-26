Кобелев о нестабильности «Динамо»: «Такая болтанка продолжится до зимы. Команда только строится, много новых игроков»

Андрей Кобелев высказался о нестабильных результатах «Динамо».

После 9 туров бело-голубые занимают в таблице Мир 5-е место.

«Динамо» только строится, очень много новых футболистов. Надо дать им время, чтобы они поняли мысли тренера и давали результат.

Мне кажется, что у «Динамо» продолжится такая болтанка по крайней мере до зимы. А там уже будет перерыв, где футболисты и тренерский штаб могут спокойно готовиться», – сказал экс-тренер « ».

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