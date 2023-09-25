«Челси» и «Эвертон» набрали меньше всех очков (по 25) в АПЛ в 2023 году
«Челси» и «Эвертон» набрали по 25 очков в АПЛ в текущем году.
Это худший показатель среди клубов, игравших в Премьер-лиге как в прошлом, так и в нынешнем сезонах.
При этом «синие» провели за 9 месяцев 29 матчей, а мерсисайдцы – 27.
Третий худший результат у «Борнмута» – 26 баллов в 27 играх.
Кроме того, «Челси» выиграл меньше всех матчей (5) в АПЛ в 2023 году.
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