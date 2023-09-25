Геннадий Орлов: «Дзюба – откровенный хам. После матча он побежал к ребятам из «Зенита», и они все блаженные, с улыбкой. Наверное, он для них великий»

Геннадий Орлов раскритиковал поведение Артема Дзюбы.

« » победил «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура Мир . После матча нападающий , ранее игравший в «Зените» под руководством , отвечая на вопрос о примирении с тренером, спросил: «А кто это?».

«Дзюба – откровенный хам. Он словесно схватился с , начал жестом показывать тренеру «Зенита» – мол, помолчи. Я уже не говорю о его истории с Семаком. После этого он побежал к ребятам [из «Зенита»], и они все блаженные, с улыбкой. Целует в голову кого-то. Он же представитель другой команды.

Видели, как Тикнизян себя вел? Он грудью пошел, и его выгнали. Он заступался за партнера. На футбольном поле я видел улыбки игроков «Зенита» – правда, половина из них запасные. Но команда проиграла, а они с Дзюбой. Наверное, он для них великий. Ребята, где ваш настрой на матч? Где мотивация? Команда – единый кулак.

После матча «Зенит» провел собрание при закрытых дверях, в раздевалке. Думаю, с этим все и связано. Это недонастрой на игру, отсутствие мотивации. Могут быть и объективные причины, но мы об этом не знаем. Но так нельзя проводить матчи на своем поле», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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