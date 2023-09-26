«Ювентус» рассматривает Хейбьерга и Кефрена Тюрама на замену Погба

« » по-прежнему интересен .

Туринцы обсуждали трансфер центрального хавбека « » минувшим летом, когда был вариант выменять его на Артура, который в итоге перешел в аренду в «Фиорентину».

Теперь «Ювентус» рассматривает Хейбьерга как замену Полю Погба – француз временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы на тестостерон.

Также итальянский клуб изучает вариант с подписанием в январе полузащитника «Ниццы» .

Статистика Хейбьерга – здесь, Тюрама – здесь.

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