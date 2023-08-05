Кобелев о селекции «Динамо»: «Нет лидера в центре поля, центрального защитника и сильного опорника. Нельзя обвинять во всем Личку»

Теги Андрей Кобелев премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Футбол

Андрей Кобелев раскритиковал селекцию «Динамо».

«Проблемы «Динамо» начались еще в прошлом сезоне. Уходят лидеры — Шиманьски, Моро. А покупаются игроки не в середину поля, а на фланги... Приглашаются не вожаки по натуре — Нгамале и Даса не ведут партнеров за собой.

Кроме того, уезжает Ордец. А полноценной замены ему так и не нашли. Так что, на мой взгляд, в прошлом году селекция была полностью провалена! В итоге неудачи спихнули на Йокановича. Хотя дело прежде всего не в нем, а в том, кто отвечает за селекцию.

Прошел год, а воз и ныне там. Нет лидера в центре поля. Нет центрального защитника, нет сильного опорника. Наверное, кто-то может обвинить во всем Личку, который пришел в команду месяц назад. Но только не я. Он-то как раз пытается сейчас поставить «Динамо» красивый, атакующий футбол. Но в одиночку чешский специалист не справится. Ему должны помогать.

Так что пока бело-голубые вряд ли смогут навязать борьбу «Зениту», – сказал экс-тренер «Динамо».

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16 комментариев

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А ведь Кобелев прав на 100 %.
Когда уже этот бардак, закончится. Одному Богу известно. Нет никакой веры, нынешнему руководству Динамо.
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Согласен с каждым словом
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Семак тоже не был тренером чемпионов, но собрали лучший состав в РПЛ, и всё у него получается. Пусть руководители Динамо соберут состав как у Зенита, тогда и будем смотреть какое место займёт Динамо.
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Андрюха во всем прав …
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Динамо на старте может конкретно забуксовать судя по календарю.
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Кобелев дело говорит, тут дело не в тренерах. Пришла пора руководство Динамо разгонять . Рыба гниёт с головы. Народная Русская пословица, и между прочим правильная.
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C приходом Бувача селекция стала полностью провальной.
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На счёт селекции Кобелев уж лучше заткнуться. Достаточно вспомнить Погребняка, которого этот Кобелев приволок :-)))
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Ответ Давид Agabekyan
Ну так и ставьте задачи под уровень игроков
С нынешним составом, Динамо будет в районе того же места, как и в прошлом сезоне. Если не произойдёт чудо.
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Ответ verhowen
А ведь Кобелев прав на 100 %. Когда уже этот бардак, закончится. Одному Богу известно. Нет никакой веры, нынешнему руководству Динамо.
На счёт опорника можно поспорить. Сколько в целом хороших опорников? Большинство клубов компенсируют их отсутствие центрфорвардом или хорошими защитниками. Ты посмотри за какие деньги клубы покупают середнячковых (но молодых) опорников. 40 лямов - минимум.
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Ответ Alon Raven
На счёт опорника можно поспорить. Сколько в целом хороших опорников? Большинство клубов компенсируют их отсутствие центрфорвардом или хорошими защитниками. Ты посмотри за какие деньги клубы покупают середнячковых (но молодых) опорников. 40 лямов - минимум.
Эк вы куда хватанули, Динамо не Челси и М.Ю. . Чавеса за сколько Динамо хочет купить, цена в районе 6-7 лямов. Нам хотя бы этот трансфер осилить. Пивоваров же сказал, что деньги в Динамо есть, это не проблема.
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