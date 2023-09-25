Геннадий Орлов: «Дзюба – откровенный хам. После матча он побежал к ребятам из «Зенита», и они все блаженные, с улыбкой. Наверное, он для них великий»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Вильям Оливейра Наир Тикнизян Чемпионат.com Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал поведение Артема Дзюбы.

«Локомотив» победил «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура Мир РПЛ. После матча нападающий Артем Дзюба, ранее игравший в «Зените» под руководством Сергея Семака, отвечая на вопрос о примирении с тренером, спросил: «А кто это?».

«Дзюба – откровенный хам. Он словесно схватился с Оливейрой, начал жестом показывать тренеру «Зенита» – мол, помолчи. Я уже не говорю о его истории с Семаком. После этого он побежал к ребятам [из «Зенита»], и они все блаженные, с улыбкой. Целует в голову кого-то. Он же представитель другой команды.

Видели, как Тикнизян себя вел? Он грудью пошел, и его выгнали. Он заступался за партнера. На футбольном поле я видел улыбки игроков «Зенита» – правда, половина из них запасные. Но команда проиграла, а они с Дзюбой. Наверное, он для них великий. Ребята, где ваш настрой на матч? Где мотивация? Команда – единый кулак.

После матча «Зенит» провел собрание при закрытых дверях, в раздевалке. Думаю, с этим все и связано. Это недонастрой на игру, отсутствие мотивации. Могут быть и объективные причины, но мы об этом не знаем. Но так нельзя проводить матчи на своем поле», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит». 

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11 комментариев

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Денис Погодин
Орлов:Зенит-команда блаженных (с)
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Ярик01
Целует в голову кого-то. Ну это вообще, за гранью.
Должна быть ненависть друг к другу после матча.
Должна быть если Зенит проиграл. А если соперник проиграл, то негативные эмоции соперника - признак низкой культуры
+13
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Andy Tucker
сколько миляр премиальных давал за Локо? другой мотивации у "ребят" нету
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Дед Щукарь порожняк не гонит
А ведь и мне это не понравилось, лобызания с Дзюбой. Наверное, неожиданно все получилось для игроков Зенита. Да и покультурнее его. И тут, считаю, Дзюба себя повёл мерзко. На всю страну рисанулся, типа его в Зените уважают. Не дурак.Пропиарился.
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Mohnatiy
Когда этот хам надевал голубую футболку, дядя Гена по другому пел...
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Матвей Суицидин
Ответ Ярик01
Целует в голову кого-то. Ну это вообще, за гранью. Должна быть ненависть друг к другу после матча. Должна быть если Зенит проиграл. А если соперник проиграл, то негативные эмоции соперника - признак низкой культуры
Орлов правильно говорит, тут твоему тренеру говорят заткнуться и дальше идут с тобой обниматься. Нет в Зените капитана.
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-3
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Гамарджоба Генацвале
Кулак Дзюбы авторитетнее кулака питерских!
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Двоечник
Не ОН, а ОНА-Дзюба
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Ален Делон
Ответ Ебздрогыч
Так премиальные вон как урезали, еще и в рублях платить начали - какая уж тут мотивация?
Я только с этим результат и связываю.
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Ярик01
Ответ Матвей Суицидин
Орлов правильно говорит, тут твоему тренеру говорят заткнуться и дальше идут с тобой обниматься. Нет в Зените капитана.
Семаку Дзюба говорит заткнись?
Он про то что его не знает лишь в микс-зоне сказал
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