«Ювентус» рассматривает Хейбьерга и Кефрена Тюрама на замену Погба

Теги Ницца Ювентус премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Поль Погба Пьер-Эмиль Хейбьерг Кефрен Тюрам Футбол

«Ювентусу» по-прежнему интересен Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Туринцы обсуждали трансфер центрального хавбека «Тоттенхэма» минувшим летом, когда был вариант выменять его на Артура, который в итоге перешел в аренду в «Фиорентину».

Теперь «Ювентус» рассматривает Хейбьерга как замену Полю Погба – француз временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы на тестостерон.

Также итальянский клуб изучает вариант с подписанием в январе полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама.

Статистика Хейбьерга – здесь, Тюрама – здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ностальгическое Дерьмо
да сколько у этого Тюрама детей там
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Андреев
Хейбьерга к Хайзенбергу в МЮ)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eziiko
Заменить на скамейке?:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alan Dutch
Хейбьерг отличный вариант, очень нравится его игра, Тюрама не видел в деле, летом им активно интересовался Ливерпуль, но так и не купил его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Zubkov
Ответ Ностальгическое Дерьмо
да сколько у этого Тюрама детей там
двое, вроде. и оба футболисты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий