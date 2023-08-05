Кобелев о селекции «Динамо»: «Нет лидера в центре поля, центрального защитника и сильного опорника. Нельзя обвинять во всем Личку»

Андрей Кобелев раскритиковал селекцию «Динамо».

«Проблемы « » начались еще в прошлом сезоне. Уходят лидеры — Шиманьски, Моро. А покупаются игроки не в середину поля, а на фланги... Приглашаются не вожаки по натуре — Нгамале и Даса не ведут партнеров за собой.

Кроме того, уезжает Ордец. А полноценной замены ему так и не нашли. Так что, на мой взгляд, в прошлом году селекция была полностью провалена! В итоге неудачи спихнули на Йокановича. Хотя дело прежде всего не в нем, а в том, кто отвечает за селекцию.

Прошел год, а воз и ныне там. Нет лидера в центре поля. Нет центрального защитника, нет сильного опорника. Наверное, кто-то может обвинить во всем , который пришел в команду месяц назад. Но только не я. Он-то как раз пытается сейчас поставить «Динамо» красивый, атакующий футбол. Но в одиночку чешский специалист не справится. Ему должны помогать.

Так что пока бело-голубые вряд ли смогут навязать борьбу «Зениту», – сказал экс-тренер «Динамо».

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